Τέταρτη σύλληψη για την επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, πρόκειται για 25χρονο, ο οποίος συνελήφθη στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης.

Σε τέταρτη σύλληψη προχώρησαν οι Αρχές για τη φονική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα, στη Θεσσαλονίκη, που στοίχισε τη ζωή στη μητέρα της, Βάγια Νέστορα.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, πρόκειται για 25χρονο, ο οποίος συνελήφθη στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης. Εις βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από την ανακρίτρια, η οποία χειρίζεται τη δικογραφία. Η εμπλοκή του στην υπόθεση φέρεται να προέκυψε κατά τη διάρκεια της απολογητικής διαδικασίας το προηγούμενο 24ωρο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, πρόκειται για το άτομο που φέρεται να παρέλαβε τα κλειδιά του εγκαταλελειμμένου σπιτιού από τον 24χρονο ιδιοκτήτη του και στη συνέχεια να τα παρέδωσε στον 29χρονο και την 26χρονη, οι οποίοι κατηγορούνται ως φυσικοί αυτουργοί της επίθεσης στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα.

Επιπλέον, η αντιτρομοκρατική υπηρεσία πραγματοποίησε έρευνα στο διαμέρισμα του 25άχρονου παρουσία δικαστικού λειτουργού. Οι αστυνομικοί αναζήτησαν πειστήρια και άλλα στοιχεία προκειμένου να ενισχύσουν τη δικογραφία. Τα ευρήματα που κατασχέθηκαν θα μεταφερθούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια για περαιτέρω εξέταση.

Οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο να συμπληρωθεί το παζλ της υπόθεσης και να αποσαφηνιστεί ο βαθμός εμπλοκής κάθε κατηγορούμενου στη δολοφονική επίθεση.

Υπενθυμίζεται, για την υπόθεση συνελήφθησαν και προφυλακίστηκαν τρία άτομα: ένας 29χρονος και μία 26χρονη που, κατά τις Αρχές, φέρονται ως φυσικοί δράστες της επίθεσης, κι ένας 24χρονος που παραχώρησε το εγκαταλελειμμένο σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε, πριν και μετά την επίθεση.

Για την υπόθεση ασκήθηκαν διώξεις, που αφορούν -μεταξύ άλλων- ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο (τετελεσμένη και σε απόπειρα), τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρησμός κ.ά.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ