Χρηματιστήριο: Κόπασαν οι αγοραστές μετά το «εκρηκτικό» ξεκίνημα

Ο Γενικός Δείκτης μπορεί να έφτασε μέχρι και τις 2.536 μονάδες, αλλά στην συνέχεια επικράτησαν οι πωλητές στα υψηλά των τραπεζών.

Μπορεί το Χρηματιστήριο Αθηνών να ξεπέρασε τις 2.500 μονάδες, βγάζοντας ισχυρή δυναμική τις πρώτες ώρες, εν συνεχεία ωστόσο πάτησε φρένο, κλείνοντας μακριά από τα ενδοσυνεδριακά υψηλά.

Οι τράπεζες βρέθηκαν εκ νέου στο επίκεντρο, με τις Eurobank, ΕΤΕ και Πειραιώς να γράφουν νέα πολυετή υψηλά στο πρώτο ημίωρο της συνεδρίασης. Εκεί, όμως, δεν έλειψαν οι κινήσεις κατοχύρωσης κερδών, με αρκετά χαρτιά να αλλάζουν χέρια και την προσφορά να απορροφάται χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία από ισχυρούς αγοραστές.

Ενδεικτικά πως ο Γενικός Δείκτης έφτασε μέχρι τις 2.535,93 μονάδες και ο τραπεζικός στις 2.937,55 μονάδες προτού κατεβάσουν σημαντικά ταχύτητα.

Οι τιμές πετρελαίου κατέγραψαν το τελευταίο δεκαήμερο ένα ισχυρό ράλι, με το Brent να επανέρχεται υψηλότερα των 100 δολαρίων, αλλά να μην έχει τη δυναμική για υψηλότερα, δίνοντας σήμα αντιστροφής. Εξ' ού και τη Δευτέρα καταγράφεται ισχυρό sell off της τάξεως του 8% - 9% σε Brent και αμερικανικό αργό. Από την άλλη, οι αγοραστές αρχίζουν να επανέρχονται σταδιακά και στη Wall Street, η οποία άνοιξε με υψηλό ανοδικό gap. Ωστόσο και εκεί προκύπτουν πιέσεις σε Nvidia και Space X, ενώ συνεχίζεται το βίαιο πτωτικό σερί της Tesla που πλέον εχει στηριξη στα 300 και 280 δολαρία.

Τεχνικοί αναλυτές αναμένουν πάντως έναν «καυτό» Αύγουστο στις αγορές μετοχών, θέτοντας ως στόχο της ζώνη των 7.800 - 8.000 μονάδων για τον S&P 500. Αν επιβεβαιωθούν τα σινιάλα των αναλυτών, αναμένεται ανοδικό ξέσπασμα τόσο σε Ευρώπη όσο και στο ΧΑ.

Στα εγχώρια, οι ελληνικές τράπεζες ξεκινούν την Τετάρτη (Πειραιώς) την ανακοίνωση αποτελεσμάτων δευτέρου τρίμηνου. Όπως είχε προϊδεάσει το insider.gr, οι διοικήσεις των τεσσάρων συστημικών θα αντιπαραβάλλουν τη δυναμική που επιδεικνύει η πιστωτική επέκταση σε μια περίοδο έντονης διεθνούς αβεβαιότητας, με τα επιτοκιακά έσοδα και τις προμήθειες να προσθέτουν πόντους.

Από τη στιγμή που το παραπάνω στοίχημα δικαίωσε την πλευρά των τραπεζιτών σε σειρά τριμήνων, αποτελώντας την αιχμή του «story», δεν έχουν λόγο να αλλάξουν κάτι δραστικά. Πλέον, όμως, η εικόνα εμπλουτίζεται, καθώς αρχίζουν να αποδίδουν πιο ουσιαστικά οι κινήσεις διεύρυνσης των πηγών εσόδων, με τις προμήθειες να αποκτούν μεγαλύτερο βάρος και επιμέρους δραστηριότητες να ενισχύουν σταδιακά τη συνεισφορά τους. Με αυτά λοιπόν θα προσέλθουν στο δεύτερο τρίμηνο, παρουσιάζοντας, ένα αρκετά συμπαγές σετ αποτελεσμάτων.

Παράλληλα, σε επίπεδο αποτιμήσεων, η Optima διατηρεί θετική στάση για τον κλάδο, σημειώνοντας ότι οι ελληνικές τράπεζες εξακολουθούν να προσφέρουν ελκυστικό συνδυασμό ανάπτυξης, υψηλής αποδοτικότητας και αυξανόμενων διανομών προς τους μετόχους. Όπως επισημαίνει, διαπραγματεύονται με δείκτη P/E 9 έως 11 φορές για το 2026, έναντι περίπου 11 φορές για τις τράπεζες της Νότιας Ευρώπης, ενώ ο δείκτης P/TBV κυμαίνεται μεταξύ 1,09 και 1,54 φορές, έναντι 1,95 φορές των ευρωπαϊκών ομοειδών. Υπό αυτό το πρίσμα, επαναλαμβάνει τη σύσταση buy και για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες.

Στο ταμπλό, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με άνοδο 1,01% στις 2.517,84 μονάδες, με τον FTSE 25 να ενισχύεται κατά 1,13% στις 6.412,43 μονάδες, με τον τζίρο κοντά στα 313 εκατ. ευρώ. Ο τραπεζικός αποτέλεσε ατμομηχανή ανόδου με κέρδη 2,01% στις 2.904,87 μονάδες.

Όλες οι τράπεζες πλην Alpha έκλεισαν αρκετά μακριά από τα ενδοσυνεδριακά υψηλά τους καθώς profit takers έκαναν την εμφάνισή τους. Η Alpha κατέγραψε κέρδη 3,83% στα 4,068 ευρώ, με την ΕΤΕ να ακολουθεί στο 2,17% και τα 16,03 ευρώ (υψηλό στα 16,275), και την Πειραιώς στο 2,15% και τα 9,578 ευρώ (υψηλό στα 9,752 ευρώ). Αρκετά χαμηλά και η Eurobank στο +0,73% και τα 4.393 ευρώ, έχοντας δει μέχρι και τα 4,515 ευρώ.

Στα 10,27 ευρώ η Κύπρου με την Optima ενισχύεται κατά 3,14% στα 10,52 ευρώ. Με φόρα συνέχισε η Jumbo καταγράφοντας κέρδη 3,05%, όπως και η Τιτάν στο 2,64% και τα 52,50 ευρώ.

Πωλήσεις μετά το ισχυρό ράλι για ΜΟΗ και ΟΤΕ κοντά στο 1%, ενώ ηπιότερες πιέσεις καταγράφηκαν σε ΔΕΗ και ΕΕΕ. Με κέρδη άνω του 2% Aegean, Viohalco, ενώ στα 43,74 έφτασε η Metlen με άνοδο 1,63%.