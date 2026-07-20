Συγκροτήθηκε η Πολιτική Επιτροπή της ΕΛ.Α.Σ - Τα 75 μέλη

Η Πολιτική Επιτροπή είναι ένα ευρύ συλλογικό όργανο που έχει κεντρικό καθοδηγητικό ρόλο. Γραμματέας ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης.

Με την συγκρότηση της Πολιτικής Επιτροπής η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.) ολοκληρώνει την οργανωτική της δομή. Η Πολιτική Επιτροπή είναι ένα ευρύ συλλογικό όργανο που έχει κεντρικό καθοδηγητικό ρόλο και αποτελείται από 75 μέλη. Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΕΛ.Α.Σ. είναι ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης.

Τα μέλη της Επιτροπής: