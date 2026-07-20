Τουρνάς: «Ενισχύουμε σταθερά και συστηματικά την πυροπροστασία της Κρήτης»

Ο Υπουργός επισήμανε ότι το 2021 στην Κρήτη υπηρετούσαν 941 πυροσβέστες και πυροσβέστριες, ενώ σήμερα υπηρετούν 1.145, καταγράφοντας αύξηση 23%.

Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, απάντησε σήμερα, στη Βουλή, σε Επίκαιρη Ερώτηση του Βουλευτή Ηρακλείου του ΚΚΕ, Μανώλη Συντυχάκη, σχετικά με την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου και τη στελέχωση των πυροσβεστικών υπηρεσιών της Κρήτης.

Κατά την τοποθέτησή του, ο Υπουργός διευκρίνισε ότι μέρος των ζητημάτων που τέθηκαν στην επίκαιρη ερώτηση, όπως ο πολεοδομικός σχεδιασμός, οι χρήσεις γης, οι υποδομές και οι υγειονομικές δομές της περιοχής, δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αλλά άλλων συναρμόδιων Υπουργείων.

Αναφερόμενος στην πυρκαγιά, ο κ. Τουρνάς τόνισε ότι «από την πρώτη στιγμή, υπήρξε άμεση και συντονισμένη κινητοποίηση του επιχειρησιακού μηχανισμού. Ο Νομός Ηρακλείου τέθηκε άμεσα σε Γενική Επιφυλακή, ενισχύθηκε με πυροσβεστικές δυνάμεις και οχήματα από όμορους νομούς, ενώ συνέδραμαν υδροφόρες και μηχανήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι Εθελοντικές Οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας, το ΕΚΑΒ και η Ελληνική Αστυνομία. Παράλληλα, τέθηκαν σε ετοιμότητα οι υγειονομικές δομές της περιοχής και ενεργοποιήθηκαν εναέρια μέσα, όπου αυτό κρίθηκε επιχειρησιακά αναγκαίο.» Όπως επισήμανε, «το γεγονός ότι η πυρκαγιά αντιμετωπίστηκε αποτελεσματικά και αποτράπηκε η επέκτασή της σε γειτονικές εγκαταστάσεις δεν ήταν αποτέλεσμα τύχης. Ήταν αποτέλεσμα της άμεσης επέμβασης του επιχειρησιακού μηχανισμού και της ετοιμότητας των πυροσβεστικών δυνάμεων».

Ο Υπουργός σημείωσε ακόμη ότι οι υφιστάμενοι πυροσβεστικοί κρουνοί της περιοχής ελέγχονται δύο φορές ετησίως από την αρμόδια Επιτροπή της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ηρακλείου, ενώ τα σχετικά αποτελέσματα διαβιβάζονται στον αρμόδιο φορέα ύδρευσης, προκειμένου να πραγματοποιούνται οι απαιτούμενες παρεμβάσεις.

Απαντώντας στις αναφορές περί αποδυνάμωσης των πυροσβεστικών υπηρεσιών του νησιού, ο κ. Τουρνάς υπογράμμισε ότι «για εμάς η προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και του φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Για το λόγο αυτό συνεχίζουμε να ενισχύουμε και όχι να αποδυναμώνουμε τον νομό Ηρακλείου, στο σύνολό του το νησί, αλλά βέβαια και το σύνολό της, το μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της χώρας».

Όπως ανέφερε, η Κρήτη ενισχύεται σταθερά και συστηματικά κάθε χρόνο. Από τους 25 υπεράριθμους πυροσβέστες που υπηρετούσαν φέτος στο νησί μετατέθηκαν τέσσερις, ενώ στη θέση τους επαναπατρίστηκαν επτά πυροσβέστες, γεγονός που είχε θετικό ισοζύγιο για τις υπηρεσίες της Κρήτης.

Παρουσιάζοντας τα στοιχεία στελέχωσης, ο Υπουργός επισήμανε ότι το 2021 στην Κρήτη υπηρετούσαν 941 πυροσβέστες και πυροσβέστριες, ενώ σήμερα υπηρετούν 1.145, καταγράφοντας αύξηση 23%. Αντίστοιχα, στον Νομό Ηρακλείου το προσωπικό αυξήθηκε από 361 σε 443 πυροσβέστες και πυροσβέστριες, επίσης κατά 23%.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι τα τελευταία χρόνια δημιουργήθηκαν στην Κρήτη δύο Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.), στο Ηράκλειο και στα Χανιά, ενώ το νησί ενισχύθηκε και με τέσσερα εναέρια μέσα, δύο με έδρα το Ηράκλειο και δύο με έδρα τα Χανιά, σημειώνοντας ότι στο παρελθόν η διαθεσιμότητα εναέριων μέσων στην Κρήτη ήταν από ένα έως κανένα.

Κλείνοντας ο κ. Τουρνάς επανέλαβε ότι «με σοβαρότητα και υπευθυνότητα προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα μηχανισμό και ενισχύουμε το σύνολο της επικράτειας, όλες τις περιφέρειες και βέβαια και την Κρήτη».