Σε χαμηλό 20ετίας η απασχόληση στη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία

Το εργατικό δυναμικό σε αυτοκινητοβιομηχανίες όπως η Volkswagen, η BMW και η Mercedes συρρικνώθηκε κατά 5,8%, ή 42.300 εργαζόμενους στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2005.

Στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων δύο και πλέον δεκαετιών έχει υποχωρήσει το εργατικό δυναμικό στην γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία, καθώς οι κατασκευαστές προχωρούν σε περικοπές δαπανών, εν μέσω του αυξανόμενου ανταγωνισμού από την Κίνα.

Κατά τη χρονική περίοδο έως τον Ιούνιο, η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία έχασε περισσότερες θέσεις εργασίας από οποιονδήποτε άλλο κλάδο της μεταποίησης, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία.

Το εργατικό δυναμικό σε αυτοκινητοβιομηχανίες όπως η Volkswagen, η BMW και η Mercedes συρρικνώθηκε κατά 5,8%, ή 42.300 εργαζόμενους στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2005.

Οι γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες πιέζονται όλο και περισσότερο από τις κακές επιδόσεις στην Κίνα, τον ανταγωνισμό στις παγκόσμιες αγορές και τα υψηλά κόστη παραγωγής στην εγχώρια αγορά.

Μάλιστα, η Volswagen, η BMW και η Mercedes υποβάθμισαν τις προβλέψεις τους τις τελευταίες εβδομάδες, μετά τις πτωτικές επιδόσεις στην Κίνα, τη μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτων στον κόσμο. Επιπλέον η Volkswagen εξετάζει το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε περικοπή έως και 100.000 θέσεων εργασίας στη Γερμανία και να κλείσει ορισμένα εργοστάσια.

Η αυτοκινητοβιομηχανία παραμένει ο δεύτερος μεγαλύτερος εργοδότης στον βιομηχανικό τομέα της Γερμανίας μετά τον κλάδο της κατασκευής μηχανημάτων, ο οποίος απασχολούσε λίγο πάνω από 900.000 εργαζόμενους στα τέλη Ιουνίου, σε σύγκριση με τους 691.500 στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, σύμφωνα με την στατιστική υπηρεσία.