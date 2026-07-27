Ισραήλ: Ο στρατός αναχαίτισε δύο drones κοντά στα σύνορα με την Ιορδανία

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ανακοίνωσαν σήμερα ότι αναχαίτισαν δύο μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) κοντά στα σύνορα με την Ιορδανία και ότι διεξάγουν έρευνα για να εντοπίσουν το σημείο απ΄όπου εκτοξεύθηκαν.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ανακοίνωσαν σήμερα ότι αναχαίτισαν δύο μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) κοντά στα σύνορα με την Ιορδανία και ότι διεξάγουν έρευνα για να εντοπίσουν το σημείο απ΄όπου εκτοξεύθηκαν.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ και της Ιορδανίας αναχαίτισαν ιρανικό πύραυλο που είχε εκτοξευθεί προς την κατεύθυνση της πόλης Άκαμπα της Ιορδανίας.

"Πριν από λίγο οι ένοπλες δυνάμεις αναχαίτισαν δύο drones που εντοπίστηκαν στη ζώνη των συνόρων με την Ιορδανία", αναφέρει ισραηλινή στρατιωτική ανακοίνωση, χωρίς να διευκρινίζει ακριβή τοποθεσία.

" Τα drones δεν εισήλθαν στην ισραηλινή επικράτεια. Το σημείο εκτόξευσής τους είναι υπό εξέταση", πρόσθεσε.

Στα ισραηλινά ΜΜΕ, στρατιωτικοί συντάκτες κάνουν λόγο για αναχαίτιση κοντά στην Νεκρά Θάλασσα, από μαχητικό αεροσκάφος, χωρίς να δίνουν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την πιθανή προέλευση αυτών των drones, αφήνοντας ωστόσο να εννοηθεί ότι μπορεί να προέρχονταν από το Ιράν ή την Υεμένη. Ο στρατός δεν σχολίασε αυτά τα στοιχεία.

Η Ιορδανία δήλωσε από την πλευρά της ότι η Πολεμική Αεροπορία της "αναχαίτισε και κατέρριψε, σήμερα το πρωί, δύο drones που είχαν στόχο την επικράτεια της χώρας"., προσθέτοντας ότι "η επιχείρηση αυτή αναχαίτισης και καταστροφής δεν προκάλεσε ούτε θύματα ούτε υλικές ζημιές".

Η Ιορδανία έχει τεθεί στο στόχαστρο αρκετές φορές μετά την επανάληψη των εχθροπραξιών ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον στις αρχές του μήνα, με το Ιράν να λέει ότι έθεσε στο στόχαστρο εγκαταστάσεις των ΗΠΑ.

Το Ισραήλ, αφότου εξαπέλυσε από κοινού με τις Ηνωμένες Πολιτείες την επίθεση στην Τεχεράνη στις 28 Φεβρουαρίου που πυροδότησε τον περιφερειακό πόλεμο, δεν έχει λάβει μέρος στο τελευταίο κύμα εχθροπραξιών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ