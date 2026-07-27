Η κυβέρνηση Τραμπ ενώνει 20 συμμάχους για την κούρσα του 6G εναντίον της Κίνας - Και η Ελλάδα στη πρωτοβουλία

Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, την Γερμανία, την Ιαπωνία αλλά και την Ελλάδα, και αποσκοπεί στο να βοηθήσει στον συντονισμό των εθνικών στρατηγικών 6G αρκετά χρόνια πριν η αναμενόμενη τεχνολογία ξεκινήσει να αντικαθιστά τα δίκτυα 5G τη δεκαετία του 2030.

Η κυβέρνηση Τραμπ εγκαινιάζει τη Δευτέρα μια παγκόσμια συνεργασία με περισσότερους από 20 συμμάχους για την επιτάχυνση της ανάπτυξης ασφαλών ασύρματων δικτύων 6G, καθώς η Ουάσινγκτον επιδιώκει να μετριάσει την επιρροή της Κίνας στην επόμενη γενιά τηλεπικοινωνιών, όπως αναφέρει το Politico επικαλούμενο αμερικανούς αξιωματούχους.

Ειδικότερα, η πρωτοβουλία περιλαμβάνει χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, την Γερμανία, την Ιαπωνία αλλά και την Ελλάδα, και αποσκοπεί στο να βοηθήσει στον συντονισμό των εθνικών στρατηγικών 6G, αρκετά χρόνια πριν η αναμενόμενη τεχνολογία ξεκινήσει να αντικαθιστά τα δίκτυα 5G τη δεκαετία του 2030.

Η πρωτοβουλία εστιάζει στη δημιουργία σημείων επαφής μεταξύ των κυβερνήσεων-συμμάχων, στην ανταλλαγή τεχνικών πόρων και θέτει τις βάσεις για την εμπορική ανάπτυξη των δικτύων 6G. Παράλληλα, προωθεί την προσπάθεια του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να ηγηθούν οι ΗΠΑ της επόμενης γενιάς δικτύων, μετά την υιοθέτηση του «One Big Beautiful Bill Act» πέρυσι, που χάραξε μια πορεία για την ανάπτυξη των επερχόμενων δικτύων, αλλά και του προεδρικού μνημονίου τον Δεκέμβριο, το οποίο έδωσε έμφαση στην δημιουργία διεθνών συμμαχιών.

Η πρωτοβουλία αποβλέπει να αποτέλεσει αντίβαρο στις τηλεπικοινωνιακές φιλοδοξίες της Κίνας και στην παγκόσμια εμβέλεια εταιρειών όπως η Huawei και η ZTE. Οι αμερικανοί αξιωματούχοι θεωρούν τη στενότερη συνεργασία με τους συμμάχους κρίσιμη για τη διαμόρφωση των διεθνών τεχνικών προτύπων ενόψει της Παγκόσμιας Διάσκεψης Ραδιοεπικοινωνιών στη Σαγκάη του επόμενου έτους, όπου οι χώρες θα διαπραγματευτούν επάνω σε βασικά ζητήματα που θα επηρεάσουν το μέλλον των ασύρματων δικτύων.

Το 6G θα είναι δραματικά διαφορετικό από το 5G

«Η σημερινή ενέργεια αναγνωρίζει ότι το 6G θα είναι δραματικά διαφορετικό από το 5G και ότι η προώθηση της ηγεσίας των ΗΠΑ και των συμμάχων απαιτεί ένα δραματικά διαφορετικό εγχειρίδιο», δήλωσε σε ανακοίνωσή της η Arielle Roth, επικεφαλής της Εθνικής Διοίκησης Τηλεπικοινωνιών και Πληροφοριών, η οποία ηγείται της πρωτοβουλίας.

«Συνεργαζόμενοι τώρα με αξιόπιστους εταίρους, θα διασφαλίσουμε ότι τα δίκτυα επόμενης γενιάς αντικατοπτρίζουν τα κοινά μας συμφέροντα ασφαλείας, ενισχύουν την ανταγωνιστικότητά μας και προωθούν την καινοτομία» πρόσθεσε.

Η συνεργασία θα μπορούσε να βοηθήσει τις ΗΠΑ να διαχειριστούν την παγκόσμια αναταραχή, συμπεριλαμβανομένου του συνεχιζόμενου πολέμου με το Ιράν και της δυσαρέσκειας για τις επιθετικές δασμολογικές πολιτικές του Trump.

Ο αγώνας για την κατασκευή δικτύων 5G έφερε τις ΗΠΑ αντιμέτωπες με την Κίνα επάνω σε θέματα εθνικής ασφάλειας. Οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι οι κινεζικές εταιρείες τηλεπικοινωνιών έχουν διακριτούς κινδύνους και πέρασαν πολλά χρόνια, από την πρώτη θητεία Τραμπ, προτρέποντας τις συμμαχικές χώρες να αποφύγουν τη συνεργασία με τις κινεζικές εταιρείες Huawei και ZTE λόγω ανησυχιών σχετικά με την αναξιοπιστία του εξοπλισμού τους.

Ο αρχικός κατάλογος κυβερνήσεων που επιβεβαιώνουν την συμμετοχή τους στη συμμαχία για το 6G περιλαμβάνει την Αλβανία, την Αυστραλία, τον Καναδά, την Κόστα Ρίκα, την Τσεχία, τη Δανία, την Εσθονία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ονδούρα, την Ιταλία, την Ιαπωνία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, τη Νορβηγία, τον Παναμά, την Παραγουάη, τις Φιλιππίνες, τη Δημοκρατία της Κορέας, τη Ρουμανία, τη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η πρωτοβουλία τονίζει την επιθυμία των κυβερνήσεων να αναπτύξουν «ισχυρές βάσεις για την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα των δικτύων μας» και να συνεργαστούν για την ανάπτυξη τέτοιων ανοιχτών, ασφαλών συστημάτων με τη βιομηχανία, τους ακαδημαϊκούς και άλλα μέρη.

Τα συγκεκριμένα βήματα των 20 χωρών για την προώθηση του 6G θα ποικίλλουν, ωστόσο η συμφωνία περιγράφει ορισμένες συλλογικές δεσμεύσεις για την ανάπτυξη αυτής της επόμενης γενιάς δικτύων.

Σε αυτή περιλαμβάνονται ορισμένα ορόσημα για τον επόμενο μήνα, εξάμηνο και έτος, συμπεριλαμβανομένης μιας συνάντησης με φυσική παρουσία τον επόμενο χρόνο για να συζητηθούν οι βέλτιστες πρακτικές και να «αξιολογηθεί το τελευταίο στρατηγικό τοπίο μαζί με τους σχετικούς φορείς του κλάδου» - και να σχεδιαστεί ποιες προτεραιότητες θα επιδιωχθούν τον επόμενο χρόνο, όπως επισημαίνεται.