Ημερίδα της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ. για τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών αποκατάστασης και τη νέα εποχή στην Κρατική Αρωγή

Ο εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών αποκατάστασης και η νέα εποχή στην Κρατική Αρωγή στο επίκεντρο ημερίδας της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών

Οι νέες διαδικασίες, τα ψηφιακά εργαλεία και οι θεσμικές αλλαγές που ενισχύουν το έργο της αποκατάστασης μετά από φυσικές καταστροφές βρέθηκαν στο επίκεντρο ημερίδας της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) που πραγματοποιήθηκε χθες στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Στην ημερίδα συμμετείχαν η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, στελέχη της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ., μηχανικοί και εργαζόμενοι των υπηρεσιών αποκατάστασης, με στόχο την ανταλλαγή εμπειρίας, την παρουσίαση των νέων εργαλείων και την βελτίωση των διαδικασιών που εφαρμόζονται για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη στήριξη των πληγέντων πολιτών.

Στον χαιρετισμό του ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για θέματα Κρατικής Αρωγής, Κώστας Κατσαφάδος, υπογράμμισε τον καθοριστικό ρόλο της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ. και των ανθρώπων της, επισημαίνοντας ότι πίσω από κάθε αυτοψία, κάθε φάκελο και κάθε διοικητική πράξη βρίσκεται μια μεγάλη προσπάθεια με επιστημονική κατάρτιση, εμπειρία και αίσθημα ευθύνης απέναντι στον πολίτη.

Ο υφυπουργός αναφέρθηκε στις νέες προκλήσεις που δημιουργεί η κλιματική κρίση, καθώς, όπως τόνισε, τα ακραία φυσικά φαινόμενα εμφανίζονται πλέον συχνότερα και με μεγαλύτερη ένταση, απαιτώντας ταχύτερη απόκριση και σύγχρονες υπηρεσίες αποκατάστασης.

Σημείωσε ότι η αναβάθμιση της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ. αποτελεί στρατηγική επιλογή για τη δημιουργία μιας αποτελεσματικής και σύγχρονης υπηρεσίας, μέσα από την ενίσχυση των δομών, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την εισαγωγή νέων εργαλείων, την αναμόρφωση των διαδικασιών αυτοψίας και της νομοθετικές παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Όπως είπε η ημερίδα δεν αποτελεί μόνο μια διαδικασία ενημέρωσης και εκπαίδευσης. «Είναι μια ευκαιρία ανταλλαγής εμπειριών και διαμόρφωσης καλύτερων πρακτικών, ώστε η γνώση από κάθε φυσική καταστροφή να μετατρέπεται σε καλύτερη οργάνωση, αποτελεσματικότερες διαδικασίες και ταχύτερη ανταπόκριση στην επόμενη κρίση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο κ. Κατσαφάδος εξέφρασε της ευχαριστίες του, στους μηχανικούς, τα στελέχη και το διοικητικό προσωπικό της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ., που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή μετά από σεισμούς, πλημμύρες, πυρκαγιές και άλλα φυσικά φαινόμενα.

Όπως, επισημάνθηκε από τον γενικό γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, Πέτρο Καμπούρη, οι οργανωτικές και θεσμικές αλλαγές που υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια στη λειτουργία της ΓΔΑΕΦΚ, κατέστησαν, όπως προσέθεσε, «δυνατή την επιτυχημένη διαχείριση των συνεπειών της κακοκαιρίας "Daniel", η οποία», όπως είπε, «αποτελεί τη μεγαλύτερη φυσική καταστροφή των τελευταίων ετών στην Ελλάδα». «Το γεγονός αυτό πιστοποιείται από την έκδοση περισσότερων των 5.000 αδειών επισκευής με τη διαδικασία της "εφάπαξ τιμής ανά τ.μ." με το συνολικό ύψος δωρεάν κρατικής αρωγής να ξεπερνά τα 36,5 εκατ. ευρώ, ενώ ταυτόχρονα συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό και η έκδοση αδειών και για τις υπόλοιπες νεότερες και παλαιότερες καταστροφές», υπογράμμισε ο κ. Καμπούρης.

Επιπλέον, όπως επισημάνθηκε, η υπηρεσία προσαρμοζόμενη στις νέες ανάγκες δίνει έμφαση στην ταχύτητα με την οποία χορηγούνται οι άμεσες οικονομικές ενισχύσεις, μετά τις φυσικές καταστροφές, ενώ επενδύει στην ψηφιακή υποδομή με νέα σύγχρονα δελτία ψηφιακής αυτοψίας, τα οποία αποτελούν τη βάση για την μετέπειτα επεξεργασία και διασταύρωση των αιτήσεων των δικαιούχων, μειώνοντας τις καθυστερήσεις και ενισχύοντας την αξιοπιστία του μηχανισμού της αποκατάστασης.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, Ιωάννης Παυλής, παρουσίασε της αλλαγές που συντελούνται στη λειτουργία της υπηρεσίας, τα νέα οργανωτικά δεδομένα, τις νέες λειτουργικές δυνατότητες και τις ρυθμίσεις που ενισχύουν την αποτελεσματικότητα της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.

Ειδικότερα παρουσιάστηκαν:

1. Το νέο Δελτίο Ταχείας Αυτοψίας, με οδηγίες για την ορθή συμπλήρωση και εφαρμογή του.

2. Το νέο Δελτίο Δευτεροβάθμιου Επανελέγχου, για την αποτελεσματικότερη καταγραφή και αξιολόγηση των ζημιών.

3. Η νέα ψηφιακή εφαρμογή DIGISPECT 2, για την ηλεκτρονική καταγραφή των αυτοψιών.

4. Η διαδικασία αντιμετώπισης επικίνδυνων και ετοιμόρροπων κτιρίων μετά από φυσικές καταστροφές.

5. Οι σημαντικότερες ρυθμίσεις του νέου νομοσχεδίου του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ