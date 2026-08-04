«Μετρημένα» αποτελέσματα στις δημοπρασίες ΔΕΣΦΑ - Αυξάνουν οι εξαγωγές αερίου από Ελλάδα

Χωρίς «εκπλήξεις» ολοκληρώθηκαν εχθές οι δημοπρασίες τριμηνιαίων προϊόντων του ΔΕΣΦΑ για το νέο έτος αερίου. «Trend» εξαγωγών αερίου στις γειτονικές χώρες. Στάση αναμονής από την αγορά με επίδικο «τι μέλει γενέσθαι» με το ρωσικό φυσικό αέριο.

Χωρίς να ξεφεύγουν από την «πεπατημένη» της αγοράς φυσικού αερίου πραγματοποιήθηκαν εχθές οι δημοπρασίες δέσμευσης δυναμικότητας τριμηνιαίων προϊόντων στα διασυνοριακά σημεία εισόδου Αμφιτρίτη και Νέα Μεσημβρία του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ) του ΔΕΣΦΑ.

Τα αποτελέσματα υπήρξαν τα «αναμενόμενα», όπως επισήμανε χαρακτηριστικά στέλεχος της αγοράς με γνώση του θέματος για να συμπληρώσει ότι επιβεβαιώθηκε ο ρόλος των εγχώριων υποδομών τόσο για την υποδοχή ποσοτήτων φυσικού αερίου όσο και για την εξαγωγή προς τις γειτονικές χώρες.

Μάλιστα, όπως προσθέτουν οι ίδιες πηγές, οι εξαγωγές του ελληνικού συστήματος προς τις γειτονικές χώρες Βουλγαρία και Ιταλία βαίνουν αυξανόμενες το τελευταίο διάστημα με την «στροφή» να παρατηρείται κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου, όταν και επανεκκίνησαν στα γεμάτα οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή και τον Περσικό Κόλπο.

Η τιμή του φυσικού αερίου στην Ελλάδα εμφανίζεται χαμηλότερη έναντι της ιταλικής αγοράς, πράγμα που με την σειρά του πριμοδοτεί τις εξαγωγές του καυσίμου παρά το γεγονός ότι η διαμετακόμιση μέσω του αγωγού TAP χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα υψηλά κόστη ή τουλάχιστον υψηλότερα σε σχέση με άλλες οδεύσεις.

Σημειώνεται ότι οι χθεσινές δημοπρασίες του ΔΕΣΦΑ αποτελούν μέρος των καθιερωμένων δημοπρασιών τριμηνιαίων προϊόντων που πραγματοποιούνται 4 φορές τον χρόνο με την χθεσινή διαδικασία να καλύπτει την περίοδο για τα επόμενα 4 τρίμηνα του έτους αερίου, δηλαδή από 1η Οκτωβρίου μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου 2027.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεσμεύθηκε το 50% της προσφερόμενης δυναμικότητας των 10.000 MWh με τα δύο σημεία εισόδου Αμφιτρίτη και Νέα Μεσημβρία να λειτουργούν ανταγωνιστικά μεταξύ τους μετά και από σχετική «απαίτηση» της αγοράς να διατεθεί μεγαλύτερη δυναμικότητα στην Αμφιτρίτη. Κατά συνέπεια, οι δημοπρασίες διεξήχθησαν με την λογική ότι η δεσμευμένη δυναμικότητα δεν μπορούσε να ξεπεράσει αθροιστικά τις 10 GWh στα δύο διασυνοριακά σημεία εισόδου.

Από εκεί και πέρα, όπως προαναφέρθηκε, τα αποτελέσματα της δημοπρασίας δεν παρουσίασαν κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον με την πρόσθετη επισήμανση ότι αφορούν περίοδο κατά την οποία το ρωσικό αέριο συνεχίζει να ρέει στην ευρωπαϊκή αγορά και να καλύπτει μέρος των αναγκών, πράγμα που με την σειρά του απομειώνει την «επιτακτικότητα» για εναλλακτικές οδεύσεις και πηγές φυσικού αερίου σε συνδυασμό τόσο με την ζήτηση όσο και με την παράμετρο του κόστους με το φυσικό αέριο να τιμολογείται προς ώρας σε υψηλότερες τιμές σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα ή πολύ περισσότερο σε σχέση με μερικούς μήνες πριν.

Με άλλα λόγια, η «εγκράτεια» από την πλευρά των χρηστών της αγοράς να δεσμευτούν σε μεγαλύτερο βαθμό κατά μήκος των συστημάτων φυσικού αερίου αντανακλά τα «ερωτηματικά» περί ολικής διακοπής του ρωσικού αερίου όπου αν και υφίσταται η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προχωρήσει σε ολικό «phase out» των ποσοτήτων μέχρι τον Νοέμβριο του 2027, εντούτοις, διατηρούνται «δεύτερες σκέψεις» και χειρισμοί, όπως έγινε στην περίπτωση του 21ου πακέτου κυρώσεων της ΕΕ.

Αναλυτικότερα, η Ελλάδα εξασφάλισε μονοετή εξαίρεση από προηγούμενο ευρωπαϊκό μέτρο κυρώσεων, η οποία επιτρέπει τη μεταφορά ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου προς χώρες εκτός ΕΕ, υπό την προϋπόθεση ότι οι σχετικές συμβάσεις είχαν υπογραφεί πριν από την έναρξη της πλήρους κλίμακας ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Η ελληνική κυβέρνηση είχε ζητήσει να εξαιρεθεί από τη σταδιακή κατάργηση της μεταφοράς ρωσικού φυσικού αερίου, μέτρο που πρόκειται να τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2027, παρότι είχε συναινέσει σε αυτό τον Οκτώβριο του 2025.

Στο πλαίσιο αυτής της διεκδίκησης, η Αθήνα είχε μπλοκάρει συνολικά το 21ο πακέτο κυρώσεων, το οποίο περιλαμβάνει μέτρα κατά εταιρειών κρυπτονομισμάτων, τραπεζών και εμπόρων πετρελαίου που φέρονται να βοηθούν τη Ρωσία να παρακάμπτει τους ευρωπαϊκούς περιορισμούς.

Η ελληνική πλευρά εξασφάλισε τελικά την εξαίρεση που ζητούσε δίνοντας το πράσινο φως για την υιοθέτηση του νέου πακέτου κυρώσεων. Η εξαίρεση καλύπτει τη Dynagas, μεγάλη ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία που ειδικεύεται στη μεταφορά LNG από τα ρωσικά κοιτάσματα του Γιαμάλ, όπως σημειώνει ο Guardian.