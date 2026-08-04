Νικολάου (Τράπεζα Κύπρου): Προς το άνω άκρο του στόχου για ROTE, υψηλότερα επιτοκιακά έσοδα

Ισχυρή επίδοση στο εξάμηνο και επιβεβαίωση της πολιτικής υψηλών διανομών από την Τράπεζα Κύπρου. Αναβαθμίζει το στόχο για επιτοκιακά έσοδα, βλέπει υψηλότερο ROTE. «Δεν θυσιάζουμε την ποιότητα των δανείων για την ανάπτυξη»

Ισχυρότερη κερδοφορία για το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους παρουσίασε η Τράπεζα Κύπρου, με τη διοίκηση να προχωρά στη διανομή αυξημένου, κατά 20%, ενδιάμεσου μερίσματος ύψους 105 εκατ. ευρώ σε μετρητά (καταβολή στις 21 Οκτωβρίου).

Αυτό αντιπροσωπεύει ποσοστό διανομής ύψους 44% της προσαρμοσμένης κερδοφορίας της Κύπρου πριν των μη επαναλαμβανόμενων στοιχείων για το εξάμηνο. Το payout της τράπεζας διατηρείται σε υψηλά βιώσιμα επίπεδα, ήτοι στο 70%, με συμπληρωματικές διανομές από πλεονάζον κεφάλαιο που οδηγούν το συνολικό payout στο 90% για φέτος και στο 100% την επόμενη διετία.

Αναφερόμενη στο ενδεχόμενο πρόσθετης διανομής (top-up) έως 20%, η διοίκηση διευκρίνισε ότι η σχετική απόφαση θα ληφθεί με τα ετήσια αποτελέσματα, καθώς θα συνεκτιμηθούν οι συνθήκες της αγοράς και ο εν εξελίξει κεφαλαιακός και χρηματοδοτικός σχεδιασμός του ομίλου. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι η μέχρι σήμερα οικονομική επίδοση της τράπεζας είναι ιδιαίτερα ισχυρή και στηρίζει την πολιτική κεφαλαιακών διανομών της, «κλείνοντας έτσι το μάτι» για ακόμη υψηλότερες διανομές...

Τα καθαρά κέρδη της τράπεζας διαμορφώθηκαν στα 131 εκατ. ευρώ έναντι εκτιμήσεων για σταθεροποίηση στα 121 εκατ. ευρώ. Τα επιτοκιακά έσοδα «ψήλωσαν» ελαφρώς στα 186 εκατ. ευρώ (έναντι εκτίμησης για περίπου 181 εκατ. ευρώ) με τις προμήθειες να ευθυγραμμίζονται με τις εκτιμήσεις των αναλυτών για 46 εκατ. ευρώ, όπως τα και τα έσοδα από trading και τη δραστηριοποίηση σε εμπορικά ακίνητα και άλλα.

Η CFO της Τράπεζας Κύπρου, κα. Ελίζα Λειβαδιώτου, δήλωσε ότι η τράπεζα αναβαθμίζει τον στόχο για τα καθαρά έσοδα από τόκους το 2026 στα 750 εκατ. ευρώ περίπου, έναντι προηγούμενης εκτίμησης για περίπου 720 εκατ. ευρώ που είχε δοθεί τον Μάρτιο.

Από την άλλη, οι πιστωτικές ζημιές από δάνεια για το δεύτερο ανήλθαν σε καθαρή πίστωση ύψους 2 εκατ. ευρώ αντιστοιχώντας σε καθαρή αναστροφή κόστους κινδύνου 6 μονάδων βάσης. Παρότι το κόστος κινδύνου κινείται σημαντικά καλύτερα από το guidance των 40 - 50 μονάδων βάσης για το σύνολο της χρήσης, η διοίκηση διατήρησε αμετάβλητο το στόχο, βλέποντας προς το χαμηλό άκρο του εύρους. Η διοίκηση εστιάζει στο υποκείμενο κόστος κινδύνου, το οποίο διαμορφώθηκε στις 28 μονάδες βάσης στο πρώτο εξάμηνο και θα παραμείνει πέριξ αυτών και στο δεύτερο. Ως προς τις αναστροφές προβλέψεων, όπως σημείωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Πανίκος Νικολάου οφείλονται σε πελατοκεντρικούς παράγοντες και σε καλύτερες των αρχικών εκτιμήσεων μακροοικονομικές συνθήκες.

Η οργανική παραγωγή κεφαλαίου διαμορφώθηκε στις 225 μονάδες βάσης στο εξάμηνο, με τον ετήσιο στόχο να βρίσκεται μεταξύ 350 - 400 μονάδων βάσης. Ο δείκτης ROTE διαμορφώθηκε στο 18,8% - με τη διοίκηση να τοποθετεί το στόχο στο υψηλό άκρο στου εύρος του «mid teens» πλέον, με τον δείκτη CET1 στο 20,9%, που υποχωρεί στο 20,5% μετά την εξαγορά χαρτοφυλακίου ενήμερων δανείων (περίπου 150 εκατ. ευρώ) και καταθέσεων (περίπου 500 εκατ. ευρώ) της CDB Bank κοντά στη λογιστική αξία (εκτιμώμενη επίπτωση περίπου 35 μονάδες βάσης κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής).

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Κύπρου επανέλαβε ότι οι bolt - on εξαγορές παραμένουν βασικός άξονας της στρατηγικής του ομίλου, με έμφαση στην ενίσχυση των μη επιτοκιακών εσόδων. Η τράπεζα συνεχίζει να εξετάζει νέες ευκαιρίες, με τη διοίκηση να ξεκαθαρίζει ωστόσο ότι η ισχυρή κεφαλαιακή της θέση δεν συνεπάγεται ότι θα προχωρήσει σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Κάθε πιθανή εξαγορά θα πρέπει να πληροί τόσο στρατηγικά όσο και χρηματοοικονομικά κριτήρια, ενώ η κεφαλαιακή ευχέρεια του ομίλου παρέχει την απαιτούμενη ευελιξία για την αξιοποίηση ευκαιριών όταν αυτές προκύψουν. Μάλιστα, άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο υλοποίησης κινήσεων εκτός Μεγαλονήσου, επισημαίνοντας ότι δεν αποτελεί προϋπόθεση οι πιθανές κινήσεις να συνδέονται με κυπριακό πιστωτικό κίνδυνο.

Συμπληρωματικά σε αυτά, η διοίκηση ξεκαθάρισε ότι ο CET1 δεν αναμένεται να υποχωρήσει οργανικά στο 15% μεσοπρόθεσμα, καθώς αποτελεί συνειδητή επιλογή η διατήρηση ισχυρών κεφαλαίων, ώστε ο όμιλος να διαφυλάξει την ευελιξία του για περαιτέρω επενδύσεις και την αξιοποίηση ευκαιριών.

Ο κ. Νικολάου, εμφανίστηκε βέβαιος ότι, με βάση τα σημερινά δεδομένα, η τράπεζα θα επιτύχει τους στόχους που έχει θέσει. Η πιστωτική επέκταση κατά το δεύτερο τρίμηνο παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα και ανήλθε σε 812 εκατ. ευρώ, με τις μεγάλες επιχειρηματικές χορηγήσεις να καλύπτουν σχεδόν το 37% αυτού. Ισχυρότερη επίδοση στις διεθνείς χορηγήσεις, με 201 εκατ. ευρώ (κυρίως Ελλάδα - εντάσσονται εταιρικές χορηγήσεις, syndicated και shipping), ενώ σημαντική συμβολή έχουν σταθερά, τα στεγαστικά (162 εκατ. ευρώ) και η λιανική (87 εκατ. ευρώ). Στις 30 Ιουνίου 2026, τα καθαρά δάνεια της κυπριακής τράπεζας ανήλθαν σε 11,333 δισ. ευρώ αυξημένα κατά 3% σε τριμηνιαία βάση και κατά 5% από την αρχή του έτους.

Η διοίκηση επανέλαβε πως «δεν πρόκειται να θυσιάσουμε την ποιότητα του χαρτοφυλακίου δανείων μας για χάρη της ανάπτυξης», εκφράζοντας παράλληλα τη βεβαιότητα ότι η τράπεζα θα επιτύχει με άνεση τον στόχο για πιστωτική επέκταση άνω του 5% το 2026. Ωστόσο, ο κ. Νικολάου επισήμανε πως δεν θα πρέπει να γίνει αναγωγή της επίδοσης του πρώτου εξαμήνου σε ολόκληρο το έτος, καθώς το δεύτερο εξάμηνο περιλαμβάνει εποχικά αυξημένες αποπληρωμές, κυρίως στο τρίτο τρίμηνο, με τον ίδιο να συμπληρώνει πως το ύψος της υπέρβασης - για την πιστωτική επέκταση - θα εξαρτηθεί κυρίως από αυτό, καθώς οι πελάτες της τράπεζας διαθέτουν ισχυρή ρευστότητα.

Αναφερόμενη στη συγκρατημένη αύξηση των σταθμισμένων σε κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού, η διοίκηση εξήγησε ότι αυτή αντανακλά αφενός τη σημαντική συμμετοχή των στεγαστικών δανείων στο χαρτοφυλάκιο, τα οποία φέρουν χαμηλές σταθμίσεις κινδύνου, και αφετέρου στη σύνθεση των νέων χορηγήσεων σε αντισυμβαλλομένους υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης, που συνεπάγονται χαμηλότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις.