Ρουμανία: Το ναυτικό ανατίναξε βράχο για να στείλει νερό από τον Δούναβη σε πυρηνικό αντιδραστήρα

Με την ελεγχόμενη έκρηξη που πραγματοποίησε το ρουμανικό ναυτικό, μεγάλη ποσότητα νερού και συντριμμιών εκτοξεύθηκαν στον αέρα.

Η Ρουμανία ανατίναξε σήμερα έναν βράχο για να βοηθήσει στην εκτροπή ζωτικής σημασίας νερού ψύξης από τον Δούναβη, προς τον τελευταίο εν λειτουργία πυρηνικό αντιδραστήρα της, καθώς η γειτονική Ουγγαρία δήλωσε ότι μπορεί να είναι σε θέση να εξοικονομήσει ενέργεια για δύο ακόμη ημέρες από το μοναδικό πυρηνικό της εργοστάσιο.

Με την ελεγχόμενη έκρηξη που πραγματοποίησε το ρουμανικό ναυτικό, μεγάλη ποσότητα νερού και συντριμμιών εκτοξεύθηκαν στον αέρα - ένα έκτακτο μέτρο που υπογραμμίζει το μέγεθος της κρίσης στην Ευρώπη, όπου η ζέστη και η ξηρασία έχουν μειώσει τη στάθμη του νερού στα ποτάμια και έχουν εγείρει ανησυχίες ως προς την ύδρευση, τις οδικές μεταφορές και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Με δύο αντιδραστήρες σε μειωμένη λειτουργία, η Ουγγαρία και η Ρουμανία εξαρτώνται ολοένα και περισσότερο από τις δαπανηρές εισαγωγές ενέργειας, καθώς οι συνθήκες καύσωνα ενισχύουν τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας. Και οι δύο χώρες χρησιμοποιούν νερό από τον Δούναβη, ο οποίος πλήττεται από την ξηρασία, ως ψυκτικό μέσο.

Οι ουγγρικές αρχές, που είχαν δηλώσει νωρίτερα ότι ίσως χρειαστεί να προχωρήσουν στην παύση λειτουργίας του πυρηνικού τους εργοστασίου στο Πακς από την Κυριακή, ανακοίνωσαν ότι το εργοστάσιο μπορεί να λειτουργήσει με τη σημερινή μειωμένη δυναμικότητά του μέχρι τη Δευτέρα ή την Τρίτη.

Το εργοστάσιο στο Πακς, συνολικής ισχύος δύο γιγαβάτ, το οποίο παράγει κανονικά περίπου το ήμισυ της ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, λειτουργεί σήμερα μόλις πάνω από το 10% της δυναμικότητάς του, καθώς η στάθμη του νερού στον Δούναβη έπεσε σε ιστορικά χαμηλό επίπεδο.

«Σήμερα και ίσως αύριο η τελευταία τουρμπίνα που παράγει 240 μεγαβάτ μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Πέτερ Μάγιαρ.

«Αυτό είναι πολύ καλό νέο, καθώς η πλήρης παύση λειτουργίας του εργοστασίου μπορεί να αποφευχθεί σε μία από τις ημέρες με τη μεγαλύτερη κατανάλωση», πρόσθεσε. Το εργοστάσιο στο Πακς θα τεθεί εκτός λειτουργίας αργότερα αυτή την εβδομάδα, δήλωσε.

Πιο κάτω, η ρουμανική κρατική εταιρία παραγωγής πυρηνικής ενέργειας Nuclearelectrica, η οποία παράγει υπό κανονικές συνθήκες ηλεκτρική ενέργεια που καλύπτει το ένα πέμπτο των αναγκών της χώρας, αναγκάστηκε να κλείσει έναν από τους δύο αντιδραστήρες της στις αρχές της περασμένης εβδομάδας. Οι ειδικοί είπαν ότι η ελεγχόμενη έκρηξη θα επιτρέψει στις αρχές να χτίσουν ένα προσωρινό φράγμα που θα στέλνει περισσότερο νερό στο κανάλι του ποταμού όπου βρίσκεται ο εναπομείνας αντιδραστήρας της Τσερναβόντα.

Οι εργασίες για την εκτροπή περισσότερου νερού προς τον αντιδραστήρα θα ολοκληρωθούν την Τετάρτη, δήλωσε το ναυτικό. «Κάθε μέρα μετά την Τετάρτη ή την Πέμπτη κατά τη διάρκεια της οποίας λειτουργεί ο πυρηνικός σταθμός είναι ένα κέρδος», δήλωσε σήμερα ο Ρουμάνος υπουργός Άμυνας Ράντου Μιρούτα. «Μια μέρα λειτουργίας είναι τρεις φορές πιο αποδοτική από το κόστος αυτής της λειτουργίας».

Τα εργοστάσια κατασκευής αυτοκινήτων στη Ρουμανία τα οποία διαχειρίζονται η Dacia -που ανήκει στη Renault - και η Ford σταμάτησαν προσωρινά την παραγωγή τους έως τις 19 Αυγούστου, δήλωσε ο πρωθυπουργός Μπολοζάν, μειώνοντας οικειοθελώς την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά περίπου 200 MW.

Ο Ούγγρος ομόλογός του Μάγιαρ δήλωσε νωρίτερα ότι οι εθελοντικές περικοπές στη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας από νοικοκυριά και εταιρίες, που έγιναν μετά την έκκληση της κυβέρνησης, μείωσαν τη ζήτηση κατά 700 MW την Κυριακή, αποσυμπιέζοντας σημαντικά το δίκτυο.

Μεταξύ των εταιριών που υιοθετούν εθελοντικές περικοπές, η φαρμακευτική εταιρία Richter δήλωσε σήμερα ότι θα μειώσει την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά περισσότερο από 50% τις επόμενες τρεις εβδομάδες και θα προσφέρει ημερησίως 4 MW ηλεκτρικής ενέργειας που παράγει το ηλιακό της πάρκο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ