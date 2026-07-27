Λιβύη: Διακοπές ρεύματος εν μέσω καύσωνα και έλλειψη νερού - Διαδηλώσεις στην Τρίπολη

Οι παρατεταμένες διακοπές ρεύματος στη Λιβύη, εν μέσω υψηλών θερμοκρασιών, προκαλούν την οργή των κατοίκων, εκατοντάδες εκ των οποίων κατέβηκαν σήμερα στους δρόμους της πρωτεύουσας Τρίπολης και των προαστίων της για να διαμαρτυρηθούν κατά των αρχών.

Οι παρατεταμένες διακοπές ρεύματος στη Λιβύη, εν μέσω υψηλών θερμοκρασιών, προκαλούν την οργή των κατοίκων, εκατοντάδες εκ των οποίων κατέβηκαν σήμερα στους δρόμους της πρωτεύουσας Τρίπολης και των προαστίων της για να διαμαρτυρηθούν κατά των αρχών.

Στο παρελθόν, οι Λίβυοι αντιμετώπιζαν τακτικά τέτοιου είδους διακοπές ρεύματος, ωστόσο η κατάσταση είχε βελτιωθεί αισθητά τα τελευταία τρία χρόνια.

Όπως και στη γειτονική Τυνησία, που αντιμετωπίζει επίσης διακοπές ρεύματος λόγω της ζέστης και της εντεινόμενης χρήσης των κλιματιστικών, η Γενική Εταιρεία Ηλεκτρισμού της Λιβύης αναγκάζεται να καταφεύγει σε προγραμματισμένες, πολύωρες διακοπές ρεύματος κατά τόπους – κάποιες φορές το ρεύμα κόβεται για 6 έως 9 ώρες, συχνά ακόμη και δύο φορές μέσα σε μία ημέρα.

Ως αποτέλεσμα, επηρεάζονται η οικονομική δραστηριότητα, τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών και η υδροδότηση.

«Είμαστε αναγκασμένοι να χρησιμοποιούμε γεννήτριες για να ψύχουμε τα εμπορεύματα, ώστε να μην χαλάσουν κατά τη διάρκεια της διακοπής», εξήγησε ο κρεοπώλης Άνας Αλ Ντέεμπ.

Η Λιβύη διαθέτει μεν τα μεγαλύτερα αποθέματα υδρογονανθράκων στην Αφρική, όμως το ηλεκτρικό δίκτυό της πλήττεται από την έλλειψη επενδύσεων και τον πολιτικό διχασμό της χώρας.

Στην Τρίπολη και τα προάστιά της, εκατοντάδες άνθρωποι διαμαρτυρήθηκαν το βράδυ της Κυριακής έξω από την έδρα της κυβέρνησης, σε υπουργεία και σε κρατικές εταιρείες εταιρίες, μπλοκάροντας τις εισόδους με πέτρες ή άμμο. Φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στο Facebook δείχνουν νέους να βάζουν φωτιά σε λάστιχα, κλείνοντας δρόμους στο κέντρο της πόλης αλλά επίσης και στην Ταζούρα, τη Ζανζούρ και την Αΐν Ζάρα.

Φέτος, τα εργοστάσια εμφιάλωσης νερού διέκοψαν τη λειτουργία τους επειδή είχαν να αντιμετωπίσουν ταυτόχρονα επαναλαμβανόμενες διακοπές στην ηλεκτροδότηση και έλλειψη καυσίμων για να τροφοδοτήσουν τις γεννήτριές τους.

Στη Λιβύη, το νερό της βρύσης δεν είναι πόσιμο. Ένα λίτρο νερού κοστίζει ακριβότερα από ένα λίτρο βενζίνης.

Μέσα σε μία εβδομάδα, η τιμή του εμφιαλωμένου νερού διπλασιάστηκε και, εδώ και δύο ημέρες, τα αποθέματα σε πολλά σημεία πώλησης στην Τρίπολη έχουν εξαντληθεί.

Το εργοστάσιο Ντάιλα, στο Ουάντι αλ Ράμπιι, ανατολικά της Τρίπολης, ανέφερε ότι αντιμετώπισε «σοβαρές δυσκολίες στον ανεφοδιασμό του με καύσιμα, οι οποίες επηρέασαν την παραγωγή» αλλά ελπίζει ότι θα ξαναρχίσει σύντομα τη λειτουργία του.

Η τοπική μετεωρολογική υπηρεσία ανακοίνωσε σήμερα ότι ο καύσωνας, με θερμοκρασίες που κυμαίνονται μεταξύ 39°C - 48°C, και ακόμη υψηλότερα σε ορισμένες περιοχές στα νότια της Τρίπολης, θα συνεχιστεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ