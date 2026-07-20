Αλλαγή σκυτάλης στην Βρετανία - Ο Μπέρναμ στη θέση του Στάρμερ

Σε νέα πολιτική εποχή εισέρχεται από σήμερα το Ηνωμένο Βασίλειο, με τον Άντι Μπέρναμ να αναλαμβάνει την πρωθυπουργία, διαδεχόμενος τον Κιρ Στάρμερ.

Upd. 13:50

Σε νέα πολιτική εποχή εισέρχεται από σήμερα το Ηνωμένο Βασίλειο, με τον Άντι Μπέρναμ να αναλαμβάνει την πρωθυπουργία, διαδεχόμενος τον Κιρ Στάρμερ. Η αλλαγή στην ηγεσία πραγματοποιείται χωρίς πρόωρες βουλευτικές εκλογές, καθώς το Εργατικό Κόμμα διατηρεί την κοινοβουλευτική του πλειοψηφία.

Η διαδικασία ξεκινά στις 13:15 (ώρα Ελλάδος), όταν ο Κιρ Στάρμερ θα εκφωνήσει την τελευταία του ομιλία έξω από την Ντάουνινγκ Στριτ και στη συνέχεια θα μεταβεί στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ για να υποβάλει την παραίτησή του στον βασιλιά Κάρολο. Αμέσως μετά, ο μονάρχης θα αναθέσει στον Άντι Μπέρναμ τον σχηματισμό κυβέρνησης, καθιστώντας τον επισήμως τον 59ο πρωθυπουργό στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου και τον έβδομο μέσα σε μία δεκαετία.

Ο νέος πρωθυπουργός αναμένεται να επιστρέψει στη Ντάουνινγκ Στριτ στις 14:40, όπου θα εκφωνήσει την πρώτη του ομιλία ως επικεφαλής της κυβέρνησης και θα παρουσιάσει το πολιτικό στίγμα της νέας διακυβέρνησης. Σύμφωνα με συνεργάτες του, θα ανακοινώσει ένα «δεκαετές σχέδιο» για την ανασυγκρότηση της χώρας, με βασικές προτεραιότητες την αντιμετώπιση της ακρίβειας, την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης, την ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών, την αποκέντρωση εξουσιών προς τις περιφέρειες και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στην πολιτική. Παράλληλα, θα δεσμευθεί να «ανασχεδιάσει» τον τρόπο λειτουργίας του βρετανικού κράτους και να προσφέρει «περισσότερο οικονομικό χώρο» στα νοικοκυριά που πιέζονται από το αυξημένο κόστος ζωής.

Το απόγευμα ο 'Αντι Μπέρναμ θα προχωρήσει στον σχηματισμό του νέου υπουργικού συμβουλίου, με τις επιλογές του για τα κορυφαία υπουργεία να θεωρούνται καθοριστικές για τη σταθερότητα της κυβέρνησης και την προσπάθεια ανάκαμψης των Εργατικών, οι οποίοι επιδιώκουν να ανακτήσουν την εμπιστοσύνη των ψηφοφόρων μετά την παραίτηση του Κιρ Στάρμερ.

Κιρ Στάρμερ: «Αποχωρώ με το χαμόγελο και αποχωρώ υπερήφανος για όλα όσα επιτελέσαμε»

Ο απερχόμενος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ δήλωσε «υπερήφανος» για το έργο που έγινε στην διετία της πρωθυπουργίας του λέγοντας ότι η χώρα είναι «πιο ισχυρή και πιο δίκαιη» από ό,τι όταν ανέλαβε την εξουσία, κατά την διάρκεια της τελευταίας του ομιλίας στην Ντάουνινγκ Στριτ.

Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι «σήμερα πιο ισχυρό και πιο δίκαιο από ό,τι πριν από δύο χρόνια», δήλωσε ο Κιρ Στάρμερ που παραδίδει την εξουσία στον Αντι Μπέρναμ.

«Αποχωρώ με το χαμόγελο και αποχωρώ υπερήφανος για όλα όσα επιτελέσαμε», είπε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ