Μαίνεται η πυρκαγιά στη Δυτική Αττική - Πού εστιάζει η πυροσβεστική

Το κύριο βάρος των επιχειρήσεων εντοπίζεται σε τρία σημεία, στο νότιο τμήμα προς Λούμπα, νοτιοανατολικά προς τη Μονή Παναχράντου και βορειοανατολικά προς Αγία Παρασκευή και Άγιο Νεκτάριο.

Τελευταία ενημέρωση 10:15

Για πέμπτη ημέρα οι επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής μαζί με εθελοντές επιχειρούν, προκειμένου να περιορίσουν τις ενεργές και διάσπαρτες εστίες στην πυρκαγιά της Δυτικής Αττικής, η οποία ξεκίνησε από τη Βοιωτία.

Στο σημείο επιχειρούν πολύ ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με 526 πυροσβέστες, 29 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, και 141 οχήματα. Συνδράμουν εθελοντές με προσωπικό και οχήματα, ενώ από αέρος έχουν διατεθεί μέχρι στιγμής 4 αεροσκάφη και 11 ελικόπτερα. Παράλληλα, μηχανήματα έργου που έχουν διατεθεί από τις Περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας, από τη διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, συνεχίζουν τις προσπάθειες για διανοίξεις αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με τη δασική υπηρεσία. Επιπλέον, συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχει ομάδα «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ».

Το κύριο βάρος των επιχειρήσεων, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, εντοπίζεται σε τρία σημεία, στο νότιο τμήμα προς Λούμπα, νοτιοανατολικά προς τη Μονή Παναχράντου και βορειοανατολικά προς Αγία Παρασκευή και Άγιο Νεκτάριο.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Πυροσβεστικού Σώματος, Γιάννη Αρτοποιό, η εικόνα της πυρκαγιάς μεταβάλλεται συνεχώς και ότι το κρίσιμο χρονικό διάστημα είναι μετά τη 1:30 το μεσημέρι, όταν αυξάνεται η θερμοκρασία και μειώνεται σημαντικά η σχετική υγρασία, δημιουργώντας ιδιαίτερα ξηρές συνθήκες που ευνοούν τις αναζωπυρώσεις.

Όπως είπε, είναι δύσκολο να προσδιοριστεί πότε η πυρκαγιά θα θεωρηθεί πλήρως ελεγχόμενη, καθώς η περίμετρός της είναι πολύ μεγάλη και υπάρχουν πολλά διάσπαρτα θερμά σημεία, τα λεγόμενα «καντηλάκια», που συνεχίζουν να απασχολούν τις δυνάμεις πυρόσβεσης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, κατά τη διάρκεια της ημέρας αναμένεται να επιχειρήσουν περισσότερα από 30 εναέρια μέσα, με στόχο τις κορυφογραμμές της περιοχής της Λούμπας.

Δυνάμεις της ΕΛΑΣ και του ΕΚΑΒ παραμένουν σε διασπορά στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς, ενώ λεωφορεία του Πυροσβεστικού Σώματος και των Ενόπλων Δυνάμεων βρίσκονται στην περιοχή για την διευκόλυνση της μετακίνησης πολιτών, εφόσον απαιτηθεί. Η διαχείριση όλων των δυνάμεων πραγματοποιείται από το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούσαν στο σημείο όλο το βράδυ για να αναχαιτίσουν τις εστίες, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας, τα εναέρια μέσα ξεκίνησαν τις ρίψεις από αέρος για να ενισχύσουν εκ νέου τη μάχη της κατάσβεσης.

Σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του ευρωπαϊκού μηχανισμού Copernicus EMS, που επεξεργάστηκε η ομάδα του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, έως και τις 12:16 της Δευτέρας, η πληγείσα έκταση από την πυρκαγιά σε Αττική και Βοιωτία έχει ξεπεράσει τα 130.000 στρέμματα.

Παράλληλα, όπως ανέφερε ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δημοσθένης Σαρηγιάννης, οι επιπτώσεις είναι από τις πυρκαγιές είναι δραματικές τόσο για τα οικοσυστήματα όσο και για τον άνθρωπο, καθώς η απώλεια της βιωσιμότητας των οικοσυστημάτων επηρεάζει άμεσα και την ανθρώπινη ζωή.

Συνολικά 5 μηνύματα μέσω του 112 εκδόθηκαν χθες για απομάκρυνση πολιτών από τις εξής περιοχές: Σκέπη, Κανδήλι, Μπότσικα, Άνω Βλυχάδα, Άγιος Κωνσταντίνος, ΒΙ.ΠΕ Μεγάρων, Παπά Περιβόλι, Ψάθα, Λούμπα, Μορφαίικα και Άνω Αλεποχώρι.

Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, σε ετοιμότητα έχουν τεθεί δύο πλοία και ένα ταχύπλοο του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και πλωτά μέσα του Λιμενικού Σώματος αλλά και ιδιωτικά σκάφη τα οποία έχουν πλεύσει πλησίον των ακτογραμμών σε Ψάθα, Νέα Πέραμο και Πάχη Μεγάρων, προκειμένου να επέμβουν εφόσον απαιτηθεί.

Παράλληλα πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και Περιφερειακές Ενότητες Εύβοιας και Χίου με το Πυροσβεστικό Σώμα να παραμένει σε γενική επιφυλακή, λόγω των πολλαπλών συμβάντων ανά την επικράτεια και των επικρατουσών καιρικών συνθηκών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες υπηρεσιακές απαιτήσεις.