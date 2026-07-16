Μαρινάκης: Σε τροχιά ανάπτυξης η οικονομία - Παρεμβάσεις σε στέγη, ασφάλεια και οφειλές

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επισήμανε ότι από το μέτωπο της οικονομίας προκύπτει μια σειρά θετικών ειδήσεων, παραθέτοντας τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία για την επιχειρηματική δραστηριότητα, τους πραγματικούς μισθούς και την απασχόληση στη βιομηχανία.

Στις θετικές εξελίξεις που καταγράφονται στην ελληνική οικονομία, στην ενίσχυση της ασφάλειας στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, στη διεύρυνση των μέτρων για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, στις αλλαγές του εξωδικαστικού μηχανισμού και στην περαιτέρω ανάπτυξη του Gov.gr Wallet αναφέρθηκε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την εισαγωγική τοποθέτησή του.

Αρχικά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επισήμανε ότι από το μέτωπο της οικονομίας προκύπτει μια σειρά θετικών ειδήσεων, παραθέτοντας τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία για την επιχειρηματική δραστηριότητα, τους πραγματικούς μισθούς και την απασχόληση στη βιομηχανία.

Ειδικότερα, ανέφερε ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο κύκλος εργασιών του συνόλου των επιχειρήσεων της ελληνικής οικονομίας που έχουν υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων ανήλθε τον Μάιο στα 36 δισ. ευρώ. Όπως σημείωσε, το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε αύξηση κατά 6,9% σε σύγκριση με τον Μάιο του 2025, αποτυπώνοντας την ενίσχυση της οικονομικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Παράλληλα, ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στην έκθεση «Employment Outlook 2026» του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Τόνισε ότι στην έκθεση καταγράφεται αύξηση κατά 4,7% του πραγματικού μέσου μισθού στην Ελλάδα κατά το χρονικό διάστημα από το πρώτο τρίμηνο του 2021 έως και το πρώτο τρίμηνο του 2026. Επισήμανε, μάλιστα, ότι κατά την ίδια περίοδο η αντίστοιχη μέση αύξηση στις χώρες του ΟΟΣΑ κυμάνθηκε μεταξύ 0% και 1%, στοιχείο που, όπως ανέφερε, αναδεικνύει τη διαφορά της ελληνικής επίδοσης σε σχέση με τον μέσο όρο του Οργανισμού.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην απασχόληση στον βιομηχανικό τομέα. Συγκεκριμένα, σημείωσε ότι μόνο κατά τα τελευταία έξι χρόνια έχουν βρει εργασία στη βιομηχανία 60.000 άνθρωποι. Πρόσθεσε ότι πολλοί από τους εργαζομένους αυτούς είναι νέοι, οι οποίοι αποκτούν καλύτερες συνθήκες απασχόλησης και διαμορφώνουν ευνοϊκότερες προοπτικές για τη ζωή και την επαγγελματική τους πορεία.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε, ωστόσο, ότι απαιτείται ακόμη μεγαλύτερη ταχύτητα στην προσπάθεια αύξησης των εισοδημάτων των πολιτών, χαρακτηρίζοντας το ζήτημα αυτό ως το μεγαλύτερο στοίχημα της κυβέρνησης. Ανέφερε ότι η ενίσχυση των εισοδημάτων είναι αναγκαία και για την αντιμετώπιση των συνεπειών του εισαγόμενου πληθωρισμού. Παράλληλα, επισήμανε ότι τα διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία αποτυπώνουν μια οικονομία η οποία εξακολουθεί να αναπτύσσεται και, μέσω αυτής της αναπτυξιακής πορείας, αποκτά τη δυνατότητα να δημιουργεί περισσότερες θέσεις εργασίας, να συμβάλλει στην καταβολή αυξημένων μισθών και να ενισχύει την επιχειρηματική δραστηριότητα.

Μείωση της παραβατικότητας στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Στη συνέχεια, ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στην εφαρμογή του σχεδίου «ΑΡΙΑΔΝΗ» και στα αποτελέσματα της αυξημένης αστυνομικής παρουσίας στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Επισήμανε ότι η ενίσχυση της αστυνόμευσης έχει επιφέρει μείωση της παραβατικότητας και παρουσίασε συγκεκριμένα στοιχεία από τους πρώτους 16 μήνες εφαρμογής του σχεδίου.

Όπως ανέφερε, μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα πραγματοποιήθηκαν σχεδόν 284.000 έλεγχοι. Παράλληλα, καταγράφηκαν περισσότερες από 3.000 προσαγωγές και 4.400 συλλήψεις. Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος σημείωσε ότι το σχέδιο δεν περιορίζεται αποκλειστικά στην αστυνομική και κατασταλτική του διάσταση, αλλά περιλαμβάνει και σημαντικές κοινωνικές παρεμβάσεις. Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε ότι πραγματοποιήθηκαν 28.900 παρεμβάσεις για τη διαχείριση τοξικοεξαρτημένων ατόμων.

Ο κ. Μαρινάκης επισήμανε ακόμη τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Αστυνομίας και των συγκοινωνιακών φορέων. Ανέφερε ότι η συνεργασία αυτή συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας εξυπηρέτησης των επιβατών, στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση των περιστατικών και στη δημιουργία ενός ενιαίου συστήματος προστασίας του πολίτη στο δίκτυο των δημόσιων συγκοινωνιών.

Διεύρυνση των κριτηρίων για την «Ανακαίνιση Κατοικίας»

Ακολούθως, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στη διεύρυνση των κριτηρίων επιλεξιμότητας για τα κλειστά ακίνητα στο πλαίσιο της δράσης «Ανακαίνιση Κατοικίας» του ΕΣΠΑ 2021-2027, συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ.

Όπως τόνισε, μέσω της διεύρυνσης των κριτηρίων παρέχεται πλέον η δυνατότητα σε περισσότερους πολίτες να ενταχθούν στη δράση και να προχωρήσουν στην ανακαίνιση και στην ήπια ενεργειακή αναβάθμιση κλειστών κατοικιών που βρίσκονται στην ιδιοκτησία τους. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η αξιοποίηση μεγαλύτερου αριθμού ακινήτων που παραμένουν κλειστά και η επαναφορά τους σε χρήση.

Ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί περισσότερες από 61.000 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας, ενώ οι χρήστες της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας έχουν ξεπεράσει συνολικά τις 250.000. Τα στοιχεία αυτά, όπως σημείωσε, καταδεικνύουν το αυξημένο ενδιαφέρον των πολιτών για τη συγκεκριμένη δράση.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η «Ανακαίνιση Κατοικίας» αποτελεί μέρος του ευρύτερου πλέγματος κυβερνητικών παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση του κρίσιμου στεγαστικού προβλήματος. Τόνισε ότι το συνολικό ύψος των σχετικών μέτρων υπερβαίνει τα 6,5 δισ. ευρώ, περιλαμβάνοντας δράσεις που αποσκοπούν στη διεύρυνση της προσφοράς κατοικιών, στην αξιοποίηση κλειστών ακινήτων και στη διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών στη στέγη.

Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Νοτίου Αιγαίου - Νότιες Κυκλάδες

Εκτενή αναφορά έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και στην υπογραφή, από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, του Προεδρικού Διατάγματος για το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Νοτίου Αιγαίου 1 - Νότιες Κυκλάδες.

Ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι το νέο θαλάσσιο πάρκο περιλαμβάνει 73 συμπλέγματα νησιών και νησίδων, ενώ συνολικά τίθενται σε καθεστώς προστασίας σχεδόν 9.500 τετραγωνικά χιλιόμετρα θαλάσσιας έκτασης. Επισήμανε ότι η συγκεκριμένη περιοχή αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυρήνες θαλάσσιας και νησιωτικής βιοποικιλότητας σε ολόκληρη τη Μεσόγειο.

Όπως σημείωσε, με το Προεδρικό Διάταγμα θεσπίζεται ένα ενιαίο πλαίσιο προστασίας και διαχείρισης τόσο του χερσαίου όσο και του θαλάσσιου χώρου. Τόνισε ότι, για πρώτη φορά, καθορίζονται με σαφήνεια και λεπτομέρεια οι επιτρεπόμενες χρήσεις σε κάθε ζώνη προστασίας, τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε την προώθηση του Προεδρικού Διατάγματος εμβληματική πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού για την προστασία του θαλάσσιου φυσικού κεφαλαίου της χώρας. Ανέφερε ότι το νέο πλαίσιο συνδυάζει τη διατήρηση της βιοποικιλότητας με τη βιώσιμη ανάπτυξη των νησιωτικών κοινωνιών, ενισχύει την εφαρμογή των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών για τη φύση και συμβάλλει στην εκπλήρωση των διεθνών δεσμεύσεων της Ελλάδας για την προστασία των θαλασσών.

Παράλληλα, τόνισε ότι το Προεδρικό Διάταγμα για το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Νοτίου Αιγαίου, σε συνδυασμό με το αντίστοιχο Προεδρικό Διάταγμα για το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο του Ιονίου, τοποθετεί την Ελλάδα σε πρωτοποριακή θέση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο ως προς την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι με τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις υλοποιείται η δέσμευση του Πρωθυπουργού για την περιβαλλοντική προστασία του 36% των θαλάσσιων εκτάσεων της Ελλάδας έως τις αρχές του 2027. Επισήμανε, επίσης, ότι ο συγκεκριμένος εθνικός στόχος υπερβαίνει τον ευρωπαϊκό στόχο για προστασία του 30% των θαλάσσιων εκτάσεων έως το 2030.

Διεύρυνση του εξωδικαστικού μηχανισμού

Στο ζήτημα της διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανακοίνωσε ότι από τις 26 Ιουλίου θα μπορούν να εντάσσονται στον εξωδικαστικό μηχανισμό και οφειλές που ξεκινούν από τις 5.000 ευρώ, είτε πρόκειται για χρέη προς το Δημόσιο είτε για οφειλές προς χρηματοδοτικούς φορείς.

Παράλληλα, επισήμανε ότι οι ρυθμίσεις που πραγματοποιούνται μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού εξακολουθούν να ακολουθούν ανοδική πορεία. Όπως ανέφερε, μόνο κατά τον Ιούνιο πραγματοποιήθηκαν 1.800 νέες ρυθμίσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές συνολικού ύψους άνω των 458 εκατ. ευρώ.

Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ακόμη ότι η μηνιαία αύξηση στις εκκινήσεις νέων αιτήσεων διαμορφώθηκε σε υψηλό εξαμήνου, ενώ οι οριστικές υποβολές αιτήσεων παραμένουν σταθερά σε υψηλά επίπεδα. Επισήμανε ότι η εξέλιξη αυτή συνδέεται πρωτίστως με το νέο νομοθετικό πλαίσιο και με τη διεύρυνση των προϋποθέσεων υπαγωγής στον μηχανισμό.

Αναφερόμενος στα συνολικά αποτελέσματα από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας, τόνισε ότι έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς περισσότερες από 64.000 ρυθμίσεις. Οι ρυθμίσεις αυτές αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές συνολικού ύψους 19,67 δισ. ευρώ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι η σταθερή αύξηση των αιτήσεων και των ολοκληρωμένων ρυθμίσεων αποτυπώνει την ολοένα μεγαλύτερη εμπιστοσύνη των πολιτών στον εξωδικαστικό μηχανισμό.

Το διαβατήριο στο Gov.gr Wallet

Ολοκληρώνοντας την εισαγωγική του τοποθέτηση, ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στην ένταξη του διαβατηρίου στο Gov.gr Wallet. Όπως ανέφερε, το διαβατήριο αποτελεί το 13ο έγγραφο που ενσωματώνεται στην εφαρμογή.

Ειδικότερα, οι Έλληνες πολίτες που διαθέτουν κοινό ενεργό διαβατήριο μπορούν να το προσθέσουν στα διαθέσιμα ψηφιακά έγγραφα του Gov.gr Wallet και να το χρησιμοποιούν τόσο για την ταυτοποίησή τους όσο και ως ταξιδιωτικό έγγραφο εντός της ελληνικής επικράτειας.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διευκρίνισε ότι από τη δυνατότητα αποθήκευσης στην εφαρμογή εξαιρούνται τα υπηρεσιακά και τα διπλωματικά διαβατήρια, τα οποία υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εξωτερικών.

Τέλος, σημείωσε ότι μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί και αποθηκευτεί στο Gov.gr Wallet περισσότερα από 2.516.000 ψηφιακά δελτία αστυνομικής ταυτότητας, καθώς και σχεδόν 2 εκατομμύρια ψηφιακά διπλώματα οδήγησης, στοιχεία που αποτυπώνουν την ευρεία χρήση της εφαρμογής από τους πολίτες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ