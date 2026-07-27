Τραμπ: Εάν αποτύχει η διπλωματία με το Ιράν, θα επιστρέψουμε με πολύ ισχυρή στρατιωτική δράση

«Βρισκόμαστε σε πολύ ουσιαστικές συνομιλίες με το Ιράν. Αν δεν αποδώσουν, θα επιστρέψουμε σε μια πολύ ισχυρή στρατιωτική δράση».

Προειδοποίηση ότι ενδέχεται να διατάξει την επανέναρξη μιας ακόμη πιο ισχυρής στρατιωτικής επιχείρησης, εάν οι διπλωματικές προσπάθειες αποτύχουν απηύθυνε στο Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ μιλώντας στο ισραηλινό Channel 12 διευκρίνισε πως αποφάσισε να αναστείλει τις αμερικανικές επιθέσεις κατά της Τεχεράνης, προκειμένου να δοθεί μία ακόμη ευκαιρία στις διαπραγματεύσεις.

«Βρισκόμαστε σε πολύ ουσιαστικές συνομιλίες με το Ιράν. Αν δεν αποδώσουν, θα επιστρέψουμε σε μια πολύ ισχυρή στρατιωτική δράση», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος, ενώ ερωτηθείς για πόσο χρόνο είναι διατεθειμένος να δώσει στη διπλωματία, απάντησε: «Όχι πολύ. Ή θα προχωρήσει γρήγορα ή δεν θα συμβεί καθόλου». Επανέλαβε ότι ανέστειλε τις επιθέσεις επειδή οι χώρες που μεσολαβούν μεταξύ των ΗΠΑ, Ιράν και άλλων κρατών της Μέσης Ανατολής του ζήτησαν να δοθεί μία ακόμη ευκαιρία στις διαπραγματεύσεις.

«Όλοι όσοι συμμετέχουν στις επαφές με το Ιράν μού είπαν: "Μην επιτεθείς"», υπογράμμισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, προσθέτοντας ότι πιστεύει πως η Τεχεράνη επιθυμεί να καταλήξει σε συμφωνία. «Δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε ούτε τίποτα να κερδίσουμε», έσπευσε να συμπληρώσει ο αρχηγός του αμερικανικού κράτους, εξηγώντας πως το αίτημα των μεσολαβητών ήταν λογικό.

Οι τρέχουσες συνομιλίες επικεντρώνονται στην επίτευξη μιας νέας συμφωνίας που θα οδηγήσει στην επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και στην επανεκκίνηση των συνομιλιών για ένα συνολικό deal για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Οι συνομιλίες διεξάγονται κυρίως μεταξύ του Ιράν και του Ομάν, ενώ το Κατάρ, το Πακιστάν, η Αίγυπτος, καθώς και οι απεσταλμένοι του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, συμμετέχουν ενεργά στις μεσολαβητικές προσπάθειες.