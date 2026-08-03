ΗΠΑ: Ρεπουμπλικανός βουλευτής κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία - Αρνείται να αποσυρθεί από τις εκλογές

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αρνήθηκε να ζητήσει την παραίτηση του Μαξ Μίλερ. «Μέχρι στιγμής, πρόκειται για κατηγορίες», είπε.

Ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής από το Οχάιο, Μαξ Μίλερ, δέχεται ολοένα και περισσότερες πιέσεις να αποσύρει την υποψηφιότητά του στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, μετά τις κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία, τις οποίες ο ίδιος διαψεύδει.

Ο πρώην βοηθός του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο ανέφερε την Κυριακή σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ότι αρνείται να αποσυρθεί μέχρι την Τετάρτη -την καταληκτική ημερομηνία για την οριστικοποίηση των υποψηφιοτήτων- ώστε να αντικατασταθεί από κάποιον άλλον.

Ο ίδιος διέψευσε τις κατηγορίες της πρώην συζύγου του, της Έμιλι Μορένο, η οποία λέει ότι βιαιοπραγούσε σε βάρος της κατά τη διάρκεια του γάμου τους και ότι έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή της δίχρονης κόρης τους, η οποία υπέστη κάταγμα στην κλείδα ενώ ήταν στη φύλαξή του βουλευτή.

«Κανένα δικαστήριο ή υπηρεσία δεν επιβεβαίωσε τις κατηγορίες σε βάρος μου» ανέφερε ο Μαξ Μίλερ στο βίντεο, επιμένοντας ότι θα παραμείνει υποψήφιος.

Λίγες ώρες αργότερα ωστόσο ο Μπέρνι Μορένο, Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής από το Οχάιο και πατέρας της Έμιλι, τον προέτρεψε να αποσυρθεί από την κούρσα. Ο γερουσιαστής είπε ότι «η ολοένα και πιο εκκεντρική και επικίνδυνη συμπεριφορά» του πρώην γαμπρού του τον ανάγκασε να μιλήσει δημοσίως, αν και θα προτιμούσε να παραμείνει η υπόθεση «ιδιωτική».

«Αν υπάρχουν βασικά κριτήρια εντιμότητας που απαιτούνται για την άσκηση αιρετού αξιώματος, ο Μαξ Μίλερ δεν τα πληροί», δήλωσε ο Μπέρνι Μορένο σε ανακοίνωσή του, στην οποία κατηγορεί τον βουλευτή ότι αποτελεί κίνδυνο για την κόρη και την εγγονή του.

Ο Μαξ Μίλερ κατέθεσε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση εναντίον της πρώην συζύγου του, η οποία τον κατηγορεί μεταξύ άλλων ότι την έκαψε, την χτύπησε και την απείλησε με πυροβόλο όπλο. Οι κατηγορίες αυτές διατυπώθηκαν και δόθηκαν στη δημοσιότητα στο πλαίσιο της διαδικασίας για τον καθορισμό της επιμέλειας της κόρης τους.

Μέχρι στιγμής, η ρεπουμπλικανική ηγεσία στο Κογκρέσο σιωπά για αυτές τις κατηγορίες. Η επανεκλογή του Μίλερ στη Βουλή θεωρείται αμφίρροπη, καθώς θα αναμετρηθεί για την έδρα με τον Δημοκρατικό Μπράιαν Πόιντεξτερ.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αρνήθηκε να ζητήσει την παραίτηση του Μαξ Μίλερ. «Μέχρι στιγμής, πρόκειται για κατηγορίες», είπε στους δημοσιογράφους, σημειώνοντας όμως ότι «θα εξετάσει το ζήτημα».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ