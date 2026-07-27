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Βόλτα στα γραφικά ορεινά χωριά της Θάσου

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Βόλτα στα γραφικά ορεινά χωριά της Θάσου
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Ορεινές εξερευνήσεις στο βορειότερο νησί του Αιγαίου.

Εκτός από θαυμάσιες γαλαζοπράσινες παραλίες και παραθαλάσσια χωριά που σφύζουν από ζωή, η Θάσος, το βορειότερο νησί του Αιγαίου, διαθέτει και υπέροχα ορεινά χωριά, πνιγμένα στο πράσινο, που θα σας κάνουν να ξεχάσετε πως βρίσκεστε σε νησί.

Πέτρινα αρχοντικά σε μακεδονίτικη αρχιτεκτονική, πλακόστρωτα δρομάκια, πυκνή βλάστηση και τρεχούμενα νερά δημιουργούν ένα μοναδικό σκηνικό για τους λάτρεις της φύσης και της παράδοσης. Ξεχωρίσαμε και σας προτείνουμε τρία χωριά της Θάσου που δεν πρέπει να χάσετε.

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