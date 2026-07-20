Κοντογεώργης: «Οι εκλογές θα γίνουν το 2027» - Τι είπε για ΔΕΘ, καύσιμα και ΟΠΕΚΕΠΕ

Αναφερόμενος στην παρουσία του Πρωθυπουργού, κυβερνητικών στελεχών και του ιδίου σε όλη την χώρα, ο κ. Κοντογεώργης ξεκαθάρισε ότι αυτό δεν δημιουργεί συνθήκες για συζήτηση πρόωρων εκλογών.

Στο σενάριο πρόωρων εκλογών, στις επικείμενες εξαγγελίες στη ΔΕΘ, στις παρεμβάσεις στις τιμές των καυσίμων, αλλά και στις γενικότερες πολιτικές της κυβέρνησης αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο υφυπουργός στον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης, στη συνέντευξή του στο τηλεοπτικό κανάλι ΕΡΤnews.

«Οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Ο πρωθυπουργός το έχει δηλώσει σε όλους τους τόνους», δήλωσε ερωτηθείς σχετικά ο υφυπουργός, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, διαψεύδοντας σαφώς το σενάριο πρόωρων εκλογών. «Έχουν μπει οι βάσεις που θα λειτουργήσουν ως βατήρας για τα άλματα που χρειαζόμαστε για το μέλλον και που αφορούν την οικονομική ανάπτυξη και την καθημερινότητα των πολιτών», πρόσθεσε ο υφυπουργός, τονίζοντας μάλιστα ότι οι παρούσες συνθήκες στο γεωπολιτικό περιβάλλον καθιστούν απαραίτητη την εξασφάλιση της σταθερότητας στην χώρα.

Στο ίδιο πλαίσιο, αναφερόμενος στην παρουσία του Πρωθυπουργού, κυβερνητικών στελεχών και του ιδίου σε όλη την χώρα, ο κ. Κοντογεώργης ξεκαθάρισε ότι αυτό δεν δημιουργεί συνθήκες για συζήτηση πρόωρων εκλογών. Αντίθετα, «είναι η υλοποίηση και η παρουσίαση του κυβερνητικού προγράμματος, με πολλά έργα να ωριμάζουν και να εγκαινιάζονται. Εξάλλου, ο Πρωθυπουργός τρία χρόνια τώρα μεταβαίνει σε όλη την Ελλάδα», δήλωσε κλείνοντας το ζήτημα των εκλογών.

Στη ΔΕΘ, την οποία ο υφυπουργός χαρακτήρισε «οικονομικό, αλλά όχι μόνο, ορόσημο», θα παρουσιαστεί ο οικονομικός σχεδιασμός της κυβέρνησης, ο οποίος δεν περιορίζεται μόνο στο επόμενο έτος αλλά εκτείνεται σε βάθος χρόνου, σημείωσε ο κ. Κοντογεώργης. «Σημασία έχει όσο το δυνατόν περισσότεροι Έλληνες και Ελληνίδες να επωφεληθούν από τα μέτρα και να δουν τον εαυτό τους στις πολιτικές που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση», δήλωσε ο κ. Κοντογεώργης, υπογραμμίζοντας μάλιστα ότι «η πολιτική της μείωσης των φορολογικών βαρών με την ταυτόχρονη συνέχιση της ανάπτυξης αποτελεί βασική μέριμνα για την κυβέρνηση». Ο πρωθυπουργός αξιολογεί τις προτάσεις λαμβάνοντας υπόψη την απόδοση του τουρισμού, καθώς και τις επιπτώσεις από τις εξελίξεις στον Κόλπο, και με βάση τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο θα λάβει τις κατάλληλες αποφάσεις, ανέφερε.

Στο μέτωπο των καυσίμων και στην απομείωση των επιπτώσεων της νέας αναζωπύρωσης στον Κόλπο στον πληθωρισμό, η κυβέρνηση σε συνεννόηση με τα διυλιστήρια εξασφάλισε μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ, χωρίς ωστόσο οι διεθνείς εξελίξεις να επιτρέπουν να φανεί πλήρως η μείωση, ανέφερε ο κ. Κοντογεώργης. «Λαμβάνουμε μέτρα βαθμηδόν, ενισχύοντας την μεταφορική αλυσίδα και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες», δήλωσε υπογραμμίζοντας ότι «η κυβέρνηση παρεμβαίνει, κάθε φορά που υπάρχει ζήτημα αλλά και κάνει τα «κουμάντα» της για κάθε σενάριο».

Στη συνέχεια, ερωτηθείς σχετικά με τις προτάσεις αλλά και την κριτική της αντιπολίτευσης στα μέτρα της κυβέρνησης ο κ. Κοντογεώργης έθεσε το εξής ζήτημα: «Το σωστό ερώτημα είναι πώς εξασφαλίζεις την ανάπτυξη της χώρας με δημοσιονομική σταθερότητα και χωρίς φορομπηχτικές πολιτικές και, ταυτόχρονα, ένα μείγμα μέτρων για τη δίκαιη αναδιανομή του μερίσματος ανάπτυξης». Όπως τόνισε, η κυβέρνηση διαθέτει ένα συνολικό και κοστολογημένο σχέδιο. Υποστήριξε μάλιστα ότι έχει σημασία να διεξάγεται αυτός ο διάλογος όχι μόνο στο πλαίσιο πολιτικής αντιπαράθεσης, αλλά με στόχο την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών στο πολιτικό σύστημα. «Έχει σημασία ποιοι δίνουν απατηλές υποσχέσεις και ποιοι μιλούν επί πραγματικών δεδομένων. Μέχρι στιγμής, αυτό δεν το έχουμε δει από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Απαντήσεις δεν παίρνουμε εμείς, και κυρίως δεν παίρνουν οι πολίτες», δήλωσε κλείνοντας.

Τέλος, σχετικά με τη δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Κοντογεώργης δήλωσε ότι «η κυβέρνηση σέβεται τη δικαιοσύνη, και αυτός ο σεβασμός δεν είναι α λα καρτ». Σύμφωνα με τον κ. υφυπουργό, για υποθέσεις δημοσίου ενδιαφέροντος η κυβέρνηση έχει επισημάνει ότι οι διαδικασίες θα πρέπει να κινούνται γρήγορα και ταυτόχρονα θα πρέπει να αποφεύγονται ενέργειες που δημιουργούν εντυπώσεις.

Μάλιστα, απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης, ο κ. Κοντογεώργης έκανε λόγο για «δυσανάλογη σε ένταση και φρασεολογία επίθεση από την αντιπολίτευση, η οποία μίλησε για κυβέρνηση υποδίκων». «Αντίθετα, η κυβέρνηση δεν έκανε λόγο για αντιπολίτευση υποδίκων, ενώ τρεις στους τέσσερις βουλευτές, αυτά τα χρόνια, για τους οποίους έχει ζητηθεί η άρση ασυλίας για εικαζόμενα πλημμελήματα ή αδικήματα προέρχονται από την αντιπολίτευση», κατέληξε.