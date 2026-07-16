Η Ουκρανία έπληξε 6 ρωσικά τάνκερ και ρυμουλκά στη Μαύρη Θάλασσα

Ο ουκρανικός στρατός έπληξε έξι ρωσικά τάνκερ και δύο ρυμουλκά στη Μαύρη Θάλασσα και την Αζοφική Θάλασσα στη διάρκεια της νύχτας, όπως ανακοίνωσε σήμερα το γενικό επιτελείο του στρατού.

Ο ουκρανικός στρατός έπληξε έξι ρωσικά τάνκερ και δύο ρυμουλκά στη Μαύρη Θάλασσα και την Αζοφική Θάλασσα στη διάρκεια της νύχτας, όπως ανακοίνωσε σήμερα το γενικό επιτελείο του στρατού.

Τα τάνκερ χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων παρακάμπτοντας τις διεθνείς κυρώσεις, καθώς και για τη μεταφορά καυσίμων για τον στρατό της Μόσχας, όπως δήλωσε το γενικό επιτελείο σε ανάρτηση στο Telegram.

Η υπηρεσία ασφαλείας της Ουκρανίας SBU δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι μαζί με το ουκρανικό Πολεμικό Ναυτικό έπληξε δύο τάνκερ του ρωσικού «σκιώδους στόλου» με μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας στη Μαύρη Θάλασσα. Η SBU δήλωσε ότι τα τάνκερ Louise 1 ⁠και Banda, και τα δύο υπό ουκρανικές κυρώσεις, χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά ρωσικού αργού πετρελαίου.

Παράλληλα, η ουκρανική σιδηροδρομική εταιρία Ukrzaliznytsia ανακοίνωσε σήμερα ότι δύο από τα τρία λιμάνια της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα λειτουργούν κανονικά από σήμερα το πρωί ενώ το λιμάνι του Τσορνομόρσκ έχει μειώσει σημαντικά τις ποσότητες σιτηρών που δέχεται.

«Η κατάσταση ασφαλείας στα λιμάνια επιδεινώνεται, με τον εχθρό να πλήττει συνεχώς λιμενικές υποδομές για δύο εβδομάδες», δήλωσε η εταιρία. Πρόσθεσε ότι 901.300 μετρικοί τόνοι σίτου έχουν σταλεί προς τα λιμάνια από την αρχή του μήνα, «που φυσικά είναι λιγότεροι από τον περασμένο μήνα».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ