Χάνει σχεδόν 7% το πετρέλαιο καθώς ΗΠΑ και Ιράν έχουν σταματήσει τις επιθέσεις

Οι βομβαρδισμοί των ΗΠΑ στο Ιράν έχουν σταματήσει από το βράδυ της Παρασκευής, έπειτα από δυο εβδομάδες πληγμάτων.

Υποχωρεί σχεδόν 7% το πετρέλαιο έπειτα από ανακοίνωση του ιρανικού στρατού ότι σταματά τις επιθέσεις σε χώρες του Κόλπου, καθώς και οι ΗΠΑ έχουν σταματήσει τους βομβαρδισμούς από την Παρασκευή, έπειτα από δύο εβδομάδες.

Ειδικότερα, το ευρωπαϊκό αργό σημειώνει πτώση 6,59% στα 90,36 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI καταγράφει απώλειες 6,05% στα 83,9 δολάρια ανά βαρέλι.

«Κατά τις δύο τελευταίες νύκτες, οι Αμερικανοί σταμάτησαν τις επιθέσεις του. Καθώς η στρατηγική μας βασίζεται ουσιαστικά στην ανταπόδοση, σταματήσαμε και από την πλευρά μας τις επιχειρήσεις μας», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού Μοχάμαντ Ακραμινία κατά την διάρκεια συνέντευξης στην κρατική τηλεόραση.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να αναστείλει μεγάλης κλίμακας επιθέσεις καθώς οι σύμβουλοί του προειδοποίησαν για περιορισμένα αποθέματα αντιαεροπορικών πυραύλων και άλλων αμυντικών συστημάτων. Επιπλέον, ο Τραμπ και οι στενοί του συνεργάτες προβληματίζονται για το ενδεχόμενο διεύρυνσης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, την αποξένωση βασικών συμμάχων στον Κόλπο που παραμένουν ευάλωτοι σε ιρανικά πλήγματα, αλλά και για την παγκόσμιες οικονομικές επιπτώσεις, τις αυξανόμενες τιμές ενέργειας και τις προσφυγικές ροές.

«Δίνει λίγο χώρο στις συνομιλίες», δήλωσε ο Αμερικανός πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη, Μάικ Γουόλτς στην εκπομπή Fox News Sunday χωρίς να δώσει στοιχεία σχετικά με την φύση των συνομιλιών.

«Ο Τραμπ ήταν πάντοτε συνεπής στη θέση του ότι προτιμά μια διπλωματική λύση» δήλωσε από τη μεριά του ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Στίβεν Τσέουνγκ υπογραμμίζοντας όμως ότι διατηρεί όλες τις επιλογές στο τραπέζι εάν το Ιράν συνεχίσει τις τρομοκρατικές ενέργειες στα Στενά του Ορμούζ ή κατά συμμάχων των ΗΠΑ.

Το «μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ» που υπέγραψαν τη 17η Ιουνίου η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη και προέβλεπε κύκλο ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων διάρκειας 60 ημερών έγινε «κομματάκια» προτού συμπληρωθεί ένας μήνας που τέθηκε σε εφαρμογή. Παρ' όλο που τα Στενά του Ορμούζ άνοιξαν για μερικές ημέρες χάρη στη συμφωνία, στη συνέχεια ανακοινώθηκε εκ νέου από το Ιράν πως είναι κλειστά. Έξι πλοία που προσπάθησαν να το διασχίσουν χωρίς άδεια της Τεχεράνης εμποδίστηκαν τις προηγούμενες 24 ώρες, σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση. Σε αντίποινα, οι ΗΠΑ επέβαλαν εκ νέου αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών στον Κόλπο.

Χθες το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Defa Press, ειδικευμένο στις στρατιωτικές υποθέσεις, μετέδωσε ότι πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από νάρκη, αφού «απέκλινε» από την μόνη πορεία που επιτρέπει η Τεχεράνη, κατά μήκος των ιρανικών ακτών. Η πληροφορία δεν έχει επιβεβαιωθεί από άλλες πηγές μέχρι στιγμής.