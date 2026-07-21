Τραπεζική εκτίναξη στο Χρηματιστήριο της Αθήνας

Με πρωταγωνιστή τον κλάδο των τραπεζών, το Χρηματιστήριο της Αθήνας κατάφερε, με αυξημένο τζίρο, να καλύψει το σύνολο σχεδόν των απωλειών της προηγούμενης εβδομάδας. Άλμα 4,3% για τον τραπεζικό δείκτη. Πάνω από 50 εκατ. ευρώ η αξία των πακέτων στις τράπεζες.

Με αδιαμφισβήτητο πρωταγωνιστή τον κλάδο των τραπεζών, το Χρηματιστήριο της Αθήνας κατάφερε την Τρίτη, σε μία συνεδρίαση αυξημένου τζίρου, να καλύψει το σύνολο σχεδόν των απωλειών που «έγραψε» στο πτωτικό πενθήμερο της προηγούμενης εβδομάδας και να «πιάσει» ξανά τις 2.500 μονάδες.

Παρά το γεγονός ότι το κλίμα στις διεθνείς αγορές παραμένει επιφυλακτικό, κυρίως λόγω της κλιμάκωσης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, η ελληνική αγορά υπεραπέδωσε με ώθηση από το έντονο αγοραστικό ενδιαφέρον στους τραπεζικούς τίτλους, όπου παρατηρείται έντονη κινητικότητα και σε επίπεδο προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Απολύτως ενδεικτικό, το γεγονός ότι από τα 77,5 εκατ. ευρώ που διακινήθηκαν μέσω πακέτων στη διάρκεια της συνεδρίασης, περίπου 52,4 εκατ. ευρώ αφορούσαν τις τέσσερις συστημικές τράπεζες. Ξεχώρισε η Εθνική Τράπεζα, με προσυμφωνημένες συναλλαγές συνολικής αξίας περίπου 26,6 εκατ. ευρώ, ενώ ακολούθησαν η Eurobank με περίπου 14,3 εκατ. ευρώ, η Alpha Bank με 9,6 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 1,9 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας ότι το ενδιαφέρον των θεσμικών επενδυτών παραμένει στραμμένο στον τραπεζικό κλάδο.

Εξάλλου, μια ακόμα έκθεση από μεγάλο οίκο του εξωτερικού, ήρθε σήμερα όχι μόνο να επιβεβαιώσει τις θετικές προοπτικές του ελληνικού τραπεζικού κλάδου, καθώς πλησιάζουν οι ανακοινώσεις αποτελεσμάτων β' τριμήνου, αλλά και να προϊδεάσει για ανοδικές αναθεωρήσεις των στόχων που έχουν θέσει οι διοικήσεις.

Εκτός συνόρων, η τιμή του Brent σήμερα κινήθηκε πέριξ των 90 δολαρίων, ενώ στο μεταξύ, αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις εξαπέλυσαν χθες νέο κύμα επιθέσεων κατά ιρανικών στόχων, και ο Ντόναλντ Τραμπ εκτόξευσε νέες απειλές κατά της Τεχεράνης. Από την πλευρά του το Ιράν απάντησε με πυραυλικά πλήγματα σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, όπου εδρεύει ο 5ος Στόλος του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού, διευρύνοντας περαιτέρω το μέτωπο της σύγκρουσης.

Σε αυτό το κλίμα, ο DAX στη Φρανκφούρτη σήμερα σημείωνε συγκρατημένο άνοδο περί του 0,20%, ο CAC στο Παρίσι υποχωρούσε οριακά, ενώ κέρδη περί του 0,40% σημείωνε ο βρετανικός FTSE100.

Στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με άνοδο 2,08% στο υψηλό ημέρας των 2.500,79 μονάδων, κινούμενος σε θετικό έδαφος σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Πρωταγωνίστησε ο δείκτης των τραπεζών που ενισχύθηκε 4,29% στις 2.847,64 μονάδες. Στη σύνθεση του ΔΤΡ ξεχώρισε το άλμα 6,18% της Eurobank στα 4,40 εηυρώ, καθώς και τα κέρδη των Τρ. Πειραιώς και Alpha Bank σε ποσοστό 5,62% και 4,70% αντίστοιχα. Η ΕΤΕ ενισχύθηκε 3,48% στα 15,30 ευρώ, ενώ με μικρότερα κέρδη ολοκλήρωσε και η Optima ()+1,69%). Η Τρ. Κύπρου έκλεισε αμετάβλητη στα 9,98 ευρεώ, ενώ απώλειες 0,31% σημείωσε ο τίτλος της CrediaBank.

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώθηκε σε 1,4:1 με 65 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 48 σε αρνητικό και 38 αμετάβλητους. Ο συνολικός ημερήσιος τζίρος διαμορφώθηκε σε 372,6 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το 21% περίπου σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Πέραν των τραπεζών, στη σύνθεση του FTSE Large Cap ξεχώρισε η άνοδος 2,69% της ΔΕΗ, ενώ ακολούθησαν οι μετοχές των Jumbo (+2,16%), Cenergy (+1,36%) και Allwyn (+1,22%). Με κέρδη μικρότερα του 1% ολοκλήρωσαν οι Motor Oil (+0,96%), Lamda Development (+0,96%), Metlen (+0,55%), ΔΑΑ (+0,48%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+0,41%), Τιτάν (+0,20%) και Helleniq Energy (+0,16%).

Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκε η Aktor που υποχώρησε 9,98%, και ακολούθησαν οι ΕΥΔΑΠ (-1,32%), Viohalco (-0,92%), Aegean (-0,66%), ElvalHalcor (-0,49%), Coca-Cola HBC (-0,17%) και ΟΤΕ (-0,05%).