Φόβοι για AI «φούσκα» από τις giga συμφωνίες 750 δισ. δολαρίων της Nvidia

Όπως και με τις λειτουργίες data centers με υψηλή μόχλευση, η επιχείρηση της SoftBank βασίζεται όλο και περισσότερο στις δαπάνες της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Deals αξίας άνω των 750 δισ. δολαρίων με αιχμή την ΑΙ έχει κλειδώσει η Nvidia, πυροδοτώντας νέους για φόβους για τεχνική διόγκωση της ζήτησης κα των αποτιμήσεων σε ολόκληρο τον κλάδο. Η συνεργασία με τον νοτιοκορεατικό όμιλο SK Group, φέρνει συναλλαγές άνω των 500 δισ. δολαρίων ενώ η πιο πολύτιμη εταιρεία στον κόσμο συζητά με την OpenAI να μισθώσει υπολογιστική ισχύ από data center στις ΗΠΑ αξίας 250 δισ. δολαρίων, σε ένα από τα μεγαλύτερα χρηματοδοτικά της deals με έναν πελάτη.

Μεγάλα ονόματα, από Goldman Sachs έως τον Mάικλ Μπέρι γνωστό ως «Μr Big Short», προειδοποιούν για τον "κυκλικό" χαρακτήρα τέτοιων συμφωνιών, όπου η Nvidia χρηματοδοτεί και αποκτά μερίδια σε εταιρείες και έργα που χρησιμοποιούν τα τσιπ της. Κι όμως, ο ρυθμός των συμφωνιών μόνο επιταχύνεται, προκαλώντας φόβους για στρέβλωση της ζήτησης, κακή λήψη αποφάσεων και μεγέθυνση ζημιών εάν η ΑΙ δεν αποφέρει κέρδη για όσους επενδύουν εκατ. δισ. δολάρια στην τεχνολογία, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η Nvidia βρίσκεται επίσης σε συζητήσεις για τη χρηματοδότηση 350 δισ. δολαρίων από τις αγορές τσιπ της OpenAI για το αμερικανικό έργο, ενώ παρλαλληλα, έχει πραγματοποιήσει μια «ουσιαστική» επένδυση στην Safe Superintelligence, την νεοσύστατη εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης που συνιδρύθηκε από τον πρώην επικεφαλής επιστήμονα της μητρικής πίσω από το ChatGPT, Ιλία Σουτσκέβερ.

«Ενώ οι επενδύσεις και οι συνεργασίες της Nvidia ενισχύουν την εμπιστοσύνη στις μακροπρόθεσμες αναπτύξεις τεχνητής νοημοσύνης, οι επενδυτές εξακολουθούν να ανησυχούν για την κυκλική χρηματοδότηση», υπογράμμισε ο Γκάρι Ταν, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Allspring Global Investments. «Τα κεφάλαια χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο για τη χρηματοδότηση μελλοντικών πελατών τεχνητής νοημοσύνης και ανάπτυξης υποδομών» πρόσθεσε.

«Η Nvidia θέλει να βεβαιωθεί ότι η ανάπτυξη θα συνεχιστεί με αυτόν τον ρυθμό», επεσήμανε ο αναλυτής του Bloomberg Intelligence, Mαντίπ Σάι, «Αυτό αποτελεί μεγάλο ρίσκο για την Nvidia. Αν τα πράγματα σταματήσουν, ακόμα κι αν είναι για έξι μήνες, αυτό δεν θα πάει πολύ καλά γι' αυτήν» συμπλήρωσε. Επίσης, βοηθά τον ιδρυτή της SoftBank, Μασαγιόσι Σον, να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης.