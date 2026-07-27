Χωρίς κατεύθυνση η Wall Street στην εβδομάδα Fed και Mag 7

Amazon, Apple, Meta και Microsoft ανακοινώνουν τα τριμηνιαία οικονομικά τους μεγέθη ενώ την Τετάρτη κληρώνει για τα επιτόκια Fed.

Τελευταία ενημέρωση 17:48

Μεικτά πρόσημα καταγράφονται στη Wall Street τη Δευτέρα καθώς οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν, εν μέσω της παύσης στις συγκρούσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, ενώ ταυτόχρονα οι επενδυτές έχουν μπροστά τους μια απαιτητική εβδομάδα με μεγάλες επιχειρήσεις να ανακοινώνουν τα εταιρικά τους αποτελέσματα και την FOMC να αποφασίζει για τα επιτόκια της Fed.

Ο Dow Jones ενισχύεται 1,39% στις 8.894 μονάδες, ο S&P 500 υποχωρεί 0,26% στις 7.396 μονάδες και ο Nasdaq διολισθαίνει 0,66% στις 23.995 μονάδες. Ο διευρυμένος και ο τεχνολογικός δείκτης «κοκκινίζουν» μετά τις νέες πιέσεις στα τσιπ. Στο ταμπλό, η μετοχή της VanEck Semiconductor ETF καταγράφει πτώση 3,7% διευρύνοντας τις απώλειες της Παρασκευής, ενώ οι τίτλοι των AMD, Teradyne και Micron κατρακυλούν από 6% έως 7%.

Παράλληλα, όπως προαναφέρθηκε η αποκλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή φέρνει απώλειες στον «μαύρο χρυσό»: πτώση 6,2% σημειώνουν τα διεθνή συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης πετρελαίου Brent παράδοσης Σεπτεμβρίου στα περίπου 90,79 δολάρια το βαρέλι ενώ τα futures του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate αποδυναμώνοβται 5,7% στα 84,2 δολάρια το βαρέλι.

Η εβδομάδα είναι γεμάτη προκλήσεις για τους αμερικανικούς χρηματιστηριακούς δείκτες: Μια σειρά τριμηνιαίων μεγεθών από Amazon, Apple, Meta και Microsoft είτε θα κατευνάσει τους φόβους των επενδυτών για τις αχαλίνωτες δαπάνες στην τεχνητή νοημοσύνη είτε θα τους ενισχύσει, μετά τα αποτελέσματα της Alphabet την τελευταία εβδομάδα. Οι επιδόσεις τριμήνου θα μπορούσαν να επηρεάσουν άμεσα τις εταιρείες ημιαγωγών που είναι οι κύριοι ωφελημένοι από την έξαρση των δαπανών για την ΑΙ.

«Ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι η συνέχιση των δαπανών», επεσήμανε ο Κεν Μαχόνεϊ, Διευθύνων Σύμβουλος της Mahoney Asset Management. «Και τότε το πρόβλημα είναι ότι, αν ακούσουν τους μετόχους και μειώσουν λίγο αυτές τις δαπάνες ή επιβραδύνουν την αύξηση αυτών των δαπανών, τότε στην υπόλοιπη αγορά δεν θα αρέσει. Οπότε υπάρχει ένα δίκοπο μαχαίρι» πρόσθεσε.

Παράλληλα, η Fed θα λάβει την απόφασή της για τα επιτόκια την Τετάρτη. Οι traders εκτιμούν ευρέως πως η FOMC θα αυξήσει σίγουρα τα επιτόκια τον Σεπτέμβριο, αλλά υπάρχουν ορισμένες πιθανότητες και για μία άνοδο κατά 0,25% και σε 48 ώρες. Οι αμερικανικές μετοχές έρχονται μετά από ακόμη «κόκκινη» εβδομάδα λόγω sell off στους ημιαγωγούς και αβεβαιότητας στο Ιράν. Ο S&P 500 και ο Nasdaq υποχώρησαν 0,% και 2,1% αντίστοιχα, ενώ ο Dow Jones απώλεσε 0,4%.