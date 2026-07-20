Στη Σεούλ ο Γεραπετρίτης - Συνάντηση με τον ΥΠΕΞ της Ν. Κορέας και τον πρόεδρο των πολεμικών πλοίων Hanwha

Στη Σεούλ βρίσκεται ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, όπου συναντήθηκε με τον πρόεδρο του τμήματος πολεμικών πλοίων της Hanwha Ocean, Sung-chul Eoh.

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος βρίσκεται στη Σεούλ, συναντήθηκε με τον υπουργό Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Κορέας, Τσο Χιούν (Cho Hyun).

«Καθώς Ελλάδα και Κορέα γιορτάζουν τα 65 χρόνια διπλωματικών σχέσεων, οι δύο Υπουργοί επιβεβαίωσαν τη δύναμη της εταιρικής τους σχέσης και την κοινή δέσμευσή τους για περαιτέρω εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο «Χ».

📍Seoul

FM George Gerapetritis met w/ the Minister of Foreign Affairs of the Republic of Korea, Cho Hyun.



As 🇬🇷and🇰🇷celebrate 65 years of diplomatic relations,the two FΜs reaffirmed the strength of their partnership& their shared commitment to further deepening bilateral coop. pic.twitter.com/aJgu1rDIux — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) July 20, 2026

«Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στην προώθηση της συνεργασίας στους τομείς της ναυτιλίας, της ναυπηγικής και του εμπορίου, καθώς και στην επέκταση της συνεργασίας στους τομείς της καινοτομίας, του τουρισμού και του πολιτισμού. Ως ναυτικές χώρες που διετέλεσαν ταυτόχρονα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, η Ελλάδα και η Δημοκρατία της Κορέας επιβεβαίωσαν την ακλόνητη δέσμευσή τους στην Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της θάλασσας, τη θαλάσσια ασφάλεια, την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και τον στενό συντονισμό στο πλαίσιο διεθνών οργανισμών προς υποστήριξη της διεθνούς τάξης που βασίζεται σε κανόνες», αναφέρεται στην ανάρτηση.

Επιπλέον,ο υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε με τον πρόεδρο του τμήματος πολεμικών πλοίων της Hanwha Ocean, Sung-chul Eoh.

«Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στις επενδυτικές ευκαιρίες για την προώθηση του ελληνικού ναυτιλιακού βιομηχανικού οικοσυστήματος, τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για την ελληνική οικονομία και τη στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης, με βάση τη μακροχρόνια συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Κορέας στον τομέα της ναυπηγικής και των ναυπηγείων», σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο «Χ».