Πυρκαγιά σε απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στον Βοτανικό

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Σημειώνεται ότι για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση επί της οδού Αγίας 'Αννης στον Βοτανικό Αττικής η οποία τέθηκε υπό έλεγχο χωρίς να επεκταθεί. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 21:00 .

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 16 πυροσβέστες και 5 οχήματα.

Σημειώνεται ότι για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.