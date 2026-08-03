Στις φλόγες για 4η νύχτα η δυτική Αττική: Σε Ψάθα και ΒΙΠΕ Μεγάρων τα κύρια μέτωπα

Μάχη με τις φλόγες σε δύο μέτωπα συνεχίζουν να δίνουν για τέταρτη ημέρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά της Δυτικής Αττικής, η οποία ξεκίνησε από τη Βοιωτία, το μεσημέρι της Παρασκευής και επεκτάθηκε στην Αττική, έχοντας κατακάψει πάνω από 100.000 στρέμματα.

Μάχη με τις φλόγες σε δύο μέτωπα συνεχίζουν να δίνουν για τέταρτη ημέρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Δυτική Αττική, με την πυρκαγιά η οποία ξεκίνησε από τη Βοιωτία, το μεσημέρι της Παρασκευής και επεκτάθηκε στην Αττική, να έχει κατακάψει δεκάδες σπίτια σε Ψάθα, Πόρτο Γερμενό και Άγιο Βασίλειο αλλά και περισσότερα από 100.000 στρέμματα δασικών και αγροτοδασικών εκτάσεων.

Νωρίς το βράδυ της Δευτέρας, οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων επικεντρώνονται, πάνω από τη ΒΙΠΕ Μεγάρων, στην Ψάθα καθώς και στη Λούμπα αλλά και στον Άγιο Νεκτάριο με τις δυνάμεις να δίνουν τιτάνια μάχη για να αναχαιτίσουν την πορεία των μετώπων και να περιορίσουν την εξάπλωσή τους.

Διαβάστε ακόμα - Στον ανακριτή αύριο οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά σε Δυτ. Αττική και Βοιωτία

Λίγο πριν από τις 17:00 οι φλόγες έφτασαν στα πρώτα σπίτια στην Ψάθα, στην πλαγιά του βουνού, όπου η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη, καθώς η φωτιά κινείται με μεγάλη ταχύτητα και καίει ήδη σπίτια.



Απανωτά μηνύματα του 122 για νέες εκκενώσεις

Συνολικά 5 μηνύματα μέσω του 112 έχουν εκδοθεί σήμερα για απομάκρυνση πολιτών από τις εξής περιοχές: Σκέπη, Κανδήλι, Μπότσικα, 'Ανω Βλυχάδα, 'Αγιος Κωνσταντίνος, ΒΙ.ΠΕ Μεγάρων, Παπά Περιβόλι, Ψάθα, Λούμπα, Μορφαίικα και 'Ανω Αλεποχώρι.

Λίγα λεπτά πριν τις 7 το απόγευμα της Δευτέρας, εστάλη μήνυμα μέσω του 112 εστάλη για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Λούμπα, Μορφέικα και 'Ανω Αλεποχώρι λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη στη Δυτική Αττική. Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στις περιοχές Λούμπα, Μορφέικα, 'Ανω Αλεποχώρι της περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής απομακρυνθείτε προς Μέγαρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Νωρίτερα, δύο μηνύματα μέσω του 112 εστάλησαν σε όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή, προκειμένου να απομακρυνθούν από τις περιοχές Κανδήλι, Άνω Βλυχάδα, Άγιος Κωνσταντίνος, ΒΙ.ΠΕ. Μεγάρων και Παπά Περιβόλι.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Κανδήλι, #Άνω_Βλυχάδα και #Άγιος_Κωνσταντίνος της Περιφερειακής Ενότητας #Δυτικής_Αττικής απομακρυνθείτε προς #Νέα_Πέραμο



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM… — 112 Greece (@112Greece) August 3, 2026

Ενισχύθηκαν τα εναέρια μέσα - Επιχειρούν 23 αεροσκάφη και 11 ελικόπτερα

Ενισχύθηκαν τα εναέρια μέσα που επιχειρούν στην μεγάλη πυρκαγιά που μαίνεται στη Δυτική Αττική και η οποία ξεκίνησε από τη Βοιωτία. Στο σημείο εξακολουθούν κι επιχειρούν πολύ ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, κι εθελοντές με πλήθος υδροφόρων οχημάτων. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της πυροσβεστικής για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί συνολικά 34 εναέρια μέσα και συγκεκριμένα 23 αεροσκάφη και 11 ελικόπτερα εκ των οποίων τα τρία για συντονισμό τους.

Στο σημείο εξακολουθούν κι επιχειρούν πολύ ισχυρές επίγειες δυνάμεις και συγκεκριμένα 450 πυροσβέστες με 126 οχήματα και 22 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων.

Παράλληλα υδροφόρες και μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί από τις Περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας. Επίσης μηχανήματα έργου που έχουν διατεθεί από τη διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, συνεχίζουν τις προσπάθειες για διανοίξεις αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με τη δασική Υπηρεσία.

Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, σε ετοιμότητα έχουν τεθεί δύο πλοία και ένα ταχύπλοο του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και πλωτά μέσα του Λιμενικού Σώματος αλλά και ιδιωτικά σκάφη τα οποία έχουν πλεύσει πλησίον των ακτογραμμών σε Ψάθα, Νέα Πέραμο και Πάχη Μεγάρων, προκειμένου να επέμβουν εφόσον απαιτηθεί.

Επιπλέον, δυνάμεις της ΕΛΑΣ και του ΕΚΑΒ παραμένουν σε διασπορά στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς, ενώ λεωφορεία του Πυροσβεστικού Σώματος και των Ενόπλων Δυνάμεων βρίσκονται στην περιοχή για την διευκόλυνση της μετακίνησης πολιτών, εφόσον απαιτηθεί.

Τέλος, όπως σημειώνεται από την πυροσβεστική, η διαχείριση όλων των δυνάμεων πραγματοποιείται από το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ.

Στο σημείο διεξάγεται τιτάνια μάχη από εκατοντάδες πυροσβέστες, δασοκομάντος, εθελοντές και δυνάμεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που έχουν ανοίξει αντιπυρικές ζώνες, σε μια προσπάθεια να ανακόψουν την πορεία της, σε συνεργασία πλέον από το πρωί με τα εναέρια μέσα που επιχειρούν, καθώς έχουν εξασθενήσει οι άνεμοι και επιτρέπουν την χρήση τους. Λόγω της δύσκολης κατάστασης στην παραπάνω περιοχή.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο όρος Πατέρας και, ευνοούμενη από τις δύσκολες καιρικές συνθήκες της νύχτας, κατευθύνθηκε με μεγάλη ένταση μέσω της διάβασης του Κανδηλίου προς τον οικισμό της Αγίας Σκέπης και την ευρύτερη περιοχή του Πόρτο Γερμενού. Παρά τη σφοδρότητά της, δεν καταγράφηκαν σοβαρές ζημιές σε κατοικίες, ενώ ανέπαφα παρέμειναν το μετόχι της Μονής Αγίας Σκέπης και το φωτοβολταϊκό πάρκο της περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του EΡTnews, η φωτιά σταμάτησε λίγα μέτρα πριν από τα πρώτα σπίτια του οικισμού του Αγίου Νεκταρίου, όπου συνεχίζονται οι προληπτικές επιχειρήσεις από αέρος και εδάφους, προκειμένου να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο αναζωπύρωσης.

Το ενεργό μέτωπο εντοπίζεται πλέον στην κορυφογραμμή του Κιθαιρώνα και στις πλαγιές του όρους Πατέρα, όπου επιχειρούν διαρκώς ελικόπτερα πραγματοποιώντας στοχευμένες ρίψεις σε μικρές εστίες και κορμούς που εξακολουθούν να καπνίζουν. Οι πυροσβέστες διευκρινίζουν ότι οι περισσότεροι καπνοί προέρχονται από υλικά που σιγοκαίνε και όχι από οργανωμένα ενεργά μέτωπα, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται ο κίνδυνος δημιουργίας νέων εστιών.

Η μεγαλύτερη ανησυχία των Αρχών είναι να μην περάσει η πυρκαγιά από το όρος Πατέρας προς την πλευρά της Μάνδρας. Για τον λόγο αυτό έχει δοθεί ιδιαίτερο βάρος στις επιχειρήσεις συγκράτησης του μετώπου, καθώς η απόσταση από τη Νέα Πέραμο είναι μικρή και τυχόν ενίσχυση των ανέμων θα μπορούσε να δημιουργήσει νέα προβλήματα. Όπως επισημαίνουν οι αρμόδιοι, παρά τη σαφώς βελτιωμένη εικόνα, δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού.

Ισχυρές επίγειες δυνάμεις

Οι πολύ ισχυρές επίγειες δυνάμεις που εξακολουθούν κι επιχειρούν βρίσκονται επί ποδός για να αποτρέψουν την περαιτέρω εξάπλωση των μετώπων. Παράλληλα συνδράμουν εθελοντές με μεγάλο αριθμό υδροφόρων οχημάτων, με τη συνδρομή ομάδας «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ», που έχει διατεθεί από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας. Υδροφόρες από τις Περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας παρέχουν συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος. Μηχανήματα έργου των Περιφερειών και της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών συνεχίζουν τις διανοίξεις αντιπυρικών ζωνών, σε συνεργασία με τη Δασική Υπηρεσία για να ανακόψουν τα μέτωπα της πυρκαγιάς.

Διαβάστε ακόμα - Τις 33 έφτασαν οι συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς σε πέντε ημέρες

Επιπλέον λεωφορεία του Πυροσβεστικού Σώματος και των Ενόπλων Δυνάμεων παραμένουν στην περιοχή για την διευκόλυνση των μετακινήσεων. Επίσης, παραμένουν δυνάμεις του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας αλλά και της Ελληνικής Αστυνομίας όπου πραγματοποιούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Υπενθυμίζεται πως την Κυριακή 2 Αυγούστου 2026 σημειώθηκε τραγικό δυστύχημα, όταν δύο μισθωμένα ελικόπτερα τύπου Bell συγκρούστηκαν κατά την επιχείρηση δασοπυρόσβεσης στην περιοχή της Ψάθας Αττικής. Από τη σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους τα δύο μέλη του ενός ελικοπτέρου, ένας Δανός κι ένας Έλληνας, ενώ τα δύο μέλη του άλλου ελικοπτέρου, ένας Βρετανός και ένας Έλληνας, διασώθηκαν και τραυματίστηκαν ελαφρά.

Σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του ευρωπαϊκού μηχανισμού Copernicus EMS, από το ΜΕΤΕΟ/ Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, από τις δασικές πυρκαγιές σε Αττική και Βοιωτία, συνολικά είχαν πληγεί περίπου 111.000 στρέμματα, έως και τις 12:05 της Κυριακής. Ειδικότερα, όπως αναφέρει το ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ, είχαν καεί περίπου 30.900 στρέμματα στην πυρκαγιά της Βοιωτίας και περίπου 80.800 στρέμματα στην πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό Αττικής (η οποία συνεχίζει να καίει ακόμη). Η ομάδα του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, επεξεργάστηκε τα δορυφορικά δεδομένα πολύ υψηλής ανάλυσης από τον δορυφόρο Sentinel-2, ο οποίος πέρασε πάνω από την περιοχή της Βοιωτίας και της Αττικής το μεσημέρι της Κυριακής 2 Αυγούστου 2026.

Καλύτερη εικόνα σε Άγιο Νεκτάριο και Κρύο Πηγάδι

Στον οικισμό του Αγίου Νεκταρίου η εικόνα εμφανίζεται προς το παρόν βελτιωμένη. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από το σημείο, οι κατοικίες δεν απειλούνται άμεσα, καθώς η φορά του ανέμου οδηγεί το πύρινο μέτωπο προς το Κρύο Πηγάδι και όχι προς τον οικισμό. Οι άνεμοι έχουν εξασθενήσει σε σχέση με νωρίτερα, γεγονός που έχει συμβάλει στη μείωση της έντασης της φωτιάς.

Παρά τη σχετική ύφεση, οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη, επιχειρώντας να περιορίσουν το μεγάλο μέτωπο και να αντιμετωπίσουν τις μικρές εστίες που εξακολουθούν να καίνε στις πλαγιές του βουνού. Η εικόνα παραμένει ιδιαίτερα ρευστή, καθώς η ένταση και η κατεύθυνση των ανέμων μεταβάλλονται διαρκώς, αλλάζοντας μέσα σε λίγα λεπτά τις συνθήκες στο πεδίο.

Οι πυροσβέστες πραγματοποιούν συντονισμένες παρεμβάσεις προκειμένου να «σπάσουν» την ενιαία πύρινη γραμμή, η οποία εξακολουθεί να κινείται προς το Κρύο Πηγάδι. Την ίδια ώρα, πυκνός καπνός καλύπτει την περιοχή, ενώ διάσπαρτες εστίες συνεχίζουν να κατακαίνε τη δασική έκταση.

Καλύτερη παρουσιάζεται η εικόνα και στο Κρύο Πηγάδι. Η ένταση της φωτιάς έχει υποχωρήσει αισθητά σε σχέση με τις προηγούμενες ώρες, ενώ η φορά των ανέμων οδηγεί πλέον τις φλόγες προς ήδη καμένες εκτάσεις, γεγονός που διευκολύνει σημαντικά το έργο της κατάσβεσης.