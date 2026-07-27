Ευρωαγορές: Κέρδη με φόντο την πτώση στο πετρέλαιο - «Βουτιά» σχεδόν 9% της ASML

Άνοδο σημείωσαν οι ευρωπαϊκές μετοχές στο ξεκίνημα της εβδομάδας, καθώς οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν λόγω ενδείξεων χαλάρωσης των εντάσεων στη Μέση Ανατολή.

Άνοδο σημείωσαν οι ευρωπαϊκές μετοχές στο ξεκίνημα της εβδομάδας, καθώς οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν λόγω ενδείξεων χαλάρωσης των εντάσεων στη Μέση Ανατολή.

Ειδικότερα, ο δείκτης Stoxx Europe 600 σημείωσε άνοδο 0,19% στις 645,75 μονάδες, ενώ ο τομέας λιανικής ήταν ανάμεσα των ισχυρότερων της ημέρας. Στις απώλειες ξεχώρησε ο κλάδος της ενέργειας, επηρεασμένος από την πτώση των κολοσσών όπως η TotalEnergies SE (-1,9%) και η Shell (-1%). Ο Stoxx 600 βρίσκεται σε καλό δρόμο για να επιτύχει την ισχυρότερη αύξηση κερδών του πρώτου εξαμήνου των τελευταίων τριών ετών, σύμφωνα με τους στρατηγικούς αναλυτές της Goldman Sachs Group.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης κατέγραψε κέρδη 1,17% στις 25.384 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 ανέβηκε 0,40% στις 8.406 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 κέρδισε 0,43% στις 10.782 μονάδες, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο πρόσθεσε 0,49% στις 52.056 μονάδες. Στην Ισπανία, τέλος, ο IBEX 35 ολοκλήρωσε στο +0.80% στις 19.742 μονάδες.

Η αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή οδήγησε σε πτώση 6% τις τιμές του πετρελαίου, αφού οι ΗΠΑ σταμάτησαν για δεύτερη νύχτα τις σχεδόν δύο εβδομάδων επιθέσεις κατά του Ιράν ενώ η Ισλαμική Δημοκρατία έδωσε σήμα ότι απέχει από οποιεσδήποτε επιθέσεις αντιποίνων.

«Νομίζω ότι έχουμε μεγαλύτερες πιθανότητες για μια διαρκή συμφωνία στο μέλλον», δήλωσε ο Στέφαν Κέμπερ, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής στην BNP Paribas Wealth Management. «Με λίγους ουσιαστικούς στόχους να απομένουν και τις δυνατότητες αεράμυνας να έχουν εξαντληθεί, η μόνη βιώσιμη επιλογή φαίνεται να είναι οι διαπραγματεύσεις» τόνισε.

Στο ταμπλό, η γερμανική εταιρεία λογισμικού SAP SE σημείωσε άνοδο 8%, διευρύνοντας τα κέρδη μετά την αισιόδοξη έκθεση κερδών της περασμένης εβδομάδας, ενώ η Vodafone Group σημείωσε άνοδο 5% λόγω καλύτερης από την αναμενόμενη αύξησης των εσόδων από υπηρεσίες. Η ASML Holding NV υποχώρησε 8,7%, στο χαμηλότερο επίπεδο από τις αρχές Ιουνίου, μετά από μια αναφορά ότι κινεζική κρατική εταιρεία έχει ξεκινήσει τη μαζική παραγωγή ορισμένων μηχανών κατασκευής τσιπ, θέτοντας σε κίνδυνο τις πωλήσεις της ολλανδικής εταιρείας, όπως αναφέρει το Bloomberg.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται και στις αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών. Η FED, η Τράπεζα της Αγγλίας και η Τράπεζα της Ιαπωνίας αναμένεται να δώσουν μέσα στις επόμενες μέρες νέα σήματα για την πορεία των επιτοκίων.

Παράλληλα, σημαντικός καταλύτης για τις αγορές θα είναι τα τριμηανιαία εταιρικά αποτελέσματα μεγάλων τεχνολογικών ομίλων, που θα ανακοινωθούν αυτή την εβδομάδα, όπως οι Microsoft, Meta, Amazon, Apple και Qualcomm.