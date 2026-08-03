Ειδήσεις | Ελλάδα

Πυρκαγιά σε απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στον Βοτανικό

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Πυρκαγιά σε απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στον Βοτανικό
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Σημειώνεται ότι για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση επί της οδού Αγίας 'Αννης στον Βοτανικό Αττικής η οποία τέθηκε υπό έλεγχο χωρίς να επεκταθεί. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 21:00 .

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 16 πυροσβέστες και 5 οχήματα.

Σημειώνεται ότι για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

«Μην αφήνετε τα ζώα σας πίσω» - Ο Λιβάνιος στη δομή των Βιλίων - Το δείπνο της... Τεχνητής Νοημοσύνης

Κατασχεμένα ακίνητα: Το «σκορ» του οφειλέτη ξεκλειδώνει τις πωλήσεις - Πώς βαθμολογεί η ΑΑΔΕ

Το στεγαστικό επιτείνει τη δημογραφική κρίση - Αναβάλλουν τη δημιουργία οικογένειας οι νέοι και παραμένουν στην πατρική εστία

tags:
Φωτιά τώρα
Πυρκαγιά
Πυροσβεστική
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider