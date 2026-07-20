Ο Άντι Μπέρναμ νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας - Υπόσχεται «δεκαετές πρόγραμμα» για την ανάκαμψη

Ο νέος ηγέτης του Εργατικού Κόμματος Αντι Μπέρναμ ορίσθηκε πρωθυπουργός από τον βασιλιά Κάρολο Γ', ο οποίος του ανέθεσε την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, ανακοίνωσε το Παλάτι του Μπάκιγχμαν.

Ο νέος ηγέτης του Εργατικού Κόμματος Αντι Μπέρναμ ορίσθηκε πρωθυπουργός από τον βασιλιά Κάρολο Γ', ο οποίος του ανέθεσε την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, ανακοίνωσε το Παλάτι του Μπάκιγχμαν.

Συνοδευόμενος από την ολλανδικής καταγωγής σύζυγό του Μαρί-Φρανς βαν Χέιλ, ο 56χρονος πρώην δήμαρχος του Μάντσεστερ έγινε δεκτός από τον βασιλιά πριν κατευθυνθεί προς την Ντάουνινγκ Στριτ.

Ο νέος βρετανός πρωθυπουργός υπόσχεται «δεκαετές πρόγραμμα» για την ανάκαμψη του Ηνωμένου Βασιλείου.

«Πρέπει να δείξουμε στον κόσμο ότι μπορούμε να ανακτήσουμε την σταθερότητα της Βρετανίας», είπε κατά την πρώτη του ομιλία έξω από το κτίριο του αριθμού 10 της Ντάουνινγκ Στριτ.

Δηλώνοντας ότι τα πρώτα τηλεφωνήματα σε ξένους ηγέτες θα είναι στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Αντι Μπέρναμ ξεκαθάρισε ότι θα κάνει σαφές στον ουκρανό πρόεδρο ότι δεν θα υπάρξει αλλαγή στην στήριξη της Βρετανίας προς την Ουκρανία.

Είναι ο τέταρτος πρωθυπουργός που διορίζει ο Κάρολος Γ' από την ανάρρησή του στον θρόνο τον Σεπτέμβριο 2022.

Διαδέχεται τον Κιρ Στάρμερ, ο οποίος υπέβαλε νωρίτερα επισήμως την παραίτησή του στον μονάρχη.

Ο Μπέρναμ είναι ο έβδομος πρωθυπουργός της Βρετανίας από το 2016, μετά τους Ντέιβιντ Κάμερον, Τερέζα Μέι, Μπόρις Τζόνσον, Λιζ Τρας, Ρίσι Σούνακ και Κιρ Στάρμερ, ενώ είναι ο τέταρτος πρωθυπουργός που ορίζει ο Κάρολος από την ανάρρησή του στον θρόνο τον Σεπτέμβριο 2022.

Η συχνότητα των εναλλαγών στην Ντάουνινγκ Στριτ αποτυπώνει την παρατεταμένη πολιτική αστάθεια που καλείται πλέον να ανακόψει.

Το βαλς των πρωθυπουργών

Με την άφιξη του Αντι Μπέρναμ στην Ντάουνινγκ Στριτ, που διαδέχεται τον Κιρ Στάρμερ, η πολιτική αστάθεια συνεχίζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο που έχει αλλάξει έξι πρωθυπουργούς από το δημοψήφισμα του 2016 για το Brexit.

Ντέιβιντ Κάμερον: Μάιος 2010-Ιούλιος 2016

Την επομένη του δημοψηφίσματος της 23ης Ιουνίου 2016 υπέρ του Brexit, ο συντηρητικός πρωθυπουργός Ντέιβιντ Κάμερον, που είχε αποφασίσει την οργάνωση του δημοψηφίσματος όντας, παραδόξως, υποστηρικτής της παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ενωση, ανακοινώνει την παραίτησή του, βάζοντας τέλος σε μία περίοδο σχετικής πολιτικής σταθερότητας

Τερέζα Μέι: Ιούλιος 2016-Ιούλιος 2019

Η Τερέζα Μέι, που ανέλαβε τα ηνία του κόμματος των Τόρις μετά τον Ντέιβιντ Κάμερον, γίνεται η δεύτερη γυναίκα που εισέρχεται στην Ντάουνινγκ Στριτ μετά την Μάργκαρετ Θάτσερ.

Στις πρόωρες βουλευτικές εκλογές που προκηρύσσει τον Ιούνιο 2017, οι Συντηρητικοί χάνουν την απόλυτη πλειοψηφία στην Βουλή των Κοινοτήτων.

Αφού απέτυχε τρεις φορές να επιτύχει την υιοθέτηση από τους βουλευτές του σχεδίου συμφωνίας που διαπραγματεύθηκε με την Ευρωπαϊκή Ενωση, ανακοίνωσε στις 24 Μαΐου 2019 την παραίτησή της εκφράζοντας «την βαθιά της λύπη που δεν κατόρθωσε να θέσει σε εφαρμογή το Brexit».

Μπόρις Τζόνσον: Ιούλιος 2019-Σεπτέμβριος 2022

Ο Μπόρις Τζόνσον έγινε πρωθυπουργός τον Ιούλιο 2019 αφού ανέλαβε την ηγεσία των Τόρις και προκήρυξε πρόωρες εκλογές για τον Δεκέμβριο 2019. Το Συντηρητικό Κόμμα κέρδισε τις εκλογές και εκείνος παρέμεινε πρωθυπουργός.

Αποδυναμωμένος από μία σειρά σκανδάλων, ανάμεσά τους και το Partygate, τα πάρτι που οργανώνονταν στην Ντάουνινγκ Στριτ μεσούσης της επιδημίας της Covid-19, ο εκκεντρικός πρώην δήμαρχος του Λονδίνου αναγκάσθηκε να εγκαταλείψει την πρωθυπουργία έπειτα από κύμα αποχωρήσεων από την κυβέρνησή του.

Λιζ Τρας: Σεπτέμβριος 2022-Οκτώβριος 2022

Η Λιζ Τρας αναγκάσθηκε να παραιτηθεί μόλις 49 ημέρες μετά την είσοδό της στην Ντάουνινγκ Στριτ και η επίδοση αυτή αποτελεί ιστορικό ρεκόρ για έναν βρετανό πρωθυπουργό.

Μέσα σε αυτό το ελάχιστο διάστημα, η Λιζ Τρας πρόλαβε να προκαλέσει πολιτική και χρηματοπιστωτική κρίση με το ριζοσπαστικό οικονομικό της πρόγραμμα που είχε ως κεντρικό άξονα τις μη χρηματοδοτούμενες δραστικές μειώσεις φόρων.

Ρίσι Σούνακ: Οκτώβριος 2022-Ιούλιος 2024

Ο Ρίσι Σούνακ ωθήθηκε προς την έξοδο της πρωθυπουργικής κατοικίας μετά την ιστορική ήττα των Τόρις στις βουλευτικές εκλογές, που έβαλαν τέλος σε 14 χρόνια διαδοχικών συντηρητικών κυβερνήσεων. Μετά το χάος των προκατόχων του, ο Σούνακ έφερε κάποιου είδους πολιτική σταθερότητα, αλλά δεν έπεισε τους ψηφοφόρους που στράφηκαν προς το Εργατικό Κόμμα.

Κιρ Στάρμερ Ιούλιος: 2024-Ιούλιος 2026

Στις 22 Ιουνίου 2026, ο Κιρ Στάρμερ, η δημοτικότητα του οποίου βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση και αντιμετωπίζει επί μήνες πιέσεις, ανακοινώνει την παραίτησή του, λιγότερο από δύο χρόνια από την ανάληψη της πρωθυπουργίας που σηματοδότησε την επιστροφή των Εργατικών στην εξουσία στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο πρώην δικηγόρος και εισαγγελέας έχασε την εμπιστοσύνη του κόμματός του έπειτα από αδέξιες αποφάσεις, παλινωδίες, πολεμική που συνδέθηκε με τον διορισμό του Πίτερ Μάντελσον στην πρεσβεία στην Ουάσινγκτον παρά τις σχέσεις με τον Τζέφρι Επστιν και έπειτα από τις ήττες του Εργατικού Κόμματος σε σειρά τοπικών εκλογικών αναμετρήσεων.

Αντι Μπέρναμ: 20 Ιουλίου 2026

Ο Μπέρναμ επέστρεψε στην Βουλή των Κοινοτήτων έπειτα από τοπικές εκλογές αναπλήρωσης έδρας και ξεκίνησε την κατάκτηση του Εργατικού Κόμματος. Ο πρώην δήμαρχος του Μείζονος Μάντσεστερ ανέλαβε την ηγεσία των Εργατικών στις 17 Ιουλίου. Εγκαθίσταται σήμερα, 20ή Ιουλίου 2026 στην Ντάουνινγκ Στριτ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ