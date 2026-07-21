Κοντογεώργης: Η κυβέρνηση επεξεργάζεται και διαμορφώνει ήδη το Εθνικό Πρόγραμμα για το 2035

Το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών ήταν το πρώτο από τα ζητήματα της τρέχουσας πολιτικής επικαιρότητας στα οποία αναφέρθηκε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης, κατά τη συνέντευξη που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό BlueSky.

Το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών ήταν το πρώτο από τα ζητήματα της τρέχουσας πολιτικής επικαιρότητας στα οποία αναφέρθηκε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης, κατά τη συνέντευξη που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό BlueSky.

«Ο πρωθυπουργός έχει επανειλημμένα καταστήσει σαφές ότι οι επόμενες εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν στο τέλος της κυβερνητικής θητείας, το 2027», δήλωσε ο κ. Κοντογεώργης, υπογραμμίζοντας τη θεσμική προσήλωση του πρωθυπουργού στην τήρηση του προβλεπόμενου συνταγματικά χρόνου και της εντολής που έχει λάβει από τους πολίτες. Παράλληλα, ο κ. Κοντογεώργης χαρακτήρισε εύλογη μια αυξημένη εκλογική ετοιμότητα, επισημαίνοντας ότι «είναι ο τελευταίος χρόνος της κυβερνητικής θητείας, άρα είναι λογική μια πιο εργώδης διαδικασία», με τα κυβερνητικά στελέχη να επιταχύνουν την υλοποίηση των κυβερνητικών δεσμεύσεων και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας να αναδεικνύουν το κυβερνητικό έργο.

Ως παράδειγμα υλοποίησης του κυβερνητικού έργου, ο κ. Κοντογεώργης αναφέρθηκε στην πρόοδο καταβολής των αποζημιώσεων και ολοκλήρωσης των έργων αποκατάστασης μετά τις φυσικές καταστροφές του Daniel και Elias στη Θεσσαλία. Όπως σημείωσε, το 86% των αποζημιώσεων σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις έχει εκταμιευθεί, ενώ τους επόμενους μήνες αναμένεται η καταβολή του εναπομείναντος 14%. Σε ό,τι αφορά τα έργα αποκατάστασης, ανέφερε ότι ολοκληρώνονται οι πρώτες παρεμβάσεις «προτεραιότητας Α», έργα βιοτικής σημασίας για την περιοχή, ενώ γνωστοποίησε ότι εγκρίθηκε το τεχνικό δελτίο για τις δημόσιες υποδομές που αφορούν τη μετεγκατάσταση του χωριού της Μεταμόρφωσης, με την έναρξη των σχετικών εργασιών να αναμένεται εντός του επόμενου έτους.

Στο πλαίσιο της συζήτησης περί εκλογών, ο κ. Κοντογεώργης δήλωσε ότι στις κάλπες «δεν υπάρχουν εκβιαστικά διλήμματα»: «το σύνολο των ψηφοφόρων κρίνει μεταξύ προσώπων και πολιτικών», διευκρίνισε. Ο χρόνος διεξαγωγής των εκλογών προηγείται χρονικά της ανάληψης της Ελληνικής Προεδρίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η οποία έχει ιδιαίτερη σημασία κατά τον κ. Κοντογεώργη, καθώς κρίνεται ο επόμενος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός. «Καταφέραμε με τον κόπο του ελληνικού λαού να έχουμε ένα ισχυρό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ύψους 16,5 δις ευρώ, ενώ από τις αρχές του 2028 ευρωπαϊκά κονδύλια θα εισρεύσουν στην χώρα κατευθυνόμενα στη διαχείριση των υδάτων, του δημογραφικού και του στεγαστικού, στις διασυνδέσεις και τις υποδομές» δήλωσε υπογραμμίζοντας ότι «η κυβέρνηση επεξεργάζεται ήδη και διαμορφώνει το νέο εθνικό σχέδιο μέχρι το 2035».

Στο επίπεδο της οικονομίας, ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό υποστήριξε ότι «έχοντας εξασφαλίσει μια σταθερότητα, είναι η ώρα να κάνουμε μαζί με τους πολίτες ένα άλμα προς το μέλλον». Όπως τόνισε, η κυβέρνηση έχει αποδείξει στην πράξη την αξιοπιστία της, «όχι με απατηλές υποσχέσεις και φορομπηχτικές πολιτικές, αλλά με οργανωμένο σχέδιο και παρεμβάσεις προς όφελος των πολλών». «Θέλουμε όλοι να συμμετέχουν στο μέρισμα ανάπτυξης της χώρας. Για αυτό και έχει σημασία να μιλάμε με πραγματικά δεδομένα, ώστε να μη ζήσουμε άλλο ένα «Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης» που δεν έγινε ποτέ. Είμαστε εδώ με τον πολιτικό λόγο, ύφος και ήθος που αρμόζει να μιλήσουμε στους πολίτες για την επόμενη μέρα», υπερθεμάτισε.

Στο ζήτημα της αντιμετώπισης της ακρίβειας, ο κ. Κοντογεώργης τόνισε ότι η κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στην πολιτική της σταθερής ενίσχυσης των εισοδημάτων, την οποία χαρακτήρισε ως τη μόνη βιώσιμη απάντηση στις πληθωριστικές πιέσεις. Όπως συνέχισε, η οικονομία έχει βρεθεί αντιμέτωπη με διαδοχικές κρίσεις, με τις εξελίξεις στον Κόλπο να επηρεάζουν άμεσα τον πληθωρισμό, δεδομένης της σύνδεσης της ελληνικής οικονομίας με το πετρέλαιο. Ο κ. Κοντογεώργης αναφέρθηκε και στις τιμές των τροφίμων, όπου, σύμφωνα με τον ίδιο, καταγράφεται σταθεροποίηση ύστερα από ένα αρκετά υψηλό. «Ενισχύσαμε την Αρχή Προστασίας Καταναλωτών και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Άλλωστε, και η συνεργασία του αρμόδιου υπουργείου με τους φορείς της αγοράς αποσκοπεί στη συγκράτηση των τιμών, με στόχο να μην υπάρξουν νέες αυξήσεις σε βασικά προϊόντα έως το τέλος του έτους», πρόσθεσε.

Τέλος, αναφερόμενος και στο στεγαστικό ζήτημα, ο κ. Κοντογεώργης σημείωσε ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να απαντήσει σε μία από τις σημαντικότερες κοινωνικές προκλήσεις μέσα από ένα πλέγμα μόνιμων παρεμβάσεων. Όπως συνέχισε, η επιστροφή ενός ενοικίου ετησίως στο 85% των ενοικιαστών αποτελεί ένα από τα βασικά μέτρα στήριξης, ενώ παράλληλα υλοποιούνται προγράμματα, όπως το «Σπίτι μου Ι» και το «Σπίτι μου ΙΙ». Παράλληλα, η κυβερνητική πολιτική περιλαμβάνει κίνητρα για την αξιοποίηση κλειστών κατοικιών, προγράμματα όπως το «Ανακαινίζω-Νοικιάζω», με ιδιαίτερα αυξημένα ποσοστά ενίσχυσης στις νησιωτικές και ορεινές περιοχές, καθώς και δράσεις για την ανάπτυξη κοινωνικών κατοικιών και τη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. «Δίνουμε κίνητρα και λαμβάνουμε μέτρα για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, που αποτελεί ταυτόχρονα και μία ουσιαστική απάντηση στην πρόκληση του δημογραφικού», τόνισε κλείνοντας ο κ. Κοντογεώργης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ