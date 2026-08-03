Ολλανδία: Πυρκαγιά σε προστατευόμενο δρυμό - Στάχτη 210 στρέμματα

Η φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι σε προστατευόμενο δρυμό που βρίσκεται κοντά στο χωριό Οόστρουμ, στη νοτιοανατολική επαρχία της Λιμβουργίας.

Δασική πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα σε προστατευόμενο δρυμό της νοτιοανατολικής Ολλανδίας καταστρέφοντας στο πέρασμά της 210 στρέμματα γης, ενώ οι πυροσβέστες συνέχιζαν αργά το απόγευμα να δίνουν μάχη με τις φλόγες, ανακοίνωσαν οι αρχές.

«Λόγω της ξηρασίας, η φωτιά μπορεί να εξαπλωθεί γρήγορα στις προστατευόμενες φυσικές περιοχές», έγραψαν στην ιστοσελίδα τους οι αρχές της επαρχίας, χωρίς να διευκρινίσουν την ακριβή αιτία της πυρκαγιάς.

Πυροσβέστες έχουν αναπτυχθεί και επιχειρούν με την υποστήριξη τριών στρατιωτικών ελικοπτέρων Chinook.

Παρακείμενη κατασκήνωση εκκενώθηκε, ενώ έχουν ανασταλεί τα δρομολόγια των τρένων που διασχίζουν την περιοχή μέχρι τις 11 το βράδυ.

Οι χώρες της Ευρώπης βρίσκονται αντιμέτωπες με μεγάλη ξηρασία, η οποία χαρακτηρίζεται από αποξηραμένες υδάτινες οδούς, περιορισμούς νερού και καταστροφικές δασικές πυρκαγιές, έπειτα από ένα ιστορικό κύμα καύσωνα τον Ιούνιο.

Σύμφωνα με μελέτη που έδωσε στη δημοσιότητα στις 23 Ιουλίου η ομάδα επιστημόνων "World Weather Attribution", η υφιστάμενη υπερθέρμανση του πλανήτη επιτάχυνε την απώλεια της υγρασίας των εδαφών, των λιμνών και των υδατορευμάτων στην Ευρώπη, αυξάνοντας ως εκ τούτου τον κίνδυνο συνθηκών ακραίας ξηρασίας

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ