Νέες τουρκικές παραβιάσεις στο Αιγαίο - 18 σε μία ημέρα

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Τα τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

Με 18 παραβιάσεις η Τουρκία κλιμακώνει επικίνδυνα τις εντάσεις στο Αιγαίο. H Άγκυρα έστειλε στρατιωτικά drones, τα οποία αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από F-16 της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας.

Όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα, το ΓΕΕΘΑ, τέσσερα τουρκικά UAV προχώρησαν σε 6 παραβάσεις του FIR Αθηνών και σε 18 παραβιάσεις του εθνικού μας εναέριου χώρου στο βορειοανατολικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Τα τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.