«Βουτιά» 5% για το πετρέλαιο με φόντο το άνοιγμα του Ορμούζ

Ισχυρές απώλειες που ξεπέρασαν το 5% κατέγραψαν τη Δευτέρα οι τιμές του πετρελαίου, μετά τις αναφορές Τραμπ για συνομιλίες με το Ιράν

Ισχυρές απώλειες που ξεπέρασαν το 5% κατέγραψαν τη Δευτέρα οι τιμές του πετρελαίου, μετά τις αναφορές Τραμπ για συνομιλίες με το Ιράν που θα έχουν ως στόχο μία συμφωνία η οποία θα οδηγήσει στο οριστικό άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ για την παγκόσμια ναυτιλία.

Πιο αναλυτικά, τα συμβόλαια παραδόσως Σεπτεμβρίου για το αμερικανικό WTI στο Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων της Νέας Υόρκης υποχώρησαν κατά 5,16% στα 80,2 δολάρια/βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια Οκτωβρίου του ευρωπαϊκού brent -το οποίο αποτελεί και τον παγκόσμιο δείκτη αναφοράς- έκλεισαν με απώλειες 4,6% στα 83,8 δολάρια/βαρέλι.

Σημειώνεται πως ενδοσυνεδριακά, τόσο το WTI όσο και το brent βρέθηκαν να υποχωρούν ως και 7%, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα έκλεισαν άνω του 5%. Για τον Ιούλιο, το Brent και το WTI έκλεισαν με άνοδο 24%, το υψηλότερο μηνιαίο κέρδος τους από τον Μάρτιο.

Νωρίτερα σήμερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ χαρακτήρισε την ηγεσία του Ιράν «απίστευτα διπρόσωπη» και προειδοποίησε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός δεν θα αρθεί παρά μόνο εάν υπάρξει «συμφωνία ή ολοκληρωτική παράδοση».

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε ότι η ιρανική ηγεσία είναι «διπρόσωπη» επειδή ζήτησε συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου και στη συνέχεια ανακοίνωσε ότι δεν διεξάγεται απολύτως καμία διαπραγμάτευση.

«Τίποτα δεν περνάει στο Ιράν, εκτός αν το θέλουμε εμείς και τίποτα δεν θα περάσει, εκτός αν επιτευχθεί συμφωνία ή ολοκληρωτική παράδοση», πρόσθεσε. «Είτε το Ιράν θέλει να το παραδεχτεί είτε όχι, μιλάμε στην πραγματικότητα για τη λύση ενός προβλήματος που το ίδιο έχει προκαλέσει εδώ και δεκαετίες», ανέφερε ο Τραμπ.

Την Κυριακή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανήγγειλε την έναρξη νέων συνομιλιών με την Τεχεράνη, μετά την αναβολή της επίθεσης που σχεδίαζαν να εξαπολύσουν από κοινού οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

«Φυσικά δεν θέλουν να υποστούν επίθεση. Γνώριζαν το εύρος της, διότι την έβλεπαν να παίρνει μορφή (...) Αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι να τους μιλήσουμε, υπό μορφή διαπραγμάτευσης. Αυτή θα αρχίσει αύριο (σ.σ. σήμερα Δευτέρα) το απόγευμα», είπε ο αμερικανός πρόεδρος στον Τύπο επί του αεροσκάφους του, καθώς επέστρεφε από το Νιου Τζέρζι στην Ουάσιγκτον.

Δεν ξεκαθάρισε πού θα γίνουν διαπραγματεύσεις, πόσο θα διαρκέσουν, ούτε ποιοι θα συμμετάσχουν. Ούτε η Τεχεράνη, ούτε οι χώρες που μεσολαβούν επιβεβαίωσαν τις συνομιλίες. Ο ρεπουμπλικάνος επέμεινε πως «υπάρχει συμφωνία για το Ορμούζ» και θα υπάρξει επίσης για αυτήν που αποκάλεσε «αποπυρηνικοποίηση» του Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος διεμήνυσε ταυτόχρονα πως ο στρατός του παραμένει έτοιμος να δράσει όποτε διαταχτεί.

Από την πλευρά του το Ιράν επεσήμανε ότι δεν διεξάγει αυτή τη στιγμή διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και βρίσκεται τώρα σε συζητήσεις με το Ομάν σχετικά με μια προσωρινά ασφαλή διαδρομή μέσω του Στενού του Ορμούζ. Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ, η επίτευξη συμφωνίας με το Ομάν δεν επαρκεί για να ξανανοίξει το στενό, καθώς η κατάσταση θα παραμείνει απαράλλαχτη ενόσω η «επιθετικότητα» των ΗΠΑ συνεχίζεται.