Πυρκαγιές: Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές - Σχεδόν 300.000 στρέμματα έχουν καεί φέτος

Οι αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές έχουν ξεκινήσει, ενώ η καταγραφή των ζημιών και η ενεργοποίηση της κρατικής αρωγής προχωρούν παράλληλα με τις τελευταίες επιχειρήσεις κατάσβεσης.

Οι μεγάλες πυρκαγιές των τελευταίων ημερών και αυτές που είναι σε εξέλιξη αφήνουν πίσω τους ένα βαρύ αποτύπωμα τόσο στο φυσικό περιβάλλον όσο και στις τοπικές κοινωνίες, με την Πολιτεία, παράλληλα με τις επιχειρήσεις κατάσβεσης να περνά και στη φάση της καταγραφής των ζημιών και της ενεργοποίησης των πρώτων μέτρων κρατικής αρωγής.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS/Copernicus), μέχρι τώρα, έχουν χαρτογραφηθεί στην Ελλάδα 29.552 εκτάρια (295.520 στρέμματα) καμένων εκτάσεων από 33 μεγάλες πυρκαγιές.

Τα στοιχεία αποτυπώνουν το βαρύ αποτύπωμα που έχουν αφήσει μέχρι σήμερα οι φετινές πυρκαγιές, καθώς μέσα σε λίγες ημέρες οι μεγάλες φωτιές σε Δυτική Αττική, Βοιωτία, Φωκίδα, Αχαΐα, Αργολίδα, Κρήτη και άλλες περιοχές αύξησαν σημαντικά τη συνολική καμένη έκταση της χώρας. Η εικόνα αυτή αναδεικνύει ότι, πριν ακόμη ολοκληρωθεί το πρώτο μισό της αντιπυρικής περιόδου, οι συνέπειες των μεγάλων πυρκαγιών είναι ήδη ιδιαίτερα εκτεταμένες, με τις αυτοψίες και την καταγραφή των ζημιών να βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο της επόμενης φάσης διαχείρισης.

Αυτοψίες και κρατική αρωγή στις πληγείσες περιοχές

Στο μέτωπο της κρατικής αρωγής, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για θέματα Κρατικής Αρωγής, Κώστας Κατσαφάδος, επισκέφθηκε την Δευτέρα τη Δημοτική Ενότητα Ευπαλίου του Δήμου Δωρίδος, όπου είχε συναντήσεις με εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των αρμόδιων υπηρεσιών για τον συντονισμό των ενεργειών καταγραφής των ζημιών και την επιτάχυνση της ενεργοποίησης των μέτρων στήριξης των πληγέντων.

Στη συνέχεια πραγματοποίησε αυτοψία στις πληγείσες περιοχές και ενημερώθηκε από τα κλιμάκια της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΔΑΕΦΚ), τα οποία έχουν ήδη ξεκινήσει τους ελέγχους. Παράλληλα, συνομίλησε με κατοίκους για τη διαδικασία των αυτοψιών, τις οικονομικές ενισχύσεις και τα επόμενα βήματα της κρατικής αρωγής, ενώ συναντήθηκε και με στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της Πολιτείας για το έργο τους.

Οι αυτοψίες συνεχίζονται και τις επόμενες ημέρες, καθώς από την Τρίτη προβλέπεται η ανάπτυξη τριών τριμελών επιτροπών μηχανικών στον δήμο Ρεθύμνου, προκειμένου να ξεκινήσει και εκεί η συστηματική καταγραφή των ζημιών.

Παραμένει αυξημένη η επιχειρησιακή ετοιμότητα

Αν και το βάρος μεταφέρεται πλέον στις αυτοψίες και την καταγραφή των ζημιών, η επιχειρησιακή ετοιμότητα παραμένει αυξημένη. Το βράδυ της Δευτέρας, η μεγαλύτερη επιχειρησιακή πίεση καταγραφόταν στη Δυτική Αττική, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις επικέντρωναν τις προσπάθειές τους στα μέτωπα του Κανδηλίου και του Αγίου Νεκταρίου, ενώ ενεργές εστίες παρέμεναν και στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας. Οι ισχυροί άνεμοι συνέχιζαν να δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης και να αυξάνουν τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων.

Στη Βοιωτία παρέμεναν αναπτυγμένες ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, εθελοντές, υδροφόρες και μηχανήματα έργου, με τη συνδρομή εναέριων μέσων, ενώ στην περιοχή βρίσκονταν επίσης δυνάμεις της ΕΛΑΣ και του ΕΚΑΒ. Παράλληλα, μηχανήματα έργου συνέχιζαν τις διανοίξεις αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με τις δασικές υπηρεσίες, ενώ ο επιχειρησιακός συντονισμός γινόταν από το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο «Όλυμπος», το οποίο λάμβανε συνεχή εικόνα από μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drone) με θερμικές και οπτικές κάμερες.

Η Δυτική Αττική παραμένει στο επίκεντρο

Πέρα από την φετινή εικόνα, ιδιαίτερα αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία της επικαιροποιημένης ανάλυσης του meteo.gr για τη Δυτική Αττική. Σύμφωνα με την ανάλυση, η οποία βασίζεται σε δεδομένα της Υπηρεσίας Ταχείας Χαρτογράφησης Copernicus και του EFFIS, περισσότερα από 480.000 στρέμματα έχουν καεί στην περιοχή την περίοδο 2018 - 2026 από έξι μεγάλες δασικές πυρκαγιές. Πρόκειται για μια σωρευτική αποτύπωση των καμένων εκτάσεων της τελευταίας εννιαετίας.

Αν και σε μέρος αυτών των εκτάσεων έχει ήδη ξεκινήσει ή ολοκληρωθεί η φυσική αναγέννηση της βλάστησης, τα στοιχεία καταδεικνύουν την επαναλαμβανόμενη ένταση των μεγάλων πυρκαγιών που πλήττουν τη Δυτική Αττική και τη διαρκή πίεση που ασκείται στα οικοσυστήματα, στις υποδομές και στις τοπικές κοινωνίες. Η ανάλυση επικαιροποιήθηκε μετά τη μεγάλη πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό, ενώ η τελική καμένη έκταση της τελευταίας φωτιάς αναμένεται να οριστικοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της χαρτογράφησης.

Οι αρμόδιες αρχές επισημαίνουν ότι, παρά τη βελτίωση της εικόνας σε αρκετές περιοχές, οι καιρικές συνθήκες εξακολουθούν να απαιτούν αυξημένη επαγρύπνηση, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης νέων εστιών ή αναζωπυρώσεων παραμένει υψηλός.

Πώς αποτυπώνεται το μέγεθος της καταστροφής

Παράλληλα με τις αυτοψίες, η αποτύπωση των καμένων εκτάσεων συνεχίζεται και μέσω των δορυφορικών συστημάτων του Copernicus και του EFFIS, τα οποία επικαιροποιούν διαρκώς την εικόνα των πληγεισών περιοχών. Τα δεδομένα αυτά λειτουργούν συμπληρωματικά στις επιτόπιες καταγραφές και συμβάλλουν τόσο στην εκτίμηση της συνολικής έκτασης της καταστροφής όσο και στον σχεδιασμό των επόμενων παρεμβάσεων.

Δρομολογούνται οι αποζημιώσεις

Με την πρώτη φάση της διαχείρισης των πυρκαγιών να επικεντρώνεται πλέον στην αποτίμηση των καταστροφών, οι αυτοψίες των μηχανικών της ΔΑΕΦΚ αποτελούν το βασικό βήμα για την ενεργοποίηση των οικονομικών ενισχύσεων προς τους πληγέντες. Η ολοκλήρωση της καταγραφής των ζημιών θα καθορίσει τόσο το ύψος και το εύρος των αποζημιώσεων όσο και τον σχεδιασμό των επόμενων παρεμβάσεων αποκατάστασης στις περιοχές που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές.