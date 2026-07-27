Κρήτη: Αστυνομική επιχείρηση για ζωοκλοπές, εκβιάσεις και απάτες σε βάρος της ΕΕ - 8 συλλήψεις

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί συνολικά οκτώ άτομα.

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί στην Κρήτη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση του τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της ΔΑΟΕ για την εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας, που εμπλέκεται σε ζωοκλοπές, εκβιάσεις, και σε οικονομικές απάτες σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί συνολικά οκτώ άτομα ενώ σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας το παράνομο οικονομικό όφελος που αποδίδεται στα μέλη της ξεπερνά τις 270.000 ευρώ. Η επιχείρηση συνεχίζεται ενώ αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από την Ελληνική Αστυνομία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ