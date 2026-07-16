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Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στα Βίλια - Σε επιφυλακή οι πυροσβεστικές δυνάμεις

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Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στα Βίλια - Σε επιφυλακή οι πυροσβεστικές δυνάμεις
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Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 14:40 σε χαμηλή βλάστηση και επεκτάθηκε σε δασική έκταση, ενώ στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς υπάρχουν κατοικίες.

Τελευταία ενημέρωση 16.00

Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα σε δασική έκταση στην Αγία Παρασκευή του δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 14:40 σε χαμηλή βλάστηση και επεκτάθηκε σε δασική έκταση.

Στο σημείο μετέβησαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες οριοθέτησαν την πυρκαγιά σε 40 λεπτά. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 115 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 35 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Επίσης, συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας.

Όπως επισημαίνεται από την Πυροσβεστική η περιοχή σήμερα βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3), ενώ στο σημείο μετέβη η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

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Πυρκαγιά
Πυροσβεστική
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