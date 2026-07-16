Typhoon Project: Ολοκληρώθηκε ο 2ος κύκλος καθαρισμού σε έξι νησιά του νοτίου Αιγαίου

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης συνεχίζει με συνέπεια και μετρήσιμο αποτύπωμα τη δράση του για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, μέσω του «Typhoon Project».

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης συνεχίζει με συνέπεια και μετρήσιμο αποτύπωμα τη δράση του για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, μέσω του «Typhoon Project». Στο πλαίσιο του δεύτερου κύκλου καθαρισμών, η επιχειρησιακή ομάδα του προγράμματος ολοκλήρωσε παρεμβάσεις σε έξι νησιά του Νοτίου Αιγαίου: Σύρο, Μύκονο, Δήλο, Αντίπαρο, Δεσποτικό και Κέρο, καταγράφοντας σαφή βελτίωση της κατάστασης των ακτών σε σχέση με τον πρώτο κύκλο καθαρισμού. Το πρόγραμμα συνεχίζεται στην περιοχή των Κυκλάδων με στόχο την ολοκλήρωσή της παρέμβασης μέσα στους επόμενους μήνες.

Ιδιαίτερη σημασία είχαν οι τοπικές εθελοντικές δράσεις, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα τη Μύκονο, όπου 918 μαθητές και μαθήτριες συμμετείχαν ενεργά σε καθαρισμούς τριών παραλιών μέσα σε μόλις έξι ημέρες. Η συμμετοχή αυτή, εξαιρετικά υψηλή για ένα νησί του μεγέθους της Μυκόνου, ξεπέρασε κάθε προσδοκία και ανέδειξε με τον πιο ουσιαστικό τρόπο τη βαθιά σύνδεση της νέας γενιάς με τον τόπο της. Μέσα από τη συλλογική δράση, οι μαθητές και μαθήτριες απέδειξαν έμπρακτα την αγάπη τους για το νησί και τη βούληση να συμβάλουν ενεργά στη διατήρηση του φυσικού του πλούτου.

Αντίστοιχα, στη Σύρο, η ομάδα του «Τυφώνα» συνεργάστηκε με σπουδαστές της ΑΕΝ Σύρου, ενισχύοντας την περιβαλλοντική συνείδηση των μελλοντικών ναυτικών της χώρας.

Ο δεύτερος κύκλος καθαρισμών αποτυπώνει μια ενθαρρυντική εικόνα: στις ακτές που είχαν ήδη καθαριστεί κατά την πρώτη αποστολή του 2021 καταγράφηκε σημαντική μείωση της επιβάρυνσης, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα της συστηματικής παρέμβασης αλλά και της αυξανόμενης τοπικής ευαισθητοποίησης.

Απολογισμός καθαρισμών ανά νησί (2ος κύκλος):

Σύρος: Επισκέψεις σε 140 παραλίες (16 καθαρίστηκαν, 124 βρέθηκαν καθαρές). Συλλογή 53.539 απορριμμάτων (4,7 τόνοι, 118 m3). Βελτίωση επιβάρυνσης: 33%.

Μύκονος: Επισκέψεις σε 109 παραλίες (31 καθαρίστηκαν, 78 καθαρές). Συλλογή 744.048 απορριμμάτων (11,3 τόνοι, 290 m3). Βελτίωση: 29%.

Δήλος: Επισκέψεις σε 39 παραλίες (9 καθαρίστηκαν, 30 καθαρές). Συλλογή 57.113 απορριμμάτων (2,5 τόνοι, 73 m3). Βελτίωση: 75%.

Αντίπαρος: Επισκέψεις σε 205 παραλίες (24 καθαρίστηκαν, 181 καθαρές). Συλλογή 77.210 απορριμμάτων (3,5 τόνοι, 104 m3). Βελτίωση: 31%.

Δεσποτικό: Επισκέψεις σε 69 παραλίες (18 καθαρίστηκαν, 51 καθαρές). Συλλογή 90.038 απορριμμάτων (4,9 τόνοι, 120 m3). Βελτίωση: 50%.

Κέρος: Επισκέψεις σε 13 παραλίες (9 καθαρίστηκαν, 4 καθαρές). Συλλογή 17.972 απορριμμάτων (1,6 τόνοι, 45 m3). Βελτίωση: 60%.

Η διατήρηση της καθαριότητας των ακτών και η προστασία των ευαίσθητων νησιωτικών οικοσυστημάτων συνιστούν όχι μόνο περιβαλλοντική προτεραιότητα, αλλά και διαρκή δέσμευση προς τις τοπικές κοινωνίες και τις επόμενες γενιές. Τα αποτελέσματα του δεύτερου κύκλου υπογραμμίζουν ότι ο συνδυασμός συστηματικής δράσης, επιστημονικής καταγραφής και ενεργού συμμετοχής των πολιτών μπορεί να οδηγήσει σε ουσιαστική πρόοδο.

Το «Typhoon Project», στον έβδομο χρόνο λειτουργίας του, συνεχίζει τον δεύτερο πλήρη κύκλο καθαρισμών σε ολόκληρη τη χώρα, με την ομάδα του να βρίσκεται καθημερινά στο πεδίο. Μέχρι σήμερα, το πρόγραμμα έχει συμβάλει στον καθαρισμό 4.800 ακτών σε όλη την Ελλάδα, στην απομάκρυνση περισσότερων από 1.090 τόνων απορριμμάτων και στη συλλογή κρίσιμων δεδομένων για την κατανόηση της παράκτιας ρύπανσης, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της μακροπρόθεσμης και στοχευμένης δράσης.

Μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα εδώ. Δείτε τις διαδικασίες που ακολουθεί η ομάδα του «Typhoon Project» εδώ.