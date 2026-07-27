Πυρκαγιές σε Γαλλία - Ισπανία: H ΕΕ στέλνει επιπλέον εναέρια μέσα και πυροσβέστες

Την περαιτέρω ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνδρομής προς τη Γαλλία και την Ισπανία για την αντιμετώπιση των καταστροφικών δασικών πυρκαγιών, μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ, ανακοίνωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Την περαιτέρω ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνδρομής προς τη Γαλλία και την Ισπανία για την αντιμετώπιση των καταστροφικών δασικών πυρκαγιών, μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ, ανακοίνωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.



Στη Γαλλία έχουν αναπτυχθεί επτά πυροσβεστικά αεροσκάφη και τέσσερα ελικόπτερα από την Τσεχία, την Κροατία, τη Γερμανία, την Πορτογαλία, τη Σλοβακία, τη Σουηδία και την Τουρκία. Τα περισσότερα από τα αεροσκάφη ανήκουν στον ευρωπαϊκό στόλο πυρόσβεσης rescEU.

Στην Ισπανία έχουν κινητοποιηθεί έξι πυροσβεστικά αεροσκάφη από την Ελλάδα, την Ιταλία και την Τουρκία, ενώ η Πορτογαλία έχει αποστείλει 134 πυροσβέστες και 41 οχήματα.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, οι συνεχιζόμενες πυρκαγιές στις δύο χώρες έχουν προκαλέσει μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις εκκένωσης των τελευταίων ετών στην Ευρώπη, με περισσότερους από 300.000 ανθρώπους να έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους.



Παράλληλα, η δορυφορική υπηρεσία Copernicus παρέχει χαρτογράφηση έκτακτης ανάγκης για τη στήριξη των επιχειρήσεων στο πεδίο, ενώ το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΕΕ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις γαλλικές και τις ισπανικές αρχές, προκειμένου να αξιολογηθούν τυχόν πρόσθετες ανάγκες.



Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη φετινή αντιπυρική περίοδο, ευρωπαϊκές ομάδες πυρόσβεσης είχαν ήδη αναπτυχθεί στη Γαλλία και την Ισπανία πριν από την εκδήλωση των πυρκαγιών, ώστε να ενισχύσουν άμεσα τις εθνικές δυνάμεις.



«Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ενώ οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Καμία χώρα δεν πρέπει να αντιμετωπίζει μόνη της μια καταστροφή τέτοιας κλίμακας. Αυτός είναι ο λόγος που η Ευρώπη δημιούργησε κοινή ικανότητα αντιμετώπισης κρίσεων, με αεροσκάφη, πυροσβέστες και πρόσθετη υποστήριξη όταν χρειάζεται», δήλωσε η Επίτροπος Ετοιμότητας, Διαχείρισης Κρίσεων και Ισότητας, Χάτζα Λάχμπιμπ, διαβεβαιώνοντας ότι η ΕΕ «θα σταθεί στο πλευρό της Γαλλίας και της Ισπανίας μέχρι να σβήσουν οι πυρκαγιές».



Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ ενεργοποιείται έπειτα από αίτημα ενός κράτους-μέλους και συντονίζει τη συνδρομή των 37 συμμετεχουσών χωρών. Όταν οι εθνικές προσφορές δεν επαρκούν, η Ένωση μπορεί να αξιοποιήσει το στρατηγικό απόθεμα rescEU, το οποίο σήμερα διαθέτει στόλο 22 πυροσβεστικών αεροσκαφών και πέντε ελικοπτέρων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ