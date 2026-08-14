Αίτνα: Σε αναστολή οι πτήσεις στο αεροδρόμιο της Κατάνια μέχρι αύριο

Οι ακυρώσεις των πτήσεων συμπίπτουν με την κορύφωση της αιχμής της θερινής περιόδου και έχουν αυξήσει την πίεση επί των άλλων αεροδρομίων της Σικελίας.

Οι πτήσεις από το αεροδρόμιο της Κατάνια στη Σικελία θα παραμείνουν σε αναστολή μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, λόγω της τέφρας από τη συνεχιζόμενη ηφαιστειακή δραστηριότητα της Αίτνας. Η κατάσταση έχει οδηγήσει τις τελευταίες ημέρες στην ακύρωση ή εκτροπή εκατοντάδων πτήσεων.

Το αεροδρόμιο της Κατάνια στην Σικελία θα συνεχίσει να μην δέχεται πτήσεις μέχρι αύριο εξαιτίας της τέφρας από την συνεχιζόμενη δραστηριότητα του ηφαιστείου της Αίτνας που έχει προκαλέσει την ακύρωση εκατοντάδων πτήσεων τις τελευταίες ημέρες.

Ολες οι αφίξεις στο πέμπτο πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο της Ιταλίας θα παραμείνουν σε αναστολή μέχρι τις 02:00 του Σαββάτου τοπική ώρα, ανακοίνωσε η διαχειρίστρια εταιρεία SAC, η οποία συμβουλεύει τους επιβάτες να έρχονται σε επαφή με τις αεροπορικές εταιρείες τους πριν μετακινηθούν προς το αεροδρόμιο.

Οι ακυρώσεις των πτήσεων συμπίπτουν με την κορύφωση της αιχμής της θερινής περιόδου και έχουν αυξήσει την πίεση επί των άλλων αεροδρομίων της Σικελίας.

Η Αίτνα, το υψηλότερο και περισσότερο δραστήριο ηφαίστειο της Ευρώπης, επηρεάζει συχνά την λειτουργία του αεροδρομίου της Κατάνια. Η διαχειρίστρια εταιρεία ξεκίνησε τον Μάιο την διαδικασία πώλησης του 51% του αεροδρομίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ