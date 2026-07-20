Μιχαηλίδου: Πολλαπλασιάσαμε τις προνοιακές δαπάνες, χρηματοδοτούμε νέες υπηρεσίες

Αύριο εισάγεται, προς συζήτηση και ψήφιση, στην ολομέλεια της Βουλής, το νομοσχέδιο του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Αύριο εισάγεται, προς συζήτηση και ψήφιση, στην ολομέλεια της Βουλής, το νομοσχέδιο του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας με τίτλο «Προσωπικός Βοηθός, Πρώιμη Παρέμβαση και λοιπές ενεργητικές πολιτικές για άτομα με αναπηρία, ρυθμίσεις στεγαστικής πολιτικής και άλλες διατάξεις».

Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται και διατάξεις που προβλέπουν την απαγόρευση πώλησης, μίσθωσης και χρήσης πατινιών σε ανήλικους κάτω των 17, την υποχρεωτική ασφάλισή τους, και αυστηρότερες ποινές για χρήση σε δρόμους με όριο άνω των 50 χλμ. Το νομοσχέδιο, η επεξεργασία του οποίου ολοκληρώθηκε σήμερα Δευτέρα, έγινε δεκτό επί της αρχής και επί του συνόλου από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή Κοινωνικών υποθέσεων. "Υπέρ" τάχθηκε η ΝΔ, "κατά" το ΚΚΕ, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση στην ολομέλεια.

Δ. Μιχαηλίδου: Όχι μόνο πολλαπλασιάσαμε τις προνοιακές δαπάνες που βρήκαμε, αλλά δημιουργούμε νέες υπηρεσίες που στηρίζουμε με νέες δαπάνες

Στοιχεία για τις προνοιακές δαπάνες που βρήκε η κυβέρνηση της ΝΔ, αλλά και για τις δαπάνες για υπηρεσίες και προγράμματα που η ίδια δημιούργησε, έδωσε στην επιτροπή Κοινωνικών υποθέσεων, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου

Ειδικότερα, για τις δαπάνες που ήδη υπήρχαν, και αναγνωρίστηκε η ανάγκη τους, και για το διάστημα 2019 έως το 2026, είπε ότι εξελίχθηκαν ως εξής:

Επιδόματα αναπηρίας: Αυξήθηκαν κατά 66%. Από τα 750 εκατομμύρια στα 1,24 δισεκατομμύρια.

Τροφεία κλειστών δομών: Τριπλασιάστηκαν. Από τα 50 εκατομμύρια στα 150 εκατομμύρια.

ΚΔΑΠ ΑμεΑ: Κουπόνια, δηλαδή, για τα παιδιά που πηγαίνουν σε ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ. Τριπλασιάστηκαν και αυτά. Από 22 στα 65 εκατομμύρια.

«Οπότε, έχουμε υφιστάμενες προνοιακές δαπάνες οι οποίες αυξάνονται, κατά 66%, 300% και 300%, είπε η κα Μιχαηλίδου και ρώτησε: Μας φτάνει όμως αυτό; Όχι δεν μας φτάνει. Κάτσαμε και φτιάξαμε νέες υπηρεσίες:

Για τις κατηγορίες νέων δαπανών, δηλαδή για υπηρεσίες που δεν υπήρχαν, και για δαπάνες πέραν και πάνω από αυτές που υπήρχαν και αυξήθηκαν, η κα Μιχαηλίδου ανέφερε τα εξής:

Προσωπικός βοηθός: 50 εκατομμύρια κατ' έτος.

Προσβασιμότητα: 10 εκατομμύρια κατ' έτος

Πρώιμη παιδική παρέμβαση: 15 εκατομμύρια κατ' έτος

Μονάδες ημιαυτόνομης διαβίωσης: 8 εκατομμύρια κατ' έτος.

«Γι' αυτό», αντί να κυνηγούμε και να δημιουργούμε φαντασιακές εντυπώσεις του τύπου "Μειώνονται οι κοινωνικές δαπάνες", πχ για την αναπηρία, σας καλώ να έρθουμε όλοι μαζί να συνθέσουμε, και να ψηφίσουμε όλοι μαζί αυτό το νομοσχέδιο, είπε η κα Μιχαηλίδου απευθυνόμενης σε όλες τις πτέρυγες της Βουλής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ