Η Boeing ζητά παρέμβαση των ΗΠΑ μετά το δάνειο-ρεκόρ της ΕΕ στην Airbus

Η Boeing ζήτησε από την κυβέρνηση των ΗΠΑ να πιέσει την Ευρωπαϊκή Ένωση για πλήρη διαφάνεια σχετικά με το δάνειο ύψους 3 δισ. ευρώ που χορήγησε στην Airbus, μία εξέλιξη που ενδεχομένως να αναζωπυρώσει τις εμπορικές εντάσεις μεταξύ των δύο αεροπορικών εταιρειών.

Η Boeing ζήτησε από την κυβέρνηση των ΗΠΑ να πιέσει την Ευρωπαϊκή Ένωση για πλήρη διαφάνεια σχετικά με το δάνειο ύψους 3 δισ. ευρώ που χορήγησε στην Airbus, μία εξέλιξη που ενδεχομένως να αναζωπυρώσει τις εμπορικές εντάσεις μεταξύ των δύο αεροπορικών εταιρειών.

Όπως μετέδωσε το Reuters, επικαλούμενο επιστολή της Boeing προς τον Εμπορικό Αντιπρόσωπο των ΗΠΑ, Τζέιμισον Γκριρ, η Boeing ζητά από την αμερικανική πλευρά να απαιτήσει από την ΕΕ πλήρη γνωστοποίηση των όρων του δανείου, καθώς και διευκρινίσεις για το κατά πόσο η χρηματοδότηση είναι συμβατή με τη συμφωνία του 2021, η οποία προβλέπει ανοικτή και διαφανή διαδικασία για αντίστοιχες ενισχύσεις.

Σύμφωνα με την επιστολή, η Boeing εξεπλάγη από την ανακοίνωση της 29ης Ιουνίου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, τον βραχίονα δανεισμού της ΕΕ, η οποία δεσμεύτηκε για το μεγαλύτερο εταιρικό δάνειο που έχει χορηγήσει ποτέ στην Airbus.

Ο Γκριρ δήλωσε στο CNBC ότι το δάνειο εξετάζεται «πολύ προσεκτικά» και έθεσε το θέμα στον ομόλογό του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

«Δεν μπορούμε να δεχτούμε μια κατάσταση όπου οι εταιρείες δεν λειτουργούν κάτω από τους κανόνες της αγοράς, όπου η Boeing πρέπει να λειτουργεί και να ανταγωνίζεται μια Airbus που λαμβάνει άδικα δάνεια», δήλωσε ο Γκριρ. «Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει άδικα δάνεια, τότε πρέπει να το φροντίσουμε και να το αντιμετωπίσουμε» τόνισε.

Η ΕΤΕπ δήλωσε ότι χρηματοδοτεί χιλιάδες εταιρείες κάθε χρόνο και αρνήθηκε ότι προσφέρει στην Airbus οποιαδήποτε ασυνήθιστη υποστήριξη.

«Πρόκειται για ένα κανονικό δάνειο, με τόκους, μέρος της συνολικής χρηματοδοτικής δραστηριότητας της ΕΤΕπ», δήλωσε ένας εκπρόσωπος.

Στην ανακοίνωσή της για το δάνειο, η ΕΤΕπ δήλωσε ότι το πακέτο δανείων θα υποστηρίξει τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις της Airbus έως το 2030.