Νόαμ Κατζ: Η τριμερής συνεργασία Ελλάδας, Ισραήλ, Κύπρου έχει πλέον αποκτήσει σταθερά θεμέλια

Όπως τόνισε ο ισραηλινός πρέσβης η Ελλάδα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους στρατηγικούς εταίρους της χώρας του.

Τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας, ενεργειακού κόμβου και γέφυρας της Ανατολικής Μεσογείου με την Ευρώπη, ανέδειξε ο πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, Νόαμ Κατζ, κατά τη διάρκεια συζήτησης με θεσμικούς και οικονομικούς φορείς στο πλαίσιο του Energy Corridors Summit 2026, που πραγματοποιείται σήμερα στην Αθήνα.

Όπως τόνισε ο ισραηλινός πρέσβης η Ελλάδα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους στρατηγικούς εταίρους της χώρας του, καθώς τα τελευταία χρόνια έχει ενισχύσει σημαντικά τη θέση της στην Ανατολική Μεσόγειο και λειτουργεί ως γέφυρα προς την Ευρώπη, αλλά και ως βασικός παράγοντας για την περιφερειακή ασφάλεια.

Όπως υπογράμμισε, η σχέση των δύο κρατών, αλλά και η τριμερής συνεργασία Ελλάδας, Ισραήλ και Κύπρου έχουν πλέον αποκτήσει σταθερά θεμέλια και βασίζεται σε κοινές στρατηγικές επιδιώξεις και μόνιμα χαρακτηριστικά. «Στο Ισραήλ βλέπουμε την Ελλάδα ως έναν αξιόπιστο εταίρο και στρατηγικό σύμμαχο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στην επόμενη ημέρα της συνεργασίας των τριών χωρών, σημείωσε πως πρόκειται για μια συνεργασία που ανταποκρίνεται σε πραγματικές ανάγκες και παράγει ουσιαστικά αποτελέσματα. Όπως πρόσθεσε, στην τριμερή συνάντηση που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο στην Ιερουσαλήμ, συμφωνήθηκε ένα νέο πολυετές σχέδιο δράσης, με εννέα άξονες συνεργασίας, όπου η ενέργεια, η τεχνολογία, η διαχείριση κρίσεων, η έρευνα, η καινοτομία και οι κοινές υποδομές αποτελούν βασικά σημεία του.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι έχουν συγκροτηθεί συγκεκριμένες ομάδες εργασίας με σαφές χρονοδιάγραμμα και στόχο την παραγωγή μετρήσιμων αποτελεσμάτων, ήδη προχωρούν πρωτοβουλίες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ενώ εξέφρασε την προσδοκία να πραγματοποιηθεί κοινή άσκηση Ελλάδας, Ισραήλ και Κύπρου για την αντιμετώπιση περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης. Επίσης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στον India-Middle East-Europe Economic Corridor (IMEC) ως μια νέα στρατηγική διαδρομή μεταξύ Ινδίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης.

Όπως ανέφερε, οι εξελίξεις των τελευταίων ετών στη Μέση Ανατολή, καθώς και οι δυσκολίες που παρουσιάστηκαν σε κρίσιμες θαλάσσιες οδούς, όπως τα Στενά του Ορμούζ και η Ερυθρά Θάλασσα, κατέδειξαν την ανάγκη δημιουργίας εναλλακτικών και συμπληρωματικών αλυσίδων εφοδιασμού και της περιφερειακής συνεργασίας, η οποία εξυπηρετεί τόσο τη μεγάλη σύνδεση Ινδο-Ειρηνικού και Ευρώπης όσο και την ίδια την ανάπτυξη των κρατών της Ανατολικής Μεσογείου.

Ο κ. Κατζ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον ενεργειακό ρόλο της Ελλάδας, χαρακτηρίζοντάς την «ενεργειακό κόμβο» για την Ευρώπη, καθώς δεν αποτελεί πλέον μόνο παραγωγό ενέργειας, αλλά βασική πύλη εισόδου ενεργειακών ροών προς την ευρωπαϊκή αγορά, διαθέτοντας ισχυρές ηλεκτρικές και ενεργειακές διασυνδέσεις, αναπτυγμένες υποδομές και σημαντική παρουσία στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η ενεργειακή επάρκεια της Ελλάδας δημιουργεί σημαντικές δυνατότητες ακόμη και για την ανάπτυξη μεγάλων επενδύσεων, όπως τα data centers, ενώ απηύθυνε κάλεσμα για από κοινού επενδύσεις επιχειρήσεων από Ελλάδα και Ισραήλ.

«Επιστρέφω στο Ισραήλ ως πραγματικός φίλος της Ελλάδας και θα συνεχίσω να στηρίζω την περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεών μας», δήλωσε ο κ. Κατζ, ανακοινώνοντας την αποχώρησή του από την Αθήνα, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι ο διάδοχός του θα συνεχίσει την ίδια πορεία συνεργασίας.

Αναφορικά με τις προκλήσεις της ενεργειακής μετάβασης και τον ρόλο του LNG ως κρίσιμου πυλώνα της ευρωπαϊκής ενεργειακής ασφάλειας, η νομική σύμβουλος του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Μαρία Κοσμά, σημείωσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία κατέδειξε την ανάγκη ανασχεδιασμού της ενεργειακής πολιτικής της Ευρώπης, επισημαίνοντας πως στόχος δεν είναι μόνο η αλλαγή προμηθευτών, αλλά η δημιουργία ενός νέου ενεργειακού μοντέλου με ενισχυμένο ρόλο για το LNG. Υπογράμμισε ακόμη ότι η ύπαρξη σταθερού θεσμικού πλαισίου και τεκμηριωμένων αρχών ενεργειακού δικαίου επιτρέπει τη διαχείριση ακόμη και μεγάλων κρίσεων, ενώ χαρακτήρισε τον εξηλεκτρισμό της οικονομίας ως μια μακροχρόνια διαδικασία.

Ο Δρ. Παναγιώτης Γραμμελής, διευθυντής Ερευνών του ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ, επισήμανε ότι, παρά το κόστος μεταφοράς και διαχείρισης του LNG, οι ελληνικές υποδομές, με τη Ρεβυθούσα και τον σταθμό της Αλεξανδρούπολης, προσφέρουν σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα στη χώρα. Τόνισε ότι η Ελλάδα οφείλει να αξιοποιήσει τη γεωπολιτική της θέση, τη ναυτιλία και τις επενδύσεις στις ΑΠΕ και στην αποθήκευση ενέργειας, εκφράζοντας παράλληλα την αντίθεση του ΕΚΕΤΑ στην ανάπτυξη πυρηνικής ενέργειας στην Ελλάδα υπό τις σημερινές συνθήκες.

Από την πλευρά του, ο Κώστας Μεναγιάς, Director Energy Sector της Grant Thornton Ελλάδας, χαρακτήρισε το φυσικό αέριο καύσιμο μετάβασης που λειτουργεί συμπληρωματικά στην ενεργειακή μετάβαση, επισημαίνοντας ότι η στοχαστικότητα των ανανεώσιμων πηγών καθιστά σήμερα αναγκαία την παρουσία του LNG στο ηλεκτρικό σύστημα. Παράλληλα, ανέφερε ότι η Ελλάδα θα μπορούσε μελλοντικά να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην παραγωγή και εξαγωγή υδρογόνου, όταν αυτό καταστεί οικονομικά βιώσιμο.

Στον χαιρετισμό του, ο Δημήτρης Φούτσης, πρόεδρος του Ελληνοτσεχικού Επιμελητηρίου, σημείωσε ότι ο ΟΠΑΠ αποτελεί τη μεγαλύτερη τσεχική επένδυση στην Ελλάδα, ενώ αντίστοιχα αναπτύσσεται πλέον σημαντικό αποτύπωμα συνεργασίας στον αμυντικό τομέα. Παρουσιάζοντας το ενεργειακό μείγμα της Τσεχίας, ανέφερε ότι αποτελείται κατά 40% από πυρηνική ενέργεια, 30% από άνθρακα και 30% από ανανεώσιμες πηγές, ενώ υπογράμμισε ότι η ελληνική κυβέρνηση στηρίζει ενεργά την ανάπτυξη νέων συνεργειών μεταξύ των δύο χωρών.