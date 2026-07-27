Πρόληψη πυρκαγιών: 24ωρη επιτήρηση της Ελλάδας με drones από 110 φυλάκια και χρήση ΑΙ

Με drones που απογειώνονται από 110 φυλάκια σε όλη τη χώρα, από τον Έβρο έως τον Ταΰγετο και από την Κέρκυρα έως τη Ρόδο, και πραγματοποιούν αδιάλειπτες πτήσεις όλο το εικοσιτετράωρο υπό οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες, επιτηρείται από την 1η Μαΐου ολόκληρη η επικράτεια για την έγκαιρη πρόληψη των πυρκαγιών.

Με drones που απογειώνονται από 110 φυλάκια σε όλη τη χώρα, από τον Έβρο έως τον Ταΰγετο και από την Κέρκυρα έως τη Ρόδο, και πραγματοποιούν αδιάλειπτες πτήσεις όλο το εικοσιτετράωρο υπό οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες, επιτηρείται από την 1η Μαΐου ολόκληρη η επικράτεια για την έγκαιρη πρόληψη των πυρκαγιών.

Τα δεδομένα από τις πτήσεις μεταφέρονται άμεσα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, επιτρέποντας την ταχύτατη επέμβαση των δυνάμεων στα σημεία ενδιαφέροντος.

Η άμεση ανάλυση των οπτικών δεδομένων διασφαλίζεται από την πλατφόρμα πολιτικής προστασίας CIVICS της TwinLogic Solutions, η οποία ενσωματώνει δύο βασικά τεχνολογικά υποσυστήματα. Το πρώτο είναι το Optic Noesis, ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης μηχανικής όρασης που επεξεργάζεται αδιάλειπτα τις ροές βίντεο των ΣμηΕΑ, εξασφαλίζοντας την άμεση και αυτοματοποιημένη αναγνώριση εστιών καπνού και φωτιάς. Το δεύτερο είναι το GeoAware Optics, ένα σύστημα γεωχωρικού προσδιορισμού το οποίο εξάγει σε πραγματικό χρόνο τις ακριβείς γεωγραφικές συντεταγμένες εκδήλωσης του συμβάντος, μειώνοντας δραστικά τον χρόνο απόκρισης των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Η συγκεκριμένη δράση υλοποιείται για δεύτερη συνεχή χρονιά από τις εταιρείες VanGuard Drones και TwinLogic Solutions, οι οποίες συνεργάζονται στενά με την Πυροσβεστική Υπηρεσία για τη διαρκή ενημέρωσή της.

Ο Operations Director - UAS Flight Instructor της VanGuard Security Drones, κ. Τσώνος, δήλωσε σχετικά ότι για μία ακόμη χρονιά η εταιρεία υποστηρίζει την Πυροσβεστική Υπηρεσία μέσα από τα 110 επιχειρησιακά κέντρα ΣμηΕΑ που είναι ανεπτυγμένα σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Από την πλευρά του, ο CTO της TwinLogic Solutions, Ηλ. Ψυχογιός, ανέφερε ότι η εταιρεία είναι εξαιρετικά χαρούμενη για τη δεύτερη συνεχόμενη χρονιά συνεργασίας με την εταιρεία VanGuard Security Drones, στο πλαίσιο της παροχής υποστήριξης στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για τον εντοπισμό εστιών καπνού και φωτιάς με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ