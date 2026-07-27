Ιταλία-δημοσκοπήσεις: Στο 40,8% ο συνασπισμός της Μελόνι, συνεχίζεται η πτώση της Λέγκα

Η συντηρητική συμμαχία συγκεντρώνει το 40,8% της πρόθεσης ψήφου, ενώ οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης (οι οποίες προσπαθούν να συγκροτήσουν ενιαίο μέτωπο) βρίσκονται στο το 44,6%.

Η τελευταία δημοσκόπηση η οποία πραγματοποιήθηκε από τo Istituto Piepoli για λογαριασμό της ιταλικής εφημερίδας Corriere della Sera επιβεβαίωσε μια σαφή τάση η οποία είχε ήδη διαφανεί κατά τις προηγούμενες εβδομάδες. Στο σύνολό της, η συντηρητική συμμαχία συγκεντρώνει το 40,8% της πρόθεσης ψήφου, ενώ οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης (οι οποίες προσπαθούν να συγκροτήσουν ενιαίο μέτωπο) βρίσκονται στο το 44,6%.

Σε ό,τι αφορά την κυβερνητική παράταξη, τα Αδέλφια της Ιταλίας της Τζόρτζια Μελόνι «πείθουν» το 26,5% του στατιστικού δείγματος, η Φόρτσα Ιτάλια που είχε ιδρύσει ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι το 8,3% και η Λέγκα του Ματέο Σαλβίνι το 5,1%. Η μικρή πολιτική δύναμη «Εμείς οι μετριοπαθείς», τέλος, εξασφαλίζει το 0,9% της πρόθεσης ψήφου.

Πρέπει να σημειωθεί ότι, όπως προκύπτει, τα ποσοστά της Λέγκα βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων ετών ενώ, την ίδια ώρα, συνεχίζει να ενισχύεται το ακροδεξιό κόμμα «Εθνικό Μέλλον», το οποίο ίδρυσε πριν από πέντε μήνες ο πρώην στρατηγός Ρομπέρτο Βανάτσι. Στην τελευταία αυτή δημοσκόπηση, αποτελεί την επιλογή του 7,1% των ερωτηθέντων.

Το «Εθνικό Μέλλον» δεν μετέχει στην κυβερνητική συμμαχία και δεν έχει εκφραστεί υπέρ μόνιμης στήριξης της κυβέρνησης στο κοινοβούλιο. Πολιτικοί αναλυτές, όμως, θεωρούν ότι τυχόν συνεργασία του με τις δυνάμεις που συνθέτουν την σημερινή κυβέρνηση, μετά τις επόμενες βουλευτικές εκλογές, θα μπορούσε να αποδειχθεί καθοριστικής σημασίας για την παραμονή της Τζόρτζια Μελόνι στην πρωθυπουργία

Θα πρέπει να διαπιστωθεί, όμως, πώς θα αντιδρούσαν σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο οι κεντρώοι ψηφοφόροι που επιλέγουν το κόμμα της Φόρτσα Ιτάλια και οι οποίοι, σε μεγάλο βαθμό, παραμένουν αντίθετοι στην όποια συμπόρευση με ακραίες δυνάμεις.

Σε ό,τι αφορά τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης, σύμφωνα με γκάλοπ του Istituto Piepoli το κεντροαριστερό «Δημοκρατικό Κόμμα» εξασφαλίζει το 20,1% της πρόθεσης ψήφου, τα Πέντε Αστέρια το 14,5% και η Συμμαχία της Ιταλικής Αριστεράς με τους Οικολόγους το 6,3%.

Ακολουθούν το κόμμα Ζωντανή Ιταλία, του πρώην πρωθυπουργού Ματέο Ρέντσι, το οποίο επιλέγεται από το 2,3% του στατιστικού δείγματος και οι ριζοσπάστες του «Περισσότερη Ευρώπη», με 1,4%. Πρόκειται για δυνάμεις οι οποίες, μέσα στο φθινόπωρο, θα επιχειρήσουν να υπογράψουν συμφωνία συνεργασίας, με καθορισμό των κύριων προγραμματικών σημείων και με ενδεχόμενη επιλογή ενός υποψήφιου πρωθυπουργού. Το δε αυτόνομο κεντρώο κόμμα Azione (Δράση), σύμφωνα με την δημοσκοπική αυτή έρευνα, «πείθει» το 3,1% των Ιταλών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ