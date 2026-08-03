Η JP Morgan ρίχνει 750 δισ. δολάρια για προσιτή στέγαση στις ΗΠΑ

Το σχέδιο εντάσσεται στην πρωτοβουλία «για το Αμερικανικό Όνειρο» (American Dream Initiative) που ανακοινώθηκε νωρίτερα φέτος και στοχεύει στην επέκταση των οικονομικών ευκαιριών.

Κεφάλαια ύψους 750 δισ. δολαρίων σχεδιάζει να διοχετεύσει η JP Morgan στην αμερικανική αγορά κατοικίας την επόμενη δεκαετία, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Διευθύνοντος Συμβούλου, Τζέιμι Ντάιμον για περισσότερες επενδύσεις στην κοινότητα.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, πρόκειται αύξηση 40% σε σχέση με το ποσό που έχει διαθέσει η αμερικανική τράπεζα την προηγούμενη δεκαετία.

Η εταιρεία θα χρηματοδοτήσει την κατασκευή ή τη συντήρηση 1 εκατ. προσιτών κατοικιών με σκοπό να βοηθήσει πάνω από 500.000 καταναλωτές να αγοράσουν σπίτι, και θα υποστηρίξει πολιτικές στέγασης που ευνοούν την ανάπτυξη. Επιπλέον, η JP Morgan θα αναλάβει την προεδρία του Housing Advisory Council του Εμπορικού Επιμελητηρίου των ΗΠΑ και σχεδιάζει να προσλάβει 850 συμβούλους στεγαστικών δανείων.

Το σχέδιο εντάσσεται στην πρωτοβουλία «για το Αμερικανικό Όνειρο» (American Dream Initiative) που ανακοινώθηκε νωρίτερα φέτος και στοχεύει στην επέκταση των οικονομικών ευκαιριών.

«Η επίλυση του ζητήματος της στέγασης είναι πολύπλοκη: οι χρηματοδοτικές δομές είναι περίπλοκες, οι τοπικές συζητήσεις είναι μακροχρόνιες και απαιτούν προσεκτική μελέτη, ενώ απαιτείται όλοι οι εμπλεκόμενοι να κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση», δήλωσε σε συνέντευξή της η Michelle Herrick, επικεφαλής του τμήματος εμπορικών ακινήτων της JPMorgan. «Βλέπουμε πολλούς ανθρώπους να προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα και θέλουμε να συμβάλουμε προσφέροντας τις γνώσεις μας», είπε.