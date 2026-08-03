Τραμπ: «ExxonMobil και Chevron έβγαλαν πολλά χρήματα - Δεν μου αρέσει αυτό»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε δριμύτατα σήμερα της αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες, κατηγορώντας τες ότι «βγάζουν υπερβολικά πολλά χρήματα» και ζητώντας να μειώσουν τις τιμές.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε δριμύτατα σήμερα της αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες, κατηγορώντας τες ότι «βγάζουν υπερβολικά πολλά χρήματα» και ζητώντας να μειώσουν τις τιμές.

Λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι εταιρείες ExxonMobil και Chevron ανακοίνωσαν την περασμένη Παρασκευή ότι τα κέρδη τους εκτοξεύτηκαν.

«Δεν μου αρέσει αυτό. Κερδίζουν υπερβολικά πολλά χρήματα. Επωφελούνται από τις ελλείψεις και βγάζουν υπερβολικά πολλά», είπε στους δημοσιογράφους ο Τραμπ. Διαβεβαιώνοντας ότι ο ίδιος τάσσεται αναφανδόν υπέρ της ελευθερίας του επιχειρείν, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι αυτές οι δύο εταιρείες είναι μεταξύ εκείνων που έχουν ωφεληθεί περισσότερο από τις συνέπειες του πολέμου στο Ιράν.

«Όταν βλέπετε ότι μια εταιρεία έβγαλε τα δωδεκαπλάσια σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, θα έπρεπε να επιστρέψει ένα μέρος (σ.σ. των κερδών) στους πολίτες», επέμεινε, λέγοντας ότι «είναι προς το συμφέρον τους να μειώσουν τις τιμές στην αντλία».

Οι δύο εταιρείες έδωσαν την Παρασκευή στη δημοσιότητα τα αποτελέσματά τους για το δεύτερο τρίμηνο του έτους. Η ExxonMobil διπλασίασε τα καθαρά κέρδη της, στα 14,5 δισεκ. δολάρια, ενώ η ανταγωνίστρια Chevron έβγαλε 12,1 δισεκ. δολάρια, ποσό πενταπλάσιο σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρονιάς. Και οι δύο εταιρείες φρόντισαν πάντως να μην συνδέσουν την αύξηση των εσόδων τους με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Η αύξηση της τιμής των καυσίμων είναι ένας από τους λόγους που διατηρείται σε υψηλά επίπεδα ο πληθωρισμός από τις αρχές του έτους. Το θέμα έχει πάρει έντονα πολιτικές διαστάσεις, τρεις μήνες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, με τους Δημοκρατικούς να προσπαθούν να επωφεληθούν από τη δυσαρέσκεια των πολιτών. Ο ίδιος ο Τραμπ είχε υποσχεθεί προεκλογικά ότι θα χαλιναγωγούσε το κόστος διαβίωσης.

Λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή έχουν κλείσει σχεδόν εντελώς τα Στενά του Ορμούζ, απ’ όπου διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου. Ταυτόχρονα επηρεάζεται η παραγωγή λόγω των ζημιών σε υποδομές, κυρίως στο Κατάρ.