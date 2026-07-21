Κέρδη για τον χρυσό: Σε υψηλό άνω των 5 εβδομάδων το ασήμι - Τι εκτιμούν οι ειδικοί

Το ασήμι σημειώνει άνοδο 4,8% στα 59,11 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα προσθέτει 1,9% στα 1.624,88 δολάρια και το παλλάδιο σκαρφαλώνει 2,3% στα 1.281,75 δολάρια.

Κέρδη καταγράφουν τα πολύτιμα μέταλλα την Τρίτη, με το ασήμι σε υψηλό 5 εβδομάδων καθώς οι επενδυτές σταθμίζουν τις νέες προσπάθειες διαμεσολάβησης στη Μέση Ανατολή, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις τιμές της ενέργειας και να μετριάσουν τις ανησυχίες στους κόλπους της Fed για διατήρηση των επιτοκίων σε υψηλότερα επίπεδα με στόχο τον περιορισμό του πληθωρισμού.

Ο χρυσός στην αγορά σποτ κερδίζει 1,5% στα 4.064,89 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τα futures των ΗΠΑ παράδοσης Αυγούστου ενισχύονται 1,4% στα 4.069,70 δολάρια. Όσον αφορά την πορεία των υπόλοιπων μετάλλων, το ασήμι σημειώνει άνοδο 4,8% στα 59,11 δολάρια ανά ουγγιά (τη μεγαλύτερη των τελευταίων πέντε και πλέον εβδομάδων– πλησιάζοντας τα 60 δολάρια ανά ουγγιά).

Ο χρυσός έχει υποχωρήσει περισσότερο από 25% σε σχέση με το ιστορικό υψηλό των περίπου 5.600 δολαρίων ανά ουγγιά που κατέγραψε τον Ιανουάριο, ενώ το ασήμι έχει χάσει πάνω από το ήμισυ της αξίας του από το βραχύβιο υψηλό άνω των 120 δολαρίων ανά ουγγιά. Η πλατίνα προσθέτει 1,9% στα 1.624,88 δολάρια και το παλλάδιο σκαρφαλώνει 2,3% στα 1.281,75 δολάρια.

«Ο χρυσός αναζητούσε ένα κατώτατο όριο τιμών μετά το επικό ράλι του τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους, όταν έφτασε σε ιστορικό υψηλό και υπάρχει κάποια αίσθηση ότι τα χειρότερα όσον αφορά τo sell off μπορεί τώρα να έχουν περάσει», επεσήμανε ο ανεξάρτητος αναλυτής Ρος Νόρμαν. «Τούτου λεχθέντος, ο χρυσός δυσκολεύεται να ανακαλύψει κάποια ανοδική δυναμική αυτή τη στιγμή και η προσοχή παραμένει το κύριο σύνθημα στα χείλη των επενδυτών», πρόσθεσε σύμφωνα με το CNBC.

«Η σημερινή άνοδος μοιάζει περισσότερο με αγορές μετά την πρόσφατη διόρθωση των τιμών, παρά με αντίδραση σε κάποια νέα εξέλιξη», σχολίασε η στρατηγική αναλύτρια εμπορευμάτων της ING Bank, Έβα Μάνθεϊ. Όπως εξήγησε, το γεωπολιτικό περιβάλλον εξακολουθεί να ευνοεί τα πολύτιμα μέταλλα, ωστόσο το ασήμι υπεραποδίδει, καθώς επωφελείται τόσο από την αυξημένη ζήτηση για ασφαλή επενδυτικά καταφύγια όσο και από τη βελτίωση του κλίματος στα βιομηχανικά μέταλλα, με τον χαλκό να καταγράφει σημαντικά κέρδη.

Η επικεφαλής ανάλυσης αγορών της StoneX Financial, Ρόνα Ο'Κόνελ, εκτίμησε ότι έπειτα από περίπου 18 ημέρες συσσώρευσης των τιμών, είναι πιθανό να έχει εκδηλωθεί νέο αγοραστικό ενδιαφέρον. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι η τεχνική εικόνα του χρυσού εξακολουθεί να παραμένει ιδιαίτερα αρνητική, γεγονός που καθιστά δύσκολη μια ισχυρή ανοδική διάσπαση στο άμεσο μέλλον.

Τα futures του αργού Brent ενισχύονται 1,9% στα 90,92 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate προσθέτει 2% στα 84,96 δολάρια παρά την πρόταση από τους μεσολαβητές για 10ήμερη εκεχειρία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, με ώθηση από τον ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας από τους Χούθι ενώ οι αμερικανικές δυνάμεις βομβάρδισαν στόχους στο νότιο Ιράν.

Οι χαμηλότερες τιμές του «μαύρου χρυσού» θα μπορούσαν να αποκλιμακώσουν τις πληθωριστικές πιέσεις και την πιθανότητα οι κεντρικές τράπεζες να διατηρήσουν τα επιτόκια υψηλά. Ενώ ο χρυσός θεωρείται μακροπρόθεσμη αντιστάθμιση έναντι του πληθωρισμού, τα υψηλά επιτόκια αυξάνουν το κόστος διακράτησης του μη αποδοτικού μετάλλου. Οι traders δίνουν τώρα περίπου 63% πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch.