Σούκουλη: Η εμπιστοσύνη αποκαθίσταται με έργα - Βάζουμε τάξη στον χώρο με καθαρούς κανόνες

Η υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μαριλένα Σούκουλη, παραχωρεί συνέντευξη στο insider.gr, όπου μιλά για την πολιτική σταθερότητα, την ανάγκη αποκατάστασης της εμπιστοσύνης των πολιτών, καθώς και για τις μεταρρυθμίσεις στην πολεοδομία, τον χωροταξικό σχεδιασμό.

«Η εμπιστοσύνη δεν αποκαθίσταται με συνθήματα και ανέξοδες υποσχέσεις, αλλά με έργα που βελτιώνουν βήμα-βήμα τη ζωή των πολιτών». Με αυτή τη φράση η υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μαριλένα Σούκουλη, συμπυκνώνει το πολιτικό της στίγμα στη συνέντευξη που παραχωρεί στο insider.gr. Αναφέρεται στις προκλήσεις της επόμενης περιόδου, επισημαίνοντας ότι «η Ελλάδα οφείλει να παραμείνει πόλος σταθερότητας και ασφάλειας», ενώ υποστηρίζει ότι η επανασύνδεση του πολιτικού συστήματος με τους πολίτες περνά μέσα από τη συνέπεια, την ειλικρίνεια και το μετρήσιμο έργο.

Παράλληλα, μιλά για τις μεταρρυθμίσεις που προωθούνται στην πολεοδομία και τον χωροταξικό σχεδιασμό, την ανάγκη για «καθαρούς κανόνες και ενιαίες διαδικασίες», ενώ ξεκαθαρίζει ότι η οικονομική ανάπτυξη και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος δεν αποτελούν αντικρουόμενες έννοιες, αλλά μπορούν να συνυπάρχουν προς όφελος των πολιτών.

Αναφερόμενη στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, κάνει λόγο για μία από τις παθογένειες του κράτους, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση «επικεντρώθηκε στις λύσεις υπέρ των έντιμων αγροτών», ενώ τονίζει ότι οι χρόνιες στρεβλώσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο μέσα από «αποτελεσματικές μεταρρυθμίσεις και όχι μέσω ψηφοθηρικού εντυπωσιασμού».

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στις μεγάλες αλλαγές που βρίσκονται σε εξέλιξη στον πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό, τονίζοντας ότι στρατηγικός στόχος του υπουργείου είναι η διασύνδεση της «τάξης στον χώρο» με «ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο», μέσα από «καθαρούς κανόνες και ενιαίες διαδικασίες με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών», με την ισονομία και τη διαφάνεια να τηρούνται «απαρέγκλιτα».

Ταυτόχρονα, χαρακτηρίζει τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια ως μία από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις που υλοποιούνται σήμερα στη χώρα, επισημαίνοντας ότι το πρώτο και σημαντικότερο όφελος για τον πολίτη θα είναι «η ασφάλεια δικαίου», ώστε να γνωρίζει «με σαφήνεια τι επιτρέπεται και τι όχι σε κάθε περιοχή, χωρίς αβεβαιότητες, αντικρουόμενες ερμηνείες και πολύχρονες καθυστερήσεις», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει.

Στο πεδίο του περιβάλλοντος, η υφυπουργός ξεκαθαρίζει ότι η κυβέρνηση δεν αντιλαμβάνεται «την οικονομική ανάπτυξη και την προστασία του φυσικού πλούτου της πατρίδας μας ως αντικρουόμενες έννοιες». Αντιθέτως, όπως σημειώνει, «η προστασία και η ορθολογική ανάδειξη του περιβάλλοντος θα οδηγήσουν σε σημαντικές οικονομικές και κοινωνικές υπεραξίες προς όφελος των πολιτών».

Ως πολιτικός μηχανικός, αναγνωρίζει ακόμη ότι η πολυνομία και οι συχνές αλλαγές στη χωροταξική και πολεοδομική νομοθεσία αποτέλεσαν διαχρονικά σημαντικές παθογένειες, υπογραμμίζοντας ότι στρατηγικός στόχος είναι «η διαμόρφωση ενός σταθερού, προβλέψιμου και πιο λειτουργικού θεσμικού πλαισίου πολεοδόμησης».

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της συνέντευξης της υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μαριλένας Σούκουλη, στο Insider.gr:

1. Η κυβέρνηση βρίσκεται πλέον στο δεύτερο μισό της θητείας της και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ένα πιο κατακερματισμένο πολιτικό σκηνικό. Πιστεύετε ότι το μεγάλο διακύβευμα μέχρι τις επόμενες εκλογές είναι η πολιτική σταθερότητα ή η επανασύνδεση με πολίτες που εμφανίζονται πιο επιφυλακτικοί απέναντι στο πολιτικό σύστημα;

Εκτιμώ ότι είναι και τα δύο. Σε ένα γεωπολιτικό και οικονομικό περιβάλλον υψηλής αστάθειας, η Ελλάδα οφείλει να παραμείνει πόλος σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή. Όλοι βιώσαμε τι σημαίνει να βρισκόμαστε στο μάτι του κυκλώνα εξαιτίας μιας ανάλαφρης αυταπάτης και δημαγωγίας που υποσχόταν χαμένους παραδείσους. Είναι, επομένως, σοφό να θυμόμαστε ότι πίσω από τις νέες πολιτικές μάσκες βρίσκονται τα ίδια πρόσωπα που οδήγησαν τη χώρα στο χείλος του γκρεμού.

Ταυτόχρονα, η επανασύνδεση με τους πολίτες απαιτεί συνέπεια, ειλικρίνεια και μετρήσιμο έργο. Η εμπιστοσύνη δεν αποκαθίσταται με συνθήματα και ανέξοδες υποσχέσεις, αλλά με έργα που βελτιώνουν βήμα- βήμα την ζωή των πολιτών.

2. Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για τις παθογένειες του κράτους και τη διαχείριση του δημόσιου χρήματος. Θεωρείτε ότι αποτελεί ένα μεμονωμένο περιστατικό ή ένα ακόμη μήνυμα ότι ο εκσυγχρονισμός του κράτους παραμένει ένα ανοικτό στοίχημα για την Ελλάδα;

Αδιαμφισβήτητα εξακολουθούν να υπάρχουν παθογένειες στη λειτουργία του ελληνικού κράτους και ο ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν μία από αυτές. Εκεί όμως που η αντιπολίτευση είδε πεδίο για τοξικότητα και ατεκμηρίωτες κατηγορίες, εμείς επιλέξαμε να επικεντρωθούμε στις λύσεις υπέρ των έντιμων αγροτών, διορθώνοντας ακόμη και δικές μας αστοχίες.

Πρόκειται για λύσεις που, καλό είναι να θυμόμαστε, δεν στήριξαν όσοι τόσο επιτακτικά μας κουνούσαν το δάχτυλο. Έχουμε ακόμη δρόμο να διανύσουμε για να ξεριζώσουμε οριστικά χρόνιες στρεβλώσεις, αλλά αυτό θα επιτευχθεί μόνο μέσα από αποτελεσματικές μεταρρυθμίσεις και όχι μέσω ψηφοθηρικού εντυπωσιασμού.

3. Μετά από διαδοχικές κρίσεις, από την οικονομική μέχρι την υγειονομική και τη γεωπολιτική, ποιο πιστεύετε ότι είναι σήμερα το μεγαλύτερο έλλειμμα εμπιστοσύνης των πολιτών απέναντι στο κράτος και τι πρέπει να αλλάξει για να αποκατασταθεί;

Το πολιτικό σύστημα βιώνει σήμερα μια παρατεταμένη κρίση έλλειψης αξιόπιστης αντιπολίτευσης. Ίσως αυτή η διαπίστωση να ακούγεται παράδοξη όταν προέρχεται από ένα κυβερνητικό στέλεχος, όμως θεωρώ ότι η κατάσταση που επικρατεί στην αντιπολίτευση είναι πλέον προβληματική ακόμη και για την εύρυθμη λειτουργία της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας.

Οι συνεχείς παραιτήσεις, οι ανεξαρτητοποιήσεις και οι διαρκείς μετακινήσεις βουλευτών αφαιρούν οξυγόνο από το δημοκρατικό μας σύστημα. Είναι προβληματικό οι πολίτες να κάνουν δημοκρατικές επιλογές και στη συνέχεια να βλέπουν αυτές τις επιλογές να ακυρώνονται μονομερώς από τους εκπροσώπους τους, με μοναδικό στόχο την προσωπική πολιτική επιβίωση.

Υπάρχει, επομένως, έλλειμμα δημοκρατικής υπευθυνότητας από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Και αυτό αυξάνει ακόμη περισσότερο τη δική μας ευθύνη να συνεχίσουμε να στεκόμαστε με θεσμική σοβαρότητα, υπερασπιζόμενοι την ομαλή λειτουργία του κοινοβουλευτισμού.

4. Η χώρα βρίσκεται σε μια περίοδο σημαντικών αλλαγών στον πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό. Ποιο θεωρείτε ότι είναι το μεγαλύτερο στοίχημα που καλείται να κερδίσει το ΥΠΕΝ τα επόμενα χρόνια στον τομέα αυτό;

Η διασύνδεση αυτού που ονομάζουμε «τάξη στον χώρο» με ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο αποτελεί τον στρατηγικό μας στόχο. Ένα μοντέλο που θα υπηρετεί σταθερά τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Οφείλουμε να απελευθερώσουμε τις μεγάλες αναπτυξιακές δυνατότητες της χώρας μέσα από καθαρούς κανόνες και ενιαίες διαδικασίες με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Η ισονομία και η διαφάνεια είναι αρχές που θα τηρηθούν απαρέγκλιτα.

5. Τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών. Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα που θεωρείτε αδιαπραγμάτευτο για την ολοκλήρωσή τους και ποιο θα είναι το πρώτο απτό όφελος που θα δει ο πολίτης από την εφαρμογή τους;

Η εκπόνηση και θεσμοθέτηση των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις που υλοποιούνται σήμερα στη χώρα και συνιστά κορυφαία κυβερνητική προτεραιότητα. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά φιλόδοξο πρόγραμμα, που υλοποιείται και εξελίσσεται βάσει συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων. Στόχος μας είναι η σταδιακή θεσμοθέτηση των ΤΠΣ με την έκδοση των απαιτούμενων Προεδρικών Διαταγμάτων, ώστε η χώρα να αποκτήσει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο χωρικού σχεδιασμού στο σύνολο της επικράτειας.

Το πρώτο και σημαντικότερο όφελος για τον πολίτη θα είναι η ασφάλεια δικαίου. Θα γνωρίζει με σαφήνεια τι επιτρέπεται και τι όχι σε κάθε περιοχή, χωρίς αβεβαιότητες, αντικρουόμενες ερμηνείες και πολύχρονες καθυστερήσεις. Αυτή η ασφάλεια είναι προϋπόθεση τόσο για την προστασία της ιδιοκτησίας όσο και για την προσέλκυση επενδύσεων.

6. Η ασφάλεια δικαίου αποτελεί διαχρονικό ζητούμενο σε θέματα χρήσεων γης και δόμησης. Πώς μπορεί να επιτευχθεί μια καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στην αναπτυξιακή διάσταση των πολιτικών του ΥΠΕΝ και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος;

Οι αρχές της αειφόρου ανάπτυξης διατρέχουν το σύνολο των πολιτικών μας και έχουν στο επίκεντρο την προστασία του περιβάλλοντος. Δεν αντιλαμβανόμαστε την οικονομική ανάπτυξη και την προστασία του φυσικού πλούτου της πατρίδας μας ως αντικρουόμενες έννοιες. Αντιθέτως, πιστεύουμε ότι η προστασία και η ορθολογική ανάδειξή του περιβάλλοντος θα οδηγήσουν σε σημαντικές οικονομικές και κοινωνικές υπεραξίες προς όφελος των πολιτών. Αυτή είναι η πολιτική μας επιλογή και συνάδει με τα πιο σύγχρονα μοντέλα αναπτυξιακής διαδικασίας που εξετάζονται διεθνώς. Πρόκειται για μια δυναμική διαδικασία που απαιτεί μεθοδική εργασία και σχεδιασμό.

7. Ως πολιτικός μηχανικός γνωρίζετε από πρώτο χέρι τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πολίτες και επαγγελματίες σε ζητήματα πολεοδομικής νομοθεσίας. Υπάρχει κάποια παθογένεια του συστήματος που θεωρείτε ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί κατά προτεραιότητα;

Εκτιμώ ότι διαχρονικά τα σημαντικότερα προβλήματα ήταν η πολυνομία και οι συχνές αλλαγές των κανόνων στη χωροταξική και πολεοδομική νομοθεσία. Αυτή η συνθήκη δημιουργούσε καθυστερήσεις και ανασφάλεια τόσο στους πολίτες όσο και στους επαγγελματίες. Στρατηγικός μας στόχος είναι η διαμόρφωση ενός σταθερού, προβλέψιμου και πιο λειτουργικού θεσμικού πλαισίου πολεοδόμησης. Πρόκειται για μια διαρκή μεταρρυθμιστική προσπάθεια που απαιτεί συνέπεια, αλλά και την αναγκαία προσαρμοστικότητα στις νέες προκλήσεις της εποχής.