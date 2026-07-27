Χρηματοδότηση από το ΥΠΑΙΘΑ 6,5 εκατ. ευρώ στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Στόχος της δράσης είναι η εξασφάλιση κατάλληλων χώρων για τη στέγαση γραφείων μελών ΔΕΠ και διοικητικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου.

Με απόφαση της υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη, χρηματοδοτείται με 6,5 εκατ. ευρώ, η αγορά ακινήτου από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών. Η συνολική δημόσια δαπάνη πραγματοποιείται μέσω του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΤΠΑ) 2026-2030 του ΥΠΑΙΘΑ και εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση και Αναβάθμιση της Εκπαίδευσης».

Στόχος της δράσης είναι η εξασφάλιση κατάλληλων χώρων για τη στέγαση γραφείων μελών ΔΕΠ και διοικητικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου, μέσω της αγοράς ακινήτου στην ευρύτερη περιοχή όπου αναπτύσσει τη δραστηριότητά του το Ίδρυμα, καθώς και η υλοποίηση των απαραίτητων εργασιών ανακαίνισης και λειτουργικής προσαρμογής των χώρων.

Η πρωτοβουλία περιλαμβάνεται στη συνολική στρατηγική του Υπουργείου για τη συνεχή αναβάθμιση των υποδομών της ανώτατης εκπαίδευσης και τη δημιουργία σύγχρονων συνθηκών διδασκαλίας, έρευνας και διοικητικής λειτουργίας στα ελληνικά πανεπιστήμια.

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε: «Η χρηματοδότηση 6,5 εκατ. ευρώ για τις στεγαστικές ανάγκες του Οικονομικού Πανεπιστημίου αποδεικνύει έμπρακτα ότι η ενίσχυση του δημόσιου πανεπιστημίου αποτελεί για εμάς σταθερή πολιτική επιλογή. Δεν περιοριζόμαστε στη διαχείριση των καθημερινών αναγκών. Επενδύουμε με σχέδιο στις υποδομές που θα στηρίξουν την εκπαίδευση, την έρευνα και τη διοικητική λειτουργία των Ιδρυμάτων για τα επόμενα χρόνια. Θέλουμε πανεπιστήμια σύγχρονα, εξωστρεφή και ανταγωνιστικά, με χώρους αντάξιους του έργου των ανθρώπων τους. Κάθε ευρώ που κατευθύνεται στην Παιδεία είναι επένδυση στη γνώση, στην κοινωνική κινητικότητα, στις δυνατότητες της νέας γενιάς και στην αναπτυξιακή προοπτική της χώρας»