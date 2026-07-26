Ιράν: «Οι ΗΠΑ δεν μας βομβαρδίζουν, οπότε σταματάμε τις επιθέσεις σε χώρες του Κόλπου»

Το τηλεοπτικό δίκτυο CNN, επικαλούμενο πηγή του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ, μετέδωσε επίσης ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν βρίσκονται «σε παύση».

Το Ιράν έχει σταματήσει τις επιθέσεις κατά των γειτονικών του χωρών στον Κόλπο διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σταμάτησαν να βομβαρδίζουν το ιρανικό έδαφος, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού επισημαίνοντας ότι η στρατηγική της Τεχεράνης βασίζεται στην «ανταπόδοση».

«Κατά τις δύο τελευταίες νύκτες, οι Αμερικανοί σταμάτησαν τις επιθέσεις του. Καθώς η στρατηγική μας βασίζεται ουσιαστικά στην ανταπόδοση, σταματήσαμε και από την πλευρά μας τις επιχειρήσεις μας», δήλωσε ο Μοχάμαντ Ακραμινία κατά την διάρκεια συνέντευξης στην κρατική τηλεόραση.

Τις δύο προηγούμενες νύκτες δεν σημειώθηκαν αμερικανικοί βομβαρδισμοί κατά του Ιράν, ενώ αμερικανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για πιθανή έλλειψη πυρομαχικών έπειτα από σχεδόν πέντε μήνες πολέμου.

Παρότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι δεν αποκλείει το ενδεχόμενο μεγαλύτερης κλίμακας βομβαρδισμών, υπάρχει ύφεση των εχθροπραξιών έπειτα από δύο εβδομάδες σφοδρών επιθέσεων μετά την εκεχειρία του Απριλίου.

Ταυτόχρονα με την διατύπωση των απειλών ωστόσο ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαιώνει ότι ο διάλογος με την Τεχεράνη δεν έχει διακοπεί.

Σύμφωνα με τους New York Times, που επικαλούνται δύο πηγές με γνώση του θέματος, η αμερικανική κυβέρνηση ανησυχεί για τη μείωση των αποθεμάτων των συστημάτων αντιπυραυλικής άμυνας Patriot και άλλου αμυντικού εξοπλισμού που προστατεύει τις χώρες του Κόλπου, οι οποίες έχουν βρεθεί στο στόχαστρο του Ιράν σε ανταπόδοση των αμερικανικών επιθέσεων. Το δημοσίευμα αναφέρει επίσης ότι υπάρχουν φόβοι για περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης.

Το τηλεοπτικό δίκτυο CNN, επικαλούμενο πηγή του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ, μετέδωσε επίσης ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν βρίσκονται «σε παύση», επικαλούμενο τους ίδιους λόγους.

Δύο ημέρες πριν από την επίσκεψη του θιασώτη της «σκληρής γραμμής» ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στην Ουάσινγκτον, οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε μια «δύσκολη και ασταθή» κατάσταση και πιθανότατα αναζητούν μια νέα στρατηγική, σχολίασε ο Μοχάμαντ Ακραμινία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ