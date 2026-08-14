Οικονομία | Διεθνή Νέα

Σε χαμηλό 20ετίας η απασχόληση στη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Σε χαμηλό 20ετίας η απασχόληση στη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Το εργατικό δυναμικό σε αυτοκινητοβιομηχανίες όπως η Volkswagen, η BMW και η Mercedes συρρικνώθηκε κατά 5,8%, ή 42.300 εργαζόμενους στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2005.

Στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων δύο και πλέον δεκαετιών έχει υποχωρήσει το εργατικό δυναμικό στην γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία, καθώς οι κατασκευαστές προχωρούν σε περικοπές δαπανών, εν μέσω του αυξανόμενου ανταγωνισμού από την Κίνα.

Κατά τη χρονική περίοδο έως τον Ιούνιο, η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία έχασε περισσότερες θέσεις εργασίας από οποιονδήποτε άλλο κλάδο της μεταποίησης, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία.

Το εργατικό δυναμικό σε αυτοκινητοβιομηχανίες όπως η Volkswagen, η BMW και η Mercedes συρρικνώθηκε κατά 5,8%, ή 42.300 εργαζόμενους στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2005.

Οι γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες πιέζονται όλο και περισσότερο από τις κακές επιδόσεις στην Κίνα, τον ανταγωνισμό στις παγκόσμιες αγορές και τα υψηλά κόστη παραγωγής στην εγχώρια αγορά.

Μάλιστα, η Volswagen, η BMW και η Mercedes υποβάθμισαν τις προβλέψεις τους τις τελευταίες εβδομάδες, μετά τις πτωτικές επιδόσεις στην Κίνα, τη μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτων στον κόσμο. Επιπλέον η Volkswagen εξετάζει το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε περικοπή έως και 100.000 θέσεων εργασίας στη Γερμανία και να κλείσει ορισμένα εργοστάσια.

Η αυτοκινητοβιομηχανία παραμένει ο δεύτερος μεγαλύτερος εργοδότης στον βιομηχανικό τομέα της Γερμανίας μετά τον κλάδο της κατασκευής μηχανημάτων, ο οποίος απασχολούσε λίγο πάνω από 900.000 εργαζόμενους στα τέλη Ιουνίου, σε σύγκριση με τους 691.500 στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, σύμφωνα με την στατιστική υπηρεσία.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Τρία χρόνια μετά τις μεγάλες φωτιές: Τι απέγιναν τα δάση σε Έβρο, Πάρνηθα και Βόρεια Εύβοια

Δύο πόλεις στην Ελλάδα με το καλύτερο street food στη Γη

Το στεγαστικό στη ΔΕΘ: Από το «Σπίτι μου ΙΙΙ» στη διάσωση της πρώτης κατοικίας - Ποια μέτρα θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός

tags:
Αυτοκίνητο
Γερμανία
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider